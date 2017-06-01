Как сборная России готовится к Кубку конфедераций в Австрии

С 26 мая по 3 июня сборная России тренируется в Австрии. Рассказываем, где и как проходят тренировки.

Где живут?

Нойштифт-им-Штубайталь — небольшая деревня в 25 километрах от Инсбрука. В любое время суток здесь спокойно и безлюдно: лишь изредка днём можно встретить пожилую пару, прогуливающуюся с собачкой, или пастуха, который гонит овец.

Здесь созданы все условия для того, чтобы забыть о прошедшем сезоне, отвлечься и всерьёз настроиться на грядущий турнир. Свежий горный воздух, живописные пейзажи, тишина и спокойствие – всё это помогает не думать о лишнем.

Отель, в котором остановилась сборная, — лучший в деревне. Сотрудники рассказали, что для посетителей он должен был открыться лишь 1 июня, но для нашей национальной команды было сделано исключение. Сейчас в отеле живет только сборная России: из 70 номеров были выкуплены 50.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Где тренируются?

SSV Neustift – футбольная база, где в 2012 году тренировался московский «Спартак». Были здесь на сборах и «Аякс», и сборные Франции и Румынии. А для национальной команды Испании эта база была основной во время Евро-2008. В домике, выделенном для работы прессы, на стене в рамочке под стеклом висит футболка испанской сборной и вымпел. Кроме того, здесь можно найти фотографию с автографами всех игроков, а также целый стенд с памятными снимками.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Говорят, что одним из основных условий Станислава Черчесова при выборе базы для проведения сборов было наличие двух полей для тренировок. Здесь они оба в прекрасном состоянии.

Вокруг – ничего лишнего. Горная речка, Альпы, небольшое озеро и волейбольная площадка, на которой изредка играют местные жители.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Как проходят тренировки?

Раньше все тренировки начинались в одно и то же время – в 12:15 мск. Но с сегодняшнего дня сборная будет тренироваться с 17:15 мск. Первые 20 минут всегда открыты не только для прессы, но и для всех желающих. Каждый день на трибунах можно заметить «гостей», которые пришли посмотреть на сборную. В один из первых дней на трибунах тренировку обсуждали деревенские мальчишки: они, будто со знанием дела, оценивали движения футболистов по полю. Особенно им понравился Артём Дзюба.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Дзюба: ребята в сборной знают, что со мной можно пойти на войну Артём Дзюба сравнил себя с Антоном Шипулиным и рассказал, что игроки сборной России жаждут победы в Кубке конфедераций.

Также на базу приезжали австрийские коллекционеры автографов. Они рассказали, что знают всю сборную, но… пока путают Александра Бухарова и Александра Ерохина.

Сначала мы им не поверили. Ну, как можно перепутать совершенно непохожих друг на друга людей? Потом мужчины подошли к Илье Кутепову и протянули альбом, открытый на странице с ещё не подписанными фотографиями. Но защитник, чуть замешкавшись, отдал им маркер обратно. Обескураженные коллекционеры не могли понять, почему российский футболист внезапно передумал давать автограф. Оказалось, что они просто открыли страницу, где не было его фотографии. В общем, перепутали.

Заглядывал на тренировку и генконсул России в Зальцбурге Всеволод Василенко вместе с женой и сыном.

– Узнал, что наша сборная здесь тренируется, и решил заехать. Тем более что у меня были дела в Инсбруке. Да и я лично знаю Станислава Саламовича: познакомились, когда он здесь играл.

На одну из тренировок приехал массажист сборной России по сноуборду.

– Мы живём в соседней деревне, тренируемся во-о-о-н на той горе, — указал он на заснеженную вершину вдалеке. – Сегодня у нас выходной, решили приехать, посмотреть на наших «коллег». Всё-таки мы тоже сборная России, пусть и по сноуборду! – сказал он с улыбкой.

Наблюдать за сборной действительно интересно. Ни одна тренировка не повторяется – каждый день что-то новое. Обычно суть упражнений объясняет Мирослав Ромащенко, а уже потом подключается сам Черчесов. Громко, с особым напором он раздаёт команды игрокам. На трибунах часто слышится: «Оп! Оп! Пас! Быстрее! Да-да, вот так. Пошёл-пошёл!»

Несмотря на только что завершившийся изнурительный сезон, физическая подготовка – самое важное, чему уделяет внимание Черчесов. Тренировки проходят в очень интенсивном режиме. Футболисты сами признают, что после них нет сил даже гулять по деревне.

Тактика – не менее важный момент. Черчесов не изменяет себе и с осени продолжает наигрывать схему 5-3-2. Особое внимание Станислав Саламович уделяет фланговым полузащитникам, которые в клубах играют по иной схеме.

На вторничной тренировке Черчесов наигрывал следующий состав:

Акинфеев – Кудряшов, Васин, Джикия – Жирков, Газинский, Ерохин, Тарасов, Самедов — Смолов, Полоз.

Но, вероятно, на матче с Венгрией состав всё-таки будет иным: пару со Смоловым составит Дзюба, а в центре вместе с Тарасовым сыграют спартаковцы Глушаков и Зобнин. Тогда-то и оценим каркас сборной, которую увидим на домашнем Кубке конфедераций.