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Игорь Акинфеев
Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

Российские клубы в еврокубках 2017/18: даты, раунды, возможные соперники

Изучаем всех соперников наших команд в следующем еврокубковом сезоне.
2 июня 2017, пятница. 10:01. Футбол

«Спартак»

Старт: групповой этап Лиги чемпионов

Жеребьёвка: 24 августа

Благодаря золотым медалям РФПЛ спартаковцы сразу пробились в групповой этап Лиги чемпионов и попали прямиком в первую корзину благодаря месту России в рейтинге УЕФА. Так, «Спартаку» точно не достанутся ещё семь европейских чемпионов: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако» и «Шахтёр». У российской команды самый низкий коэффициент среди партнёров по первой корзине — всего 18.606. Из всех уже вышедших в групповой этап ЛЧ команд меньше только у новичка турнира «РБ Лейпцига» (15.899).

Зато другие топ-клубы, такие как «Барселона», «МЮ» или «Боруссия», ещё могут попасться «Спартаку». Свой первый матч в Лиге чемпионов спартаковцы сыграют 12 или 13 сентября.

Лучший жребий: «Спартак» — «Порту» — «Андерлехт» — «Фейеноорд»

Худший жребий: «Спартак» — «Барселона» — «Тоттенхэм» — «Рома»

ЦСКА

Старт: 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов – путь нечемпионов

Жеребьёвка: 14 июля

«Серебряный» ЦСКА начинает свой путь с третьего квалификационного раунда, проходя по пути нечемпионов. На жеребьёвке 14 июля «армейцы» будут сеяными вместе с киевским «Динамо», «Аяксом», «Викторией» из Пльзеня и «Брюгге». Таким образом, 25 или 26 июля ЦСКА сыграет с одной из несеяных команд — это «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул Башакшехир» или АЕК.

Если «армейцы» пройдут этот раунд, в следующем наверняка попадут в число несеяных и могут сыграть с «Севильей», «Наполи» и «Ливерпулем». Встречи с топ-клубами ЦСКА может избежать только в том случае, если две из трёх команд («Динамо» Киев, «Аякс» или «Виктория») не пройдут третий квалификационный раунд вместе с московским клубом. Тогда красно-синие сыграют с «Хоффенхаймом», «Спортингом» или каким-то клубом из списка выше. Наконец, при условии прохождения двух этапов при жеребьёвке групп «армейцы» будут сеяться из четвёртой корзины.

Лучший жребий: ЦСКА – АЕК

Худший жребий: ЦСКА – «Ницца»

Если «армейцы» вылетят в 3-м квалификационном раунде ЛЧ, то попадут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где окажутся сеяными. При вылете из 4-го отборочного раунда красно-синие попадут сразу в группу ЛЕ — в первую или, вероятнее, вторую корзину.

«Локомотив»

Старт: групповой этап Лиги Европы

Жеребьёвка: 25 августа

Тем временем «Локомотив», как победитель Кубка России, сразу попадает в групповой этап Лиги Европы, который начнётся 14 сентября. Из-за не самого высокого (20.606) коэффициента «железнодорожники» при жеребьёвке 25 августа попадут только в третью корзину.

Лучший жребий: «Спарта»* — ПАОК* — «Локомотив» — «Зюлте-Варегем»

Худший жребий: «Арсенал» — «Спортинг»* — «Локомотив» — «Герта»

* При условии прохождения третьего и четвёртого отборочного раундов ЛЕ.

«Зенит» и «Краснодар»

Старт: 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Жеребьёвка: 14 июля

Третья и четвёртая команды РФПЛ начинают играть в Лиге Европы 27 июля с третьего отборочного раунда — в двух шагах от группы. Благодаря высокому рейтингу «Зенита» и «Краснодара», оба раза команды попадут в число сеяных и сыграют с не самыми сильными командами. У петербуржцев самый высокий коэффициент на турнире (87.106), если не считать лондонский «Арсенал» (105.192), — поэтому, если они пройдут оба раунда, будет сеяться из первой корзины. «Краснодар» же, добравшись до группы, вероятнее всего, окажется во второй корзине.

Лучший жребий: «Зенит» — «Шахтёр» Солигорск*, «Краснодар» — «Арка»

Худший жребий: «Зенит» — «Утрехт», «Краснодар» — «Црвена Звезда»*

* При условии прохождения первого и второго отборочного раундов ЛЕ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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