Стреляет Сигги. Самый недооценённый игрок АПЛ

«Многим игрокам приходится принимать такое решение, как Гилфи Сигурдссону. Он хочет быть маленькой рыбкой в большом пруду или громадной рыбиной в маленьком пруду?» – говорит о своём плеймейкере тренер «Суонси» Пол Клемент. Ох уж эти рыбные аллегории – отец Сигурдссона владеет рыболовным бизнесом, а в Исландии как-то не принято косить от работы почтальоном, грузчиком или рыбаком, тем более доставшейся по наследству. Из-за этого в «Википедии» писали, что Гилфи Сигурдссон тоже имеет долю в рыболовном бизнесе, ловит треску, камбалу и зубатку, а самого игрока это жутко раздражало. Исправлять неудачную шутку в «Википедии» Сигурдссон не собирался: «У меня есть более важные вещи. Например, поиграть в гольф!»

Любовь к гольфу, как и к футболу, Гилфи прививал старший брат, Олафур Сигурдссон. Жили в Хабнарфьордуре, пригороде Рейкьявика, холодным исландским летом играли на траве, а зимой, больше чем на полгода, перемещались на специальный склад с бетонным полом, арендованный под занятия отцом. «Я быстро понял, что Гилфи не был физически сильным, обладал длинными тонкими мышцами. Я думал, что ему нужно было разработать хорошую технику и понимание игры. И он очень быстро стал силён в технике», – вспоминает Олафур.

Когда Гилфи было семь, старший брат изобрёл тренировочную методику: искал в Рейкьявике VHS-кассеты, пытался узнать, как тренировать молодых игроков, делал упражнения сам, записывал их на видео, показывал Гилфи и ждал повторения на тренировках. Их Олафур тоже снимал на камеру, потом нарезал правильные действия и ошибки. «Пока я обучал Гилфи, сам по навыкам чувствовал себя профессионалом», – говорит старший. Когда отец понял, что Олафур всё-таки готов делать карьеру в гольфе, он даже заставил сына не находить летней подработки. Два-три часа уходили на тренировки с Гилфи, остальное время – на гольф.

В 13 лет Сигурдссон поехал тренироваться в «Брейдаблик», где построили крытый манеж, каждую субботу оставался по часу оттачивать удар с бывшим игроком «Фейеноорда» Петуром Петурссоном (с Гилфи уроки усваивали Альфред Финнбогасон и Йоханн Гудмундссон – другие футболисты нынешней сборной Исландии). Примерно тогда же решил поменять позицию, начинал-то нападающим. «Он хотел, чтобы мяч чаще ходил через него», – объясняет Магнус Йонссон, тренировавший Сигги три года.

Дальше – исполнение мечты каждого исландского футболиста: Гилфи 15, приезжает со сборной Исландии на какой-то международный турнир, попадает на карандаш скаутам «Рединга» и летит вариться в английском футболе. Другой Сигурдссон, Рагнар, прошлым летом показал нам, что каждый исландец готов бросить даже амбициозный клуб ради возможности поиграть в Англии. Ради сына Сигурдур Адальстейнссон тоже полетел в Англию, свой рыболовный бизнес стал вести по телефону, ходил на тренировки «Рединга», а однажды даже подошёл к тренеру Брайану Макдермотту, с которым был шапочно знаком. И вежливо сказал: убирать с поля игрока, делающего голы, – не лучшая идея.

Справка «Чемпионата»



Гилфи Сигурдссон



Кто: пока ещё полузащитник «Суонси»

За кого играл: «Рединг», «Хоффенхайм», «Тоттенхэм»

Статистика по сезону: 13 голевых передач

Главное умение: исполнять стандарты

Удивительный факт: Сигурдссон, в отличие от многих игроков сборной Исландии, никогда не устраивался на подработку

Сигурдур мотался с Гилфи и по арендам, в третьи-четвёртые лиги. Тренером «Крю Александра» тоже был исландец, Гудьон Тордарсон, он лично позвал Сигурдссона в команду и поражался его стремлению учиться и тренироваться. «Он приходил на полигон первым, а уходил последним. У нас было три сумки с 10 мячами, и Гилфи после каждой тренировки брал одну, чтобы попрактиковаться и улучшить удар. Если мы играли на следующий день, приходилось выходить на поле и останавливать Сигурдссона», – вспоминает Тордарсон. В «Рединг» Гилфи вернулся окрепшим, а от Брендана Роджерса получил прозвище Iceman. Ледяной человек.

Роджерс – тренер, давший Сигурдссону дорогу в АПЛ: до того были полтора года в «Хоффенхайме», где Ральф Рангник обманул исландца на первой же встрече. Предложил встречу в Гейдельберге, убедил Сигурдссона, что команда живёт в зелёном городе с оживлённым центром, а потом привёз туда, где живёт «Хоффе» – деревня деревней. Там Гилфи мощно отыграл один сезон, во втором подскис и уехал в «Суонси», к Роджерсу. Тогда «Суонси» не был обычным аутсайдером, играл в очаровательный футбол, постоянно владел мячом – прозвище «Суонсилона» обязывало. Сигги вписался, забил несколько крутых мячей. Летним ветром трансферного окна с валлийского побережья унесло и Роджерса, и Сигурдссона. Тренер хотел забрать Гилфи с собой в «Ливерпуль», но «Тоттенхэм» сработал быстрее.

Исландец вернулся спустя два сезона, и даже не думайте называть его период карьеры в «Тоттенхэме» пустым или неудачным – просто так вышло, что Сигурдссон попал в «Тоттенхэм» в период безвременья. Андре Виллаш-Боаш кидал Гилфи к левому флангу, что обижало игрока – он всё-таки привык постоянно ждать мяча в центре, – Тим Шервуд не мог дать постоянную практику, а Маурисио Почеттино не успел раскрыть талант исландца. «Когда мы играли товарищеский матч в Сиэтле, Сигурдссон должен был сыграть, но перед игрой мне позвонили: «Мы подписываем документы с «Суонси». Когда клуб и игрок хотят трансфер, вы ничего не можете с этим поделать», – вспоминал Почеттино уже весной.

Он жалеет о продаже Сигурдссона.

В нынешнем сезоне Гилфи Сигурдссон выбил массу индивидуальных рекордов. Сигурдссон пробежал наибольшее расстояние в АПЛ среди всех игроков – 422,36 км. Выбил 13 голевых передач – больше только у Де Брёйне и Эриксена, выводящих на ворота куда более классных игроков. Стал первым в истории Премьер-лиги, кто выбил 13 ассистов в составе команды из нижней части таблицы. Если считать не только голы-передачи, а ещё и предголевые передачи, то Гилфи Сигурдссон поучаствовал в 34 из 45 голевых атак «Суонси» (75,6%) – крышесносная статистика для одного игрока.

Сам Гилфи спаялся с Фернандо Льоренте, таранным форвардом «Суонси», и здесь важны даже не столько 6 голевых передач Сигурдссона на испанца (только связка Эриксен – Кейн работает со схожей продуктивностью). Пришедший зимой тренер Пол Клемент построил «Суонси» по схеме «4-3-3», а Сигурдссона лишь номинально сделал левым инсайдом – при атаках он смещается в середину и открывает фланг Кэрроллу и Ольссону. Расположение Сигурдссона – важнейший фактор для позиционных атак «Суонси»: «лебеди» привыкли пулять мяч длинными передачами в сторону Льоренте, и именно Гилфи должен цепляться за подборы, придумывать дальнейшее построение атаки или бить после скидки нападающего.

Отдельная тема – стандарты от Сигурдссона: 8 голевых передач, 6 предголевых (когда кто-то срезал с одной штанги на другую), 2 гола прямыми ударами со штрафных. Со времён совместных тренировок с Олафуром Гилфи выработал свою технику – научился крутить мяч с различных расстояний и точек, избрал традиционный способ подхода к мячу, как Криштиану или Бекхэм, стал анализировать действия вратарей и смотреть, гадают ли они перед ударом. Стандарты – очень важный аспект игры для клуба, бьющегося за выживание в АПЛ, и штрафные-угловые Сигурдссона стали главной причиной спасения «Суонси» от вылета. Если бы не такой исполнитель стандартов, «лебеди» плавали бы где-то рядом с «Сандерлендом».

Куда дальше? Почеттино в открытую говорит о качествах Сигги в контексте «Тоттенхэма», что-то проскакивает об интересе «МЮ», «Ливерпулю» Клоппа Гилфи идеологически близок, но самый ожидаемый вариант – трансфер в «Эвертон», где строят проект под Лигу чемпионов. За счёт Сигурдссона Рональд Куман, лично желающий видеть исландца в команде, хочет прокачать атакующую группу «ирисок». Росс Баркли голландцу не нравится – слабо прессингует, плохо думает под прессингом, передерживает мяч. В атаках «Эвертона» Баркли светится намного реже, чем Сигурдссон, и по многим статистическим данным проигрывает исландцу. Если в других командах Гилфи ждёт серьёзная конкуренция, то в «Эвертоне» роль «десятки» при трансфере исландцу гарантирована.

Участие в голевых атаках: 34-24. Процент участия в атаках команды: 75,6-38,7. Голевые передачи: 13-11. Предголевые передачи: 6-4.

Клуб, подписавший Сигурдссона, получит не только крутого игрока – ещё и медийную звезду без всяких рисков. В Исландии Гилфи рекламирует всё подряд, от Pepsi до местного чемпионата, его жена – модель, а сам Сигурдссон спокойно принимает сравнения с Дэвидом Бекхэмом: считаете звездой — ну и ладно. Сигги никогда не пил алкоголя, любимым напитком называет апельсиновый сок, вредных привычек ноль, среди приятных – гольф и тяга к путешествиям: «Моя подруга предложила лучше познать мир, и теперь я люблю ездить по миру. Мне нравится возвращаться домой, в Исландию, но летать в Южную Африку, Дубай, Флориду – не хуже. Мне интересно смотреть достопримечательности: в Сан-Франциско мы первым делом пошли на мост».

Гилфи не любит, когда ему приписывают рыболовный бизнес, но в коротком интервью YouTube-каналу «Суонси» он признавался, что любит рыбачить. Ещё бы не любить, когда на твою удочку попадаются скат и 64-фунтовая громадина.

Ох и повезёт же тому, кто выловит эту крупную рыбину.

В материале использованы данные паблика «Пыльный чердак».

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