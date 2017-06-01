Почему Бердыев покинул «Ростов» и кто уйдёт вместе с ним

«Ростов» объявил об уходе Курбана Бердыева. Разбираемся, почему он ушёл и что ожидает клуб.

Впервые о том, что Курбан Бердыев может покинуть «Ростов», заговорили летом 2016 года. Более того, он сам объявил об этом и даже успел попрощаться с командой. Тем не менее после того, как отпали варианты со «Спартаком» и «Локомотивом», а ростовчане пробились в групповой этап Лиги чемпионов, Бердыев продолжил работу в клубе в качестве вице-президента-тренера.

Расклад был такой. В течение всего сезона командой руководил непосредственно Бердыев. Именно он проводил тренировки и давал наставления игрокам и тренерскому штабу. Дмитрий Кириченко выводил команду и руководил ей во время матчей, а Иван Данильянц, официально являющийся наставником команды, отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференциях.

Почему Курбан Бердыев покинул «Ростов»?

В первую очередь уход Курбана Бердыева может быть связан с условиями, которые «Ростов» просто физически не может предоставить тренеру. На протяжении всего сезона клуб не раз сталкивался с финансовыми трудностями. По словам представителей пресс-службы правительства Ростовской области, долги «Ростова» достигали 360 млн рублей. В том числе были задолженности по заработным платам перед футболистами и сотрудниками клуба. На днях Бердыев встречался с губернатором Ростовской области. Видимо, предложенные условия дальнейшего сотрудничества не устроили Курбана Бекиевича, и к компромиссу прийти не удалось.

Во-вторых, на решении Бердыева мог сказаться результат, с которым команда завершила сезон. Если бы в последнем туре «Ростов» в гостях обыграл «Оренбург», то он обеспечил бы себе место в квалификации Лиги Европы. Однако команда потерпела поражение, лишила себя участия в европейском турнире и, что немаловажно, возможности заработать призовые, которые по ходу текущего сезона выручали клуб, позволяя выплачивать долги.

Куда уйдёт Курбан Бердыев?

В течение сезона появлялось несколько вариантов дальнейшего продолжения карьеры Курбана Бердыева: «Рубин», «Спартак», «Локомотив» и даже «Зенит». Очевидно, что Леонид Федун не собирается менять главного тренера после победы в чемпионате России, а «Зенит» только что объявил имя нового наставника – Роберто Манчини.

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В «Локомотиве» ситуация обстоит немного сложнее. В соответствии с условиями контракта после победы в Кубке России у Юрия Сёмина есть возможность продлить контракт с «железнодорожниками» ещё на год. Возможно, судьба дальнейшего сотрудничества «Локомотива» с Сёминым определится 5 июня на совете директоров московского клуба. Однако, по словам председателя совета Анатолия Мещерякова, вопроса о смене тренера в повестке заседания нет.

Наиболее возможным остаётся вариант с «Рубином». Как стало известно «Чемпионату», в ближайшие дни руководство казанского клуба примет решение относительно дальнейшего сотрудничества с действующим тренером команды Хави Грасией. В случае разрыва контракта с испанским специалистом его место должен занять именно Курбан Бердыев.

При иных раскладах тренер вполне может взять паузу, как уже было после ухода из «Рубина». Вернувшись через год, с «Ростовом» Бердыев ещё сильнее укрепил свою репутацию топ-тренера.

Что будет с тренерским штабом?

Вслед за Курбаном Бердыевым «Ростов» покидает и весь тренерский штаб. Об этом он сообщил сам в обращении через официальный сайт клуба: «В следующем сезоне футбольный клуб «Ростов» продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба». Подразумевается, что клуб покинут и тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер команды Иван Данильянц и другие. Неясно было лишь, останется ли в «Ростове» Дмитрий Кириченко.

На тот момент, когда летом 2016 года Курбан Бердыев впервые объявил о своём уходе из «Ростова», именно Кириченко был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Однако отсутствие лицензии PRO, позволяющей возглавлять команды РФПЛ, помешало ему полноценно занять этот пост. В связи с этим вскоре было объявлено, что команду возглавит Иван Данильянц.

Сам Кириченко в беседе с журналистами говорил, что намерен получить лицензию PRO к лету 2017 года. Однако, как стало известно «Чемпионату», лицензии у него до сих пор нет. Так что Кириченко покинет «Ростов» вместе с Курбаном Бердыевым.

Кто из футболистов покинет команду?

О твёрдом намерении уйти из «Ростова» в интервью «Чемпионату» уже объявил полузащитник Кристиан Нобоа.

«Если Бердыев ушёл из «Ростова», значит, и я не останусь в команде. Не знаю, куда он уйдёт, мы ещё не разговаривали. Сейчас я нахожусь в отпуске. Посмотрим, как всё будет. Хочу поговорить и с агентом, и с тренером по поводу своего будущего. Но в первую очередь, конечно, с Бердыевым. Узнаю, что он думает, чего он хочет и будем ли мы дальше работать вместе».

Вместе с ним «Ростов» покинет и иранский нападающий Сердар Азмун. Скорее всего, он продолжит карьеру в «Рубине», если Бердыев станет наставником казанской команды. Кроме того, за Бердыевым могут уйти нападающий Дмитрий Полоз, полузащитник Александр Ерохин, вратарь Никита Медведев и защитник Сесар Навас.

Что будет с «Ростовом»?

Как стало известно «Чемпионату», одним из главных претендентов на пост нового тренера «Ростова» является Леонид Кучук, ныне возглавляющий каменскую «Сталь».

Сейчас команда находится в отпуске. Начало первого сбора запланировано на 10 июня. Ожидается, что к этому времени наступит ясность как по позиции главного тренера, так и по будущему футболистов, у которых закончились контракты.