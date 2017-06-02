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Роберто Манчини
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Задание на лето. 9 трансферных целей для «Зенита»

Составляем трансферный план для Роберто Манчини на межсезонье.
2 июня 2017, пятница. 08:30. Футбол

Роберто Манчини уже получил контракт с «Зенитом», но его удивление от русского лимита на легионеров, полётов в Хабаровск и прочих житейских трудностей нашего чемпионата наступит позже. А пока главное на повестке дня – усиление команды. Манчини – тренер, способный выбить деньги даже из мертвеца, так что «Зенит» обязательно будет тратиться на трансферном рынке так, как не тратился в последние годы с Виллаш-Боашем и Луческу. Это логично, учитывая проблемный характер некоторых позиций.

Манчини – тренер, способный выбить деньги даже из мертвеца, так что «Зенит» обязательно будет тратиться на трансферном рынке.

Центр обороны

Самая нуждающаяся в усилении зона «Зенита». Гарай ушёл ещё прошлым летом, теперь собрал вещи и Ломбертс. Кришито при Манчини наверняка вернётся налево, а одного Нету в защите недостаточно. Вероятно, португалец получит нового партнёра по центру обороны, и Роберто Манчини будет искать его на рынке, который знает лучше всего – на итальянском. Здесь можно подбросить тренеру «Зенита» два варианта.

Первый – Влад Кирикеш из «Наполи». Пять лет назад Кирикеш чуть не оказался у Петреску в московском «Динамо», с тех пор поиграл в АПЛ и Серии А, но явно соскучился по игровому времени. В нынешнем «Наполи» – четвёртый центральный защитник. Обладает хорошим первым пасом, но не слишком проворен и поворотлив. Имеющихся качеств в любом случае хватит, чтобы застолбить за собой место в основе «Зенита»: в Санкт-Петербурге нет своих Кулибали и Альбиоля.

Второй вариант, даже более перспективный, – Жейсон Мурильо. Именно Роберто Манчини звал Мурильо в «Интер» из испанской «Гранады», именно Манчини поставил колумбийца в основу нерадзурри, именно при Манчини Мурильо выдал сильнейший сезон в карьере. Летом «Интер» будет много тратиться, а продать что-то ненужное ему тоже стоит, так что выиграют все – для «Зенита» Мурильо станет отличной инвестицией.

Место Витселя

Весна показала, что в предыдущем сезоне ключевым игроком «Зенита» был не Гарай, не Халк, а именно Аксель Витсель. В середине поля слишком многое строилось на бельгийце – будучи незаметным игроком, он начинал атаки и отбирал мячи на топ-уровне. Просто никому его умения не бросались в глаза. Бросились, когда Луческу не смог восполнить потерю Витселя. Артур Юсупов оказался плюшевым при оборонительных действиях, Эрнани быстро замёрз и присел в запас, Цаллагову выгоднее играть всё-таки чистого опорника. От безысходности в роли Витселя пробовали даже Жулиано, но эксперимент продлился всего один тайм – из глубины бразилец почти не помогал передачами, зато в обороне допускал ошибки.

Варианты, которые «Зенит» может теоретически прорабатывать.

Жоржиньо («Наполи»). Очень сильный центральный полузащитник, режиссёр атак («реджиста»), с шикарным чувством паса и чтением игры. О его умении разгонять и развивать атаки скажет статистика лучших перформансов в истории Серии А по количеству передач за игру: из топ-10 лучших результатов 8 принадлежат Жоржиньо.

При этом в команде Маурицио Сарри он не основной, потому что на одну позицию есть Марек Гамшик (без вариантов), на другую всё чаще ставится Пётр Зелиньски, в глубину – растущий бешеными темпами Амаду Диавара. Жоржиньо идеально подходит футбол Сарри, но в «Наполи» игрок недополучает своё время и мало выходит против топ-клубов. Команду вроде «Зенита» он точно поднимет на две-три ступени вверх.

Жоау Моутинью («Монако»). Мог перейти в «Зенит» ещё при Андре Виллаш-Боаше, если бы не лимит на легионеров. Теперь на лимит можно не обращать внимание – русских игроков такого уровня в середину поля у «Зенита» нет. Моутинью не стар – ему 30, понимает футбол на топ-уровне, умеет разгонять атаки, а в «Монако» его потеснит более молодой и голодный Юри Тилеманс, уже подписавший контракт с монегасками. Если снова предложить Жоау переехать в Санкт-Петербург, вряд ли игрок откажется.

Илия Несторовски – Дзюба от обратного: невысокий, но юркий и легко отрывающийся от защитников.

Милан Бадель («Фиорентина»). Хорватский полузащитник формата Витселя: мало забивающий, редко попадающий на обложки, незаметный в своей работе, но делающий её очень качественно. Бадель уже намылился из «Фиорентины», но его агент Деян Йоксимович говорит о желании клиента играть в Лиге чемпионов. Плюс на горизонте маячит «Милан».

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Правый вингер

У Мирчи Луческу фланги «Зенита» приобрели дисбаланс – если слева тренер мог выбирать между Шатовым, Молло, Маком и Данни, то направо можно было ставить только Александра Кокорина. Причём и позиция правого инсайда для Кокорина непривычная, ему гораздо комфортнее играть второго нападающего. Прокручиваем сценарий с игроком на правый край с итальянского рынка, желательно знакомого с Манчини, и находим один неплохой вариант.

Жонатан Бьябьяни. Фанаты «Зенита», как мы знаем, наверняка будут против, зато Манчини Бьябьяни поможет своей скоростью и неплохим умением делать кросс в нужную точку. Когда играешь с Артёмом Дзюбой в атаке, это очень ценное умение.

Заместитель Дзюбы

«Зениту» не нужен нападающий, который посадит Артёма Дзюбу на лавку. Известно, что Дзюба киснет при наличии конкуренции, да и сам по себе он нападающий очень высокого для РФПЛ уровня, в некоторых аспектах даже сильно превосходящий Фёдора Смолова – например в игре в подыгрыше. Вероятно, «Зениту» пригодится форвард, способный выходить на 15-20 минут, подменять Дзюбу и давать команде то, чего не может дать Артём.

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Нападающий «Зенита» против самого себя трёх-четырёхлетней давности.

Если Роберто Манчини зациклится на итальянском рынке, то в Серии А есть два подходящих «Зениту» балканских игрока. Первый – Филип Джорджевич, недополучающий игровое время в «Лацио»: в нынешнем сезоне серб вообще не забивал, но сыграл всего 445 минут, а в остальное время был травмирован или сидел под Чиро Иммобиле. Как резервный вариант, Джорджевич вполне хорош – он тоже не боится черновой работы и неплох в подыгрыше. Второй вариант – Илия Несторовски, вылетевший в Серию В с «Палермо», но забивший 11 мячей за сезон и неплохо поднявший свою трансферную стоимость. Несторовски – Дзюба от обратного: невысокий, но юркий и легко отрывающийся от защитников. Теоретически возможно даже использовать Дзюбу и Несторовски вместе, и тогда македонец будет конкурентом уже другого игрока, схожего по качествам Александра Кокорина.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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