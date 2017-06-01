Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Курбан Бердыев
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Алина Матинян

Почему Бердыев покинул «Ростов» и кто уйдёт вместе с ним

«Ростов» объявил об уходе Курбана Бердыева. Разбираемся, почему он ушёл и что ожидает клуб.
1 июня 2017, четверг. 19:30. Футбол

Впервые о том, что Курбан Бердыев может покинуть «Ростов», заговорили летом 2016 года. Более того, он сам объявил об этом и даже успел попрощаться с командой. Тем не менее после того, как отпали варианты со «Спартаком» и «Локомотивом», а ростовчане пробились в групповой этап Лиги чемпионов, Бердыев продолжил работу в клубе в качестве вице-президента-тренера.

Расклад был такой. В течение всего сезона командой руководил непосредственно Бердыев. Именно он проводил тренировки и давал наставления игрокам и тренерскому штабу. Дмитрий Кириченко выводил команду и руководил ей во время матчей, а Иван Данильянц, официально являющийся наставником команды, отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференциях.

Почему Курбан Бердыев покинул «Ростов»?

В первую очередь уход Курбана Бердыева может быть связан с условиями, которые «Ростов» просто физически не может предоставить тренеру. На протяжении всего сезона клуб не раз сталкивался с финансовыми трудностями. По словам представителей пресс-службы правительства Ростовской области, долги «Ростова» достигали 360 млн рублей. В том числе были задолженности по заработным платам перед футболистами и сотрудниками клуба. На днях Бердыев встречался с губернатором Ростовской области. Видимо, предложенные условия дальнейшего сотрудничества не устроили Курбана Бекиевича, и к компромиссу прийти не удалось.

Во-вторых, на решении Бердыева мог сказаться результат, с которым команда завершила сезон. Если бы в последнем туре «Ростов» в гостях обыграл «Оренбург», то он обеспечил бы себе место в квалификации Лиги Европы. Однако команда потерпела поражение, лишила себя участия в европейском турнире и, что немаловажно, возможности заработать призовые, которые по ходу текущего сезона выручали клуб, позволяя выплачивать долги.

Куда уйдёт Курбан Бердыев?

В течение сезона появлялось несколько вариантов дальнейшего продолжения карьеры Курбана Бердыева: «Рубин», «Спартак», «Локомотив» и даже «Зенит». Очевидно, что Леонид Федун не собирается менять главного тренера после победы в чемпионате России, а «Зенит» только что объявил имя нового наставника – Роберто Манчини.

10 фактов о новом тренере «Зенита» Роберто Манчини
«Манчестер Сити», «Интер», трансферы, кубки и одна драка. Главное об итальянском тренере.

В «Локомотиве» ситуация обстоит немного сложнее. В соответствии с условиями контракта после победы в Кубке России у Юрия Сёмина есть возможность продлить контракт с «железнодорожниками» ещё на год. Возможно, судьба дальнейшего сотрудничества «Локомотива» с Сёминым определится 5 июня на совете директоров московского клуба. Однако, по словам председателя совета Анатолия Мещерякова, вопроса о смене тренера в повестке заседания нет.

Наиболее возможным остаётся вариант с «Рубином». Как стало известно «Чемпионату», в ближайшие дни руководство казанского клуба примет решение относительно дальнейшего сотрудничества с действующим тренером команды Хави Грасией. В случае разрыва контракта с испанским специалистом его место должен занять именно Курбан Бердыев.

При иных раскладах тренер вполне может взять паузу, как уже было после ухода из «Рубина». Вернувшись через год, с «Ростовом» Бердыев ещё сильнее укрепил свою репутацию топ-тренера.

Что будет с тренерским штабом?

Вслед за Курбаном Бердыевым «Ростов» покидает и весь тренерский штаб. Об этом он сообщил сам в обращении через официальный сайт клуба: «В следующем сезоне футбольный клуб «Ростов» продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба». Подразумевается, что клуб покинут и тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер команды Иван Данильянц и другие. Неясно было лишь, останется ли в «Ростове» Дмитрий Кириченко.

На тот момент, когда летом 2016 года Курбан Бердыев впервые объявил о своём уходе из «Ростова», именно Кириченко был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Однако отсутствие лицензии PRO, позволяющей возглавлять команды РФПЛ, помешало ему полноценно занять этот пост. В связи с этим вскоре было объявлено, что команду возглавит Иван Данильянц.

Сам Кириченко в беседе с журналистами говорил, что намерен получить лицензию PRO к лету 2017 года. Однако, как стало известно «Чемпионату», лицензии у него до сих пор нет. Так что Кириченко покинет «Ростов» вместе с Курбаном Бердыевым.

Кто из футболистов покинет команду?

О твёрдом намерении уйти из «Ростова» в интервью «Чемпионату» уже объявил полузащитник Кристиан Нобоа.

«Если Бердыев ушёл из «Ростова», значит, и я не останусь в команде. Не знаю, куда он уйдёт, мы ещё не разговаривали. Сейчас я нахожусь в отпуске. Посмотрим, как всё будет. Хочу поговорить и с агентом, и с тренером по поводу своего будущего. Но в первую очередь, конечно, с Бердыевым. Узнаю, что он думает, чего он хочет и будем ли мы дальше работать вместе».

Вместе с ним «Ростов» покинет и иранский нападающий Сердар Азмун. Скорее всего, он продолжит карьеру в «Рубине», если Бердыев станет наставником казанской команды. Кроме того, за Бердыевым могут уйти нападающий Дмитрий Полоз, полузащитник Александр Ерохин, вратарь Никита Медведев и защитник Сесар Навас.

Что будет с «Ростовом»?

Как стало известно «Чемпионату», одним из главных претендентов на пост нового тренера «Ростова» является Леонид Кучук, ныне возглавляющий каменскую «Сталь».

Сейчас команда находится в отпуске. Начало первого сбора запланировано на 10 июня. Ожидается, что к этому времени наступит ясность как по позиции главного тренера, так и по будущему футболистов, у которых закончились контракты.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 13
Теги
ФК Ростов Курбан Бердыев
Новости. Футбол
1 июня 2017, четверг
19:50 «Ювентус» потратит € 9,1 млн на премии игрокам в случае победы над «Реалом»
19:41 Гамшик: «Наполи» по силам завоевать скудетто в следующем сезоне
19:40 Швец покинет «Вильярреал»
19:35 Фурсенко: зачем «Зениту» ещё один стадион, если у нас и так их два?
19:30 Фанаты «Факела» провели акцию протеста против спонсора ФНЛ и руководства лиги
19:19 Дмитрий Кириченко покинет «Ростов» вместе с Курбаном Бердыевым
19:19 Стадион в Петровском парке откроется в марте 2018 года матчем «Динамо» — ЦСКА
19:09 «Сток Сити» объявил о подписании контракта с Дарреном Флетчером
19:04 «Зенит» не рассматривает вопрос выплаты компенсации Луческу
18:58 Жирков: перед КК-2017 каждая игра сборной России – большая ответственность
18:58 Терри: во мне говорит старая школа, но подкаты я люблю так же, как и голы
18:56 Роналду: посоветовал бы Хамесу остаться в «Реале», но это его личное дело
18:53 Дани Алвес: увидел в Дибале то, что до этого замечал в Месси
18:47 Жирков: Манчини является топ-тренером – это всё, что я могу сказать
18:44 Джикия: клубные дела остались позади, все мысли о сборной России
18:41 Недвед: Шик напоминает мне Ибрагимовича
18:31 Буффон: этот сезон доказал, что путь «Ювентуса» построен на правильных ценностях
18:29 Алвес: сказал руководству «Барселоны» перед уходом, что им будет меня не хватать
18:16 Президент «Сампдории» пожелал Манчини удачи в «Зените»
18:12 Кецбая: «Оренбургу» будет нелегко вернуться в РФПЛ, но для этого здесь есть всё
18:04 Манчини: «Зенит» — лучший клуб России, мы обязательно завоюем трофеи
18:01 «Оренбург» объявил о назначении Кецбая на пост главного тренера
17:47 Навас: хотел поиграть в «Ростове» ещё год, но новый контракт мне не предложили
17:34 Болельщики «Краснодара» вновь признали Смолова лучшим игроком сезона
17:32 Орлов: Манчини получил в «Зените» полный карт-бланш
17:26 «Рубин» проведёт два сбора в Австрии
17:21 Все игроки сборной России занимаются в общей группе
17:17 Гришин: всё сложилось так, как и хотел – работать в Москве, да ещё и со сборной!
17:12 Гришин и Аблизин возглавили юношеские сборные России 1999 и 2001 годов рождения
17:08 Манчини: очень рад, что «Зенит» выбрал именно меня, до скорой встречи!
17:04 Фурсенко: Манчини будет работать с имеющимися игроками, летом купим 4 новичков
17:00 Вальверде: надеюсь, буду наслаждаться игрой Месси и помогу ему стать ещё лучше
16:54 Вальверде: «Барселона» надеется выиграть в следующем сезоне все возможные трофеи
16:45 На четырёх турнирах летом опробуют четвёртую замену в дополнительное время
16:42 «Спартак» представил ролик, посвящённый истории клуба
16:41 Тотти получит награду от президента УЕФА
16:33 Фурсенко: поздравляю «Спартак», но в следующем сезоне вам будет непросто
16:23 Кордоба: для Манчини важно, чтобы его команда играла в агрессивный футбол
16:23 Фернандеш – автор лучшего гола сезона в составе «Локомотива», по мнению фанатов
16:06 США забили 6 мячей Новой Зеландии, Италия обыграла Францию в 1/8 финала ЧМ U20
16:05 Павлюченко: был вариант остаться в Премьер-Лиге, даже из Европы звонили
16:01 Бывший тренер юношеской сборной РФ Галактионов вошёл в штаб «Терека»
15:47 Нобоа: если Бердыев ушёл из «Ростова», значит и я не останусь в команде
15:46 В «Сампдории» подтвердили, что Шик перейдёт в «Ювентус»
15:44 Губернатор: Тихонов сделает всё возможное, чтобы проявить себя в «Крыльях»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Ждёте ли вы второго пришествия Бердыева в "Рубин"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017