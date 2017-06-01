Вопрос дня. Манчини – тот, кто нужен «Зениту»?

«Зенит» объявил о назначении главным тренером Роберто Манчини. Эксперты и болельщики делятся ожиданиями от его работы в Питере.

Первым стратегическим решением новых-старых руководителей «Зенита» стала смена главного тренера – новым рулевым сине-бело-голубых стал известный итальянский специалист Роберто Манчини. Удастся ли чемпиону Италии и Англии добиться успеха в непростом чемпионате России? Отвечают эксперты и читатели в рубрике «Вопрос дня».

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Ринат Билялетдинов, известный российский специалист:

— Манчини как игрок был достаточно креативным. Не ставлю под сомнение квалификацию футболистов «Зенита», но этому специалисту нужны игроки «под тренера». Сейчас в «Зенит» вернулся очень грамотный специалист по селекции – Константин Сарсания. У него есть вкус. Если он найдёт общий язык с Роберто Манчини, то селекционная работа будет очень продуктивной. Не сомневаюсь, что команда под руководством Манчини будет бороться за чемпионство. Базовая комплектация у «Зенита» и сейчас подходит для высоких целей.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Думаю, что Манчини сможет вернуть «Зениту» чемпионство. Но ему, как и Луческу, потребуется время на адаптацию к нашему чемпионату, менталитету. Многое будет зависеть от селекционной работы. Аппетиты у него достаточные, и на каждую из позиций, в каждой линии могут появиться новые игроки высокого уровня. Но и задачи, которые будут ставиться перед ним, – это не только победы на внутреннем уровне, но и на европейском.

Константин Лепёхин, бывший полузащитник «Зенита»:

— От Манчини жду более выдающегося результата, чем тот, что показывает «Зенит» в последние два года. Надеюсь, что он сможет вернуть «Зениту» чемпионство. Ресурс клуба достаточно высок, и если главному тренеру позволят работать так, как он считает нужным, то команду ждёт успех не только на российском, но и на европейском уровне.

Андрей Созин, член комитета по этике РФС:

— Фурсенко давно хотел Манчини. Даже хотел позвать его в сборную. Но, честно говоря, у Луческу регалий было больше. Видимо, «Зенит» получит очередного дорогого иностранного тренера со словами, что он придёт налаживать вертикали молодёжных команд и чуть ли не поднимет детский футбол. Мне больше Сарсания доверия внушает, а не Манчини. Если итальянец будет играть с теми же футболистами, что и Луческу, то качественного сдвига не будет. Всё останется, как есть, и домашние поражения 0:1 «Тереку». Но если Сарсания приведёт высококлассных игроков, то это будет ядерно. Я не сомневаюсь в качествах Манчини, но не могу сказать, что он вырастил из кого-то игроков экстра-класса.

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Михаил Шац, шоумен и болельщик «Зенита»:

— Про Манчини пока ничего не могу сказать. Я и Луческу хорошо встречал, а видите, к чему это привело. Как специалист он мне импонирует. Громкое имя, клубы тренировал замечательно. Посмотрим, время покажет. Наверное, боюсь сглазить.

Игорь Колыванов, экс-нападающий «Фоджи» и «Болоньи»:

— В «Зените» работали и другие итальянские специалисты, и делали это успешно. Манчини отвечает высоким требованиям питерского клуба, удачно работал в «Интере» и «Манчестер Сити». Тренер он грамотный, пусть и не всё получилось в Лиге чемпионов. Но главной задачей «Зенита», думаю, сейчас является внутренний чемпионат. Удачный ли это выбор? Время покажет, ведь про Луческу тоже говорили, что с этим тренером «Зенит» добьётся многого. Но не все футболисты соответствовали уровню задач, которые ставит перед собой клуб. Нужно однозначно приобретать игроков экстра-класса.

Дмитрий Селюк, известный футбольный агент:

— Роберто Манчини – очень хороший тренер, я его знаю лично. Все итальянские тренеры очень грамотно выстраивают игру. Манчини – очень достойная кандидатура. Я даже не был уверен, что он согласится работать в «Зените». Он отличный человек, и у меня с ним связаны только положительные эмоции. Для развития всего российского футбола приезд Манчини в Россию пойдёт на пользу.

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Наше мнение

Кирилл Хаит, обозреватель «Чемпионата»:

— Роберто Манчини привык работать в комфортных условиях. Ограниченный бюджет, длинные перелёты, плохие поля – итальянец не станет молчать, если что-то из этого станет для него проблемой. С другой стороны, во всех клубах, где работал Манчини, он выигрывал трофеи. И он умеет «работать спортивным директором» — уговаривать статусных игроков переходить в его команды. Наблюдать за «Зенитом» точно будет интересно, а перспективы зависят от того, насколько в клубе сумеют удовлетворить требования Манчини по трансферам и организации рабочего процесса.

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Мнение читателей

Zems:

— Сейчас тему будут обсасывать долго. Мне другое интересно — кто придёт под него в «Зенит», учитывая Лигу Европы.

Iceiceice:

— Жаль, игроки «Зенита» не соответствуют амбициям Манчини.

Ipavluha:

— Тренер он грамотный, пусть и не всё получилось в Лиге чемпионов" — так можно сказать о ЛЮБОМ предыдущем тренере «Зенита». Иными словами, Манчини — это очередные «грабли».

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