Черчесов: если легионер становится россиянином, мы не можем пройти мимо

Станислав Черчесов — о подготовке к Кубку конфедераций, лидерских качествах Дзюбы и других и натурализации легионеров.

– Чем отличается этот сбор от предыдущих?

– Во-первых, это самый долгий сбор по времени. Во-вторых, отсюда и соответствующая работа. Когда мы выбрали место, многие удивлялись — почему и зачем. Надеюсь, вы теперь понимаете сами. Пять минут до тренировки, пять – назад, хорошая погода, есть возможность восстановиться. Мы больше общаемся, проводим больше времени друг с другом. А так, представьте, было бы 45 минут в одну сторону, 45 в другую – это уже полтора часа. За это время здесь можно уже восстановиться и на массаж сходить. Нюансов много. Тем более всё уже проверено в условиях нижнего среднегорья – такие сборы всегда дают определённые плюсы.

– Видно, что вы даёте игрокам физические нагрузки.

– Вы видите, что работа изменилась. Всех футболистов нужно приводить в одинаковое плюс-минус состояние. Почти все тренировки были с мячами. За все сборы мы всего два раза зашли в тренажёрный зал, то есть всего час работы с железом. И то, это не такая работа как перед сезоном, а так, чтобы привести мышцы в тонус.

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– Насколько тяжело после непростого сезона подготавливать футболистов к крупному турниру?

– Мы дали им четыре дня, чтобы отдохнуть, прийти в себя. Вы видите, что они всегда работают с датчиками GPS, так что их состояние всегда контролируется. Порой даже по ходу тренировки что-то корректируем. Вам это не заметно: вроде футболист по-прежнему на поле, но он уже выполняет другую работу. Это нюансы, которые вам не заметны, но мы точно знаем, что делаем. Например, сегодня Миранчук, Кудряшов и Головин поделили время на двусторонней игре. Это не какая-то моя прихоть, а просто медицинский штаб подсказал, что есть определённая возможность дать им сыграть. С одной стороны, для футболиста ничего не изменилось, а с другой – возможную травму мы предупредили.

– Гранеро был приглашён именно для этого?

– Он единственный тренер по физподготовке. Это опытный тренер, который был на ЧЕ в 2016 году. Мы часто общаемся, делаем поправки на то, что было.

– Отказ от двухразовых тренировок – это один из нюансов, который вы с ним обсуждали?

– Это наш принципиальный подход. Проводить по одной тренировке было запланировано ещё до приглашения Гранеро. Время должно быть распределено так, чтобы игроки знали, что есть одна тренировка, на которой нужно полностью выложиться. Если вы обратили внимание, вчера тренировка была утренняя, а сегодня – вечерняя. Это неслучайно – чтобы было больше времени на восстановление.

– Кто лучший по тестам?

– Это не тест, а тренировка, во время который футболисты делятся по группам и выполняют определённый набор упражнений. Футболистам всегда нужна какая-то затравка. Нужно только сказать, что этот пробежал столько, а другому тут же его хочется обогнать. Опять же – возвращаемся к психологии.

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– Вы много говорите о психологии. А каково ваше состояние перед большим турниром?

– Я могу говорить что угодно, но вы должны делать выводы.

– Мы делаем вывод, что вы спокойны.

– Тот случай, когда со стороны виднее.

– Как вы работаете над психологической подготовкой команды?

– Надо быть спокойным — это раз. Кроме того, у нас есть и теория, и обсуждения. Сегодня было маленькое собрание, на котором мы обсуждали командные вещи, которые должны помочь нам стать сильнее. А всё остальное покажет турнир. Мы выработали принципиальные вещи, которые нужно иметь в команде.

– Например?

– Это же в команде.

– А дисциплина?

– Она бывает разная. Я служил в армии, там тоже была дисциплина. Тут случай, когда дисциплина, спущенная сверху, не работает. Если её нет внутри коллектива, то так ты ни за кем не углядишь. Мы же не хотим за кем-то присматривать. Всё видите своими глазами и можете делать для себя выводы.

Как сборная России готовится к Кубку конфедераций в Австрии С 26 мая по 3 июня сборная России тренируется в Австрии. Рассказываем, где и как проходят тренировки.

– Остаётся ли у игроков время на какие-либо развлечения?

– Два дня подряд после обеда у игроков было свободное время, они могли отвлечься, съездить в город. Все знают, что есть время для работы, а есть – для восстановления, а оно происходит от головы. Мы никого не запираем, но вы видите здесь работу. Есть время наше, тренерское, которое начинается и заканчивается со свистком. Мы все требуем максимальной концентрации. Как только все отработали — свободное время.

– Дзюба сказал, что ребята с ним могут пойти на войну. У вас нет ощущения, что этот турнир будет как война?

– Нет. Этот турнир называется Кубок конфедераций.

– Можно ли Дзюбу назвать лидером коллектива?

– Лидеров не назначают, они выкристаллизовываются. У нас есть опытные футболисты, которые уже побывали на больших турнирах, например, Акинфеев, Жирков, Глушаков, Смолов, Дзюба. Сейчас есть возможность заявить о себе. Для этого мы и готовимся, настраиваем футболистов. Ждём болельщиков, которые должны быть нашим 12-м игроком.

Дзюба: ребята в сборной знают, что со мной можно пойти на войну Артём Дзюба сравнил себя с Антоном Шипулиным и рассказал, что игроки сборной России жаждут победы в Кубке конфедераций.

– Главный вызов, с которым пришлось столкнуться в сборной?

– Понятно, что турнир 16 года не удался — настало время перемен. Но эти перемены не естественные, они не случаются по какой-то там петиции. Но раз есть петиции, значит, народ неравнодушен. Я, кстати, это так и воспринял. Значит люди небезразличны, надо исправлять ситуацию. Вот этим мы и занимались. Первый шаг мы уже сделали – приучили разговаривать только о футболе. Всё остальное ждёт нас впереди.

– Сокращение лиги до 12 команд пошло бы на пользу сборной?

– В данной ситуации есть две стороны – финансовая и спортивная. Первая могла бы быть поинтереснее. Если есть 12 команд, то конкурентная среда наиболее качественная, значит, есть интерес болельщицкий, соревновательный и телевизионный. В таких условиях нужно выживать, а значит – нужно постоянно прибавлять. В Австрии я играл, у нас в лиге было 10 команд. Это четыре игры из разряда «Спартак» — «Зенит», «Спартак» — ЦСКА и «Зенит» — ЦСКА. Но это не нам решать. Нужно очень грамотно подходить ко всем вещам. Но это не говорит о том, что я с вами согласен.

– Отрабатывали ли схему с двумя центральными защитниками?

– Сегодня мы как раз это пробовали. Есть нюансы, всё-таки у каждого футболиста есть качества, которые хотелось бы использовать.

– Вы говорили, что нет товарищеских матчей, а есть контрольные. К матчу с Венгрией вы будете как-то внимательнее подходить?

– Ты не можешь не готовиться к той или иной игре. Мы знаем, как они играют, посмотрели их предыдущие матчи. Соперники есть соперники.

– В матче с Венгрией возможны какие-то эксперименты?

– У нас вообще ни разу не было экспериментов. Были ситуации, когда восемь человек не могли приехать на сборы из-за болезни. Для вас это эксперименты, для нас – шанс посмотреть других игроков. Как вы видите, из 30 заявленных нет двоих.

– Планируете ли в контрольных матчах выставлять тот состав, который сыграет с Новой Зеландией?

– Мы готовимся к турниру, у нас свои задачи. Сегодня тот же Кудряшов и Головин пропустили половину двухсторонки. Не потому, что у них травма, а потому что мы внимательно следим за их состоянием. А вы меня спрашиваете, что будет через несколько дней.

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– Какое самое главное наблюдение вы сделали за время работы в сборной?

– Принципы нашей работы, что мы ни о чём не мечтаем, ни о чём не жалеем. В ситуациях, которые складываются, всегда стараемся находить правильные решения. Мы верим в наших футболистов.

– Самая опасная черта Криштиану Роналду?

– Об этом мы пока не думаем. Впереди два контрольных матча и игра с Новой Зеландией.

– Не хотели бы натурализовать кого-нибудь для сборной?

– Мы никого не просим и просить не собираемся. Каждый принимает своё решение. Если он становится россиянином, мы не можем пройти мимо. А говорить «Давай ты будешь в сборной» — это уже не по-спортивному.

– Вам предстоит непростое решение – кого-то придётся отцепить от сборной. У вас оно уже созрело?

– Для меня это простое, рабочее решение. Мы должны смотреть на игру с Венгрией, подмечать нюансы. Это часть моей профессии и часть профессии футболиста. И с одной, и с другой стороны должно присутствовать понимание.

– Вы планируете использовать все замены?

– На сегодняшний день – нет.