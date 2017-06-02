Теперь у двоих по две пары! Как Месси догнал Роналду

Наш последний обзор назывался «Сумеет ли Месси догнать Роналду по количеству «Золотых бутс»?». Как стало ясно по окончании европейского футбольного сезона, сумел! Таким образом, Лионель Месси («Барселона») завоевал четвёртую по счёту «Золотую бутсу» и сравнялся по этому показателю с Криштиану Роналду из мадридского «Реала».

Напомним, что ранее аргентинец становился победителем в сезонах- 2009/10 (34 гола; 68 очков), 2011/12 (50; 100) и 2012/13 (46; 92). Сейчас он стал лауреатом приза с результатом 37 мячей (74 очка), сыграв в 34 матчах. В последних 3 турах Лионель забил 4 гола, тем самым продолжив начавшуюся 4 марта серию отличаться только дублями. В итоге в заключительных 12 играх их набралось 8.

В гонке бомбардиров испанской Примеры следом финишировал прошлогодний обладатель «Золотой бутсы» одноклубник Месси Луис Суарес. На его счету 28 мячей. У Роналду, который сделал основной упор на Лигу чемпионов и сыграл только в 29 играх, набралось 25 голов. В топ-30 списка бомбардиров входит также форвард «Сельты» Яго Аспас (19 мячей).

Главным конкурентом Месси на финише сезона был нападающий лиссабонского «Спортинга» Бас Дост. В последних 3 матчах он забил 3 гола (хет-трик в последнем туре) и отстал от победителя на 3 мяча (6 очков). Другим представителем португальской Примейры в нашем списке является Тикиньо из «Порту», отставший от голландца на 15 мячей. Скорее всего, в будущем сезоне мы не увидим португальских бомбардиров среди лидеров, так как коэффициент Примейры снизится с 2 до 1,5.

На общем третьем месте в борьбе за «Золотую бутсу» оказался форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг. Он буквально в последние минуты сезона Бундеслиги обогнал Роберта Левандовского из мюнхенской «Баварии» и впервые стал обладателем «Пушки бомбардиров» немецкой лиги. По итогам чемпионата у габонца 31 забитый мяч (62 очка). Поляк забил столько же, сколько и в предыдущем сезоне (30), но на этот раз оказался вторым. Далее следуют Антони Модест из «Кёльна» (25 голов) и лидер занявшего 2-е место в чемпионате Германии клуба-дебютанта «Лейпциг» Тимо Вернер (21 мяч).

Неожиданно для всех завершилась борьба за английскую «Золотую бутсу». В последних двух матчах (перенесённом с 34-го тура с «Лестером» и 38-го тура с «Халлом») форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил 7 (!) мячей и не только догнал, но и перегнал на 4 гола прежнего лидера Ромелу Лукаку из «Эвертона», потерявшего в конце сезона свой голевой нюх (всего 1 гол в 5 играх). Всего в 30 матчах у Кейна набралось 29 мячей. Он второй год подряд становится лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги. В сезоне-2015/16 лондонец забил 25 голов в 38 играх.

В топ-30 по итогам сезона вошли также: Алексис Санчес («Арсенал») – 24 гола, Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 20, Диего Коста («Челси») – 20, Деле Алли («Тоттенхэм») – 18 и Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед») – 17.

Серия А также представлена семью футболистами. Забив 4 мяча в 3 играх, форвард «Ромы» Эдин Джеко стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. На его счету 29 голов. На мяч меньше у автора 6 голов в 4 последних матчах Дриса Мертенса из «Наполи». В конце сезона он обогнал Андреа Белотти («Торино») – 26 голов, Мауро Икарди (миланский «Интер») – 24 и прошлогоднего победителя Гонсало Игуаина («Ювентус») – 24. Далее следуют Чиро Иммобиле («Лацио») – 23 и Лоренцо Инсинье («Наполи») – 18.

35 мячей в 36 матчах забил лучший бомбардир Лиги 1 Эдинсон Кавани из «ПСЖ». С 52,5 очка он занял 9-е место в общем зачёте «Золотой бутсы». А мог бы быть на втором, если бы Франция на год раньше возвратилась на 5-е место в рейтинге УЕФА клубных турниров, дающее коэффициент 2 к забитым голам. 28 голов (42 очка) у Александра Ляказетта («Лион»).

Впервые в сезоне появился (и уже не вылетит) в топ-30 наш старый знакомый Вагнер Лав, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции. Правда, впереди ещё последний тур, но его отрыв от 2-го места составляет 5 голов. Свои 23 мяча (в том числе 13 мячей в последних 8 играх) бывший московский «армеец» забил в составе не хватающего звёзд с неба «Аланьяспора».

В списке ещё 3 бомбардира из лиг с коэффициентом 1,5 к проведённым голам. Это Мэттью Дербишир (кипрская «Омония») – 24 гола (36 очков), Маркус Берг (греческий «Олимпиакос») – 22 (33) и Лукаш Теодорчик (бельгийский «Андерлехт») – 22 (33).

Лучший бомбардир чемпионата России Фёдор Смолов («Краснодар») забил 18 голов (27 очков), что на 4 мяча (6 очков) меньше, чем у попавших в топ-30 Берга и Теодорчика. Смолов дважды в сезоне получал травмы и в общей сложности пропустил 8 матчей. Думается, что при благоприятном стечении обстоятельств мы бы увидели его в числе 30 лучших европейских бомбардиров.

Так как обладатель «Золотой бутсы» имеет в своей коллекции и «Золотой мяч» (да не один), представим полный список обладателей обоих высших индивидуальных трофеев.

Их всего семеро, а таблица составлена в хронологическом порядке.

Легендарный Эйсебио все призы получил в качестве игрока лиссабонской «Бенфики». Герд Мюллер признавался лауреатом также в составе одного клуба — мюнхенской «Баварии». Марко ван Бастен «Золотую бутсу» выиграл за амстердамский «Аякс», а все три «Золотых мяча» за «Милан». Христо Стоичков «Золотую бутсу» получил, выступая за софийский ЦСКА, а «Золотой мяч» в составе «Барселоны». Бразилец Роналдо оба «Золотых мяча» завоевал, выступая в составе двух клубов за календарный год. Первый — за «Барселону» и миланский «Интер», второй – за «Интер» и мадридский «Реал». «Золотая бутса» им получена в составе «Барселоны». Криштиану Роналду первых призов удостоился в «Манчестер Юнайтед», а остальные за «Реал». И, наконец, Лионель Месси все эти годы выступал только за «Барселону».