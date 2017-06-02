Кецбая в «Оренбург», а Тихонов — в «Крылья». Главное — в обзоре дня

В «Зенит» пришёл Манчини, «Оренбург» возглавил Кецбая, «Ростов» покинул Бердыев, а «Енисей» расстался с Тихоновым — в обзоре дня.

10 фактов о новом тренере «Зенита» Роберто Манчини «Манчестер Сити», «Интер», трансферы, кубки и одна драка. Главное об итальянском тренере.

«Зенит» объявил о назначении Манчини на пост главного тренера

Итальянский специалист Роберто Манчини возглавил «Зенит», сообщает официальный сайт петербургского клуба. На тренерском мостике 52-летний специалист сменил румынского тренера Мирчу Луческу, который 28 мая был отправлен в отставку.

Соглашение Манчини с сине-бело-голубыми рассчитано на три года и предусматривает возможность продления на два сезона.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Роберто Манчини в Петербурге и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых! Benvenuto, Roberto Mancini!» — говорится в сообщении клуба.

Вопрос дня. Манчини – тот, кто нужен «Зениту»? «Зенит» объявил о назначении главным тренером Роберто Манчини. Эксперты и болельщики делятся ожиданиями от его работы в Питере.

Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась на две строчки в обновлённом рейтинге ФИФА. Подопечные Станислава Черчесова теперь занимают 63-е место. Это новый антирекорд национальной команды.

В первой десятке изменений не произошло. Лидирует в рейтинге сборная Бразилии. Соперник сборной России по Кубку конфедераций–2017 команда Новой Зеландии поднялась на 17 строчек и занимает 95-е место.

Основа условна. Почему костяк сборной России плохо просматривается Станислав Черчесов протестировал в сборной России больше трёх десятков игроков, а ясности с основным составом как не было, так и нет.

«Ростов» объявил об уходе Бердыева

«Ростов» сообщил, что вице-президент-тренер команды Курбан Бердыев покидает клуб, и поблагодарил его за проделанную работу, пожелав удачи в дальнейшей карьере.

«От всего тренерского штаба хочу выразить самые искренние слова благодарности вам – болельщикам футбольного клуба «Ростов». Без вашей поддержки мы бы не смогли достичь тех результатов, которые имеем сегодня. Считаем, что мы неплохо поработали эти два года. Тренерский штаб всегда чувствовал себя здесь как дома.

Мы от всей души желаем команде удачи – уверены, что футбол в Ростове-на-Дону не будет сбавлять темпы развития. Мы ещё раз хотим поблагодарить каждого болельщика – мы жмём ваши руки и говорим СПАСИБО за веру и поддержку. Мы навсегда запомним эмоции, которые пережили вместе с болельщиками «Ростова». Спасибо команде за эти два с половиной года потрясающей работы, спасибо городу и всей области за искренность и гостеприимство. Здесь необыкновенные люди, которые очень любят футбол. «Ростов» навсегда останется в наших сердцах! Спасибо!» — приводит слова Бердыева официальный сайт «Ростова».

Почему Бердыев покинул «Ростов» и кто уйдёт вместе с ним «Ростов» объявил об уходе Курбана Бердыева. Разбираемся, почему он ушёл и что ожидает клуб.

«Енисей» объявил об уходе Тихонова в «Крылья Советов»

«Енисей» сделал предложение Андрею Тихонову продлить трудовые отношения, однако тренер принял решение продолжить карьеру в самарских «Крыльях Советов». Об этом говорится на официальном сайте красноярского клуба.

«Буквально 1,5 месяца назад главным тренером был согласован график и место проведения сборов команды в июне, но в любом случае мы благодарим Андрея Валерьевича за работу в красноярском клубе и за то, что вместе с игроками, руководством, административным штабом при поддержке болельщиков и руководства края удалось добиться лучшего в истории красноярского футбола результата.

Футбольный клуб «Енисей» желает Андрею Валерьевичу новых успехов, ну а мы продолжаем работать дальше и стремиться к новым историческим достижениям вместе с новым тренером и новыми серьёзными задачами, которые будут озвучены в ближайшее время», — говорится в заявлении.

«Оренбург» объявил о назначении Кецбая на пост главного тренера

Новым главным тренером ФК «Оренбург» назначен Темури Кецбая, информирует официальный сайт клуба. Предыдущим наставником «Оренбурга» был Роберт Евдокимов, который в минувшем сезоне не сумел сохранить команду в РФПЛ.

«Также на собрании учредителей клуба президентом ФК «Оренбург» избран заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Гнездилов, генеральным директором ФК «Оренбург» назначен Наумов Алексей Владиславович, а в попечительский совет вошли генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев и Василий Столыпин, до настоящего момента являвшийся президентом клуба», — говорится в заявлении пресс-службы.

49-летний Кецбая известен по работе со сборной Грузии, которую он возглавлял с 2009 по 2014 год. Также он тренировал «Анортосис» (Кипр), «Олимпиакос» (Греция), АПОЭЛ (Кипр) и АЕК (Греция).

Стадион в Петровском парке откроется в марте 2018 года матчем «Динамо» — ЦСКА

Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина в Москве откроется в марте 2018 года товарищеским матчем между столичными «Динамо» и ЦСКА. Об этом сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, член совета директоров бело-голубых Василий Титов.

«Я лично договорился с Евгением Гинером. „Динамо“ — ЦСКА — это традиционное противостояние, поэтому будет правильно открыть стадион именно таким матчем. Товарищеская встреча состоится в марте следующего года», — приводит слова Василия Титова ТАСС.