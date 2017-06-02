«Равняемся на «Реал». Футбольное агентство Black Star: как это будет

Тимати и его группа компаний Black Star решили создать в Москве свой футбольный клуб и футбольное агентство. О больших планах успешного музыкального лейбла «Чемпионату» рассказал генеральный директор Black Star .

Тимур и его команда. Кто должен играть в футбольном клубе Тимати Тимати и Black Star объявили о создании своего футбольного клуба. «Чемпионат» представил ориентировочный состав новой команды.

— Как возникла идея создания собственного футбольного агентства?

— Лейблу Black Star давно интересна тема футбола. Мы считаем, что те знания и опыт, которые были реализованы нами в музыкальном бизнесе, могут быть достаточно успешны и в футболе. К идее создания футбольного агентства нас в том числе сподвигли достижения российских бизнесменов, которые проявили интерес к командам в Европе и добились с ними больших результатов. Например, Дмитрий Рыболовлев, который стал с «Монако» чемпионом Франции, взяв команду, когда та была ещё во второй лиге. Или тот же Роман Абрамович с «Челси». Глядя на то, как развиваются клубы в Европе, мы понимаем, что потенциал футбольного рынка если и не бесконечен, то огромен!

— А как с этим, на ваш взгляд, обстоят дела в России?

— Что касается России, то есть ощущение, что люди, занимающиеся развитием этого вида спорта в нашей стране, либо не до конца понимают, как сделать это направление более масштабным и зрелищным, либо у них это просто не получается. Потому что тот потенциал, который есть, не реализуется. У Black Star своё видение ситуации. Мы мыслим иначе и считаем, что при должном подходе всё нами задуманное должно получиться. Мы хотим качественно развивать футбол в России. И не только с точки зрения его массовости, но и с точки зрения капитализации. На данный момент много всего, что касается футбола, в России недооценено.

— Что вы имеете в виду?

— Недавно наше рекламное агентство Global Star подписало два контракта: с «Ростовом» и «Краснодаром». От спонсоров мы узнали, что на примере общения с другими футбольными клубами и футбольными менеджерами коммуницировать с менеджментом футбольных клубов достаточно сложно. Этот факт и многие другие, в том числе отсутствие зрелищности и низкая вовлечённость в футбол являются причиной отсутствия масштабов рынка. А потенциал-то велик! Нам, например, было бы очень интересно сплотиться со спортивной аудиторией.

— С целью?

— Ни для кого не секрет, что мы достаточно плотно и успешно заняли музыкальный рынок. Конечно, ещё есть над чем работать, но спортивная аудитория – это серьёзная категория. Работать с ней было бы интересно. В том числе донести до неё свою музыку и другие продукты.

— Кто вас консультировал в вопросе создания футбольного агентства?

— Он и до сих пор это делает (улыбается). Это вице-президент РФС и глава московской федерации футбола Сергей Анохин. С этим человеком мы всегда на связи, он помогает нам в том, в чём мы пока некомпетентны. Анохин консультирует нас по многим вопросам.

— Например?

— Вопросы российского футбольного законодательства, нюансы взаимоотношений с футбольными клубами, командами, игроками. Этот список внушителен.

— Работа агентства невозможна без наличия скаутов. Где вы их возьмёте?

— Мы прекрасно понимаем, что без скаутинга наша работа невозможна. В команде уже есть два человека. Также мы продолжаем работать с разными людьми, есть ряд переговоров, встреч с теми, у кого есть нюх на молодёжь.

— На чём собирается сосредоточиться футбольное агентство Black Star в первую очередь?

— На работе с молодыми игроками. Приобретать дорогих футболистов пока в наши планы не входит. В первую очередь мы подписываем ребят 1999, 2000 и 2001 годов рождения и работаем с ними. Далее будем подписывать игроков помладше – 13-14 лет. Для того чтобы у нас было больше времени воспитать их, донести правильные ценности с точки зрения развития футбола. Но для того чтобы так долго «вести» ребят, нужно создать хорошую площадку. Как с точки зрения доходов компании, так и с точки зрения производственной базы: чтобы были правильные игроки, методологии и правильно отработанные системы.

Второе – это популяризация футбола в целом. На сегодняшний день у Black Star есть своя активная аудитория, насчитывающая порядка десяти миллионов человек. Наша задача – показать этим людям футбол с другой точки зрения, как новый интересный контент, развлечение. Тем самым мы хотим привлечь в футбол новую аудиторию, которая, может и любит эту игру, но относится к ней поверхностно. Отсутствие лидеров и больших результатов привело к тому, что футбол в России людям стал не так интересен, как в той же Германии, Испании и других европейских странах.

— Какие шаги уже сделаны?

— Открою секрет: на данный момент мы уже подписали первого футболиста, на «карандаше» находятся ещё несколько молодых игроков. Сейчас агентству необходимо сосредоточиться на том, чтобы эти ребята попали в хорошие команды и дали результат. Это перспектива на ближайшие два года. На примере нескольких игроков и сотрудничества с крупными рекламными брендами мы хотим продемонстрировать свою состоятельность. Хотим доказать самим себе и российскому футбольному рынку, что уже на начальном этапе может быть конкретный результат. Далее этот опыт может быть расширен на целую футбольную команду.

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— Вы подписали контракт с ФК «Строгино». Значит ли это, что в первую очередь агентство Black Star будет работать с тем активом футболистов, который уже есть?

— С ФК «Строгино» подписан договор в первую очередь как с футбольной академией. Мы будем использовать эту площадку для того, чтобы воспитывать там своих футболистов. На данном этапе наши игроки будут подписаны клубом «Строгино». Они будут тренироваться и выступать за эту команду, но уже до конца года есть задачи по продаже этих футболистов в команды ФНЛ.

— Есть ли планы по приглашению в ФК «Строгино» футболистов с именем?

— На данный момент этот вопрос открыт. Одна из задач — чтобы «Строгино» попало из второй лиги в ФНЛ. Таким образом, мы хотим сделать некий показатель того, что ребята, которыми мы занимаемся и которые играют в ФК «Строгино», дают хороший результат. Показательным должен быть результат, при котором «Строгино» окажется в ФНЛ.

— Ваше агентство планирует работать исключительно с российским футбольным рынком?

— На данном этапе да. Работа будет вестись с российским рынком и российскими командами. Глобальная задача тех игроков, которых наше агентство уже подписало, – в дальнейшем оказаться в мировых клубах. Мы хотим показать российских футболистов европейским командам, сделать так, чтобы они там играли и демонстрировали футбол мирового класса. Понятно, что это задача на перспективу.

— Что можете сказать об уже существующих отечественных агентствах?

— Если честно, ничего. При создании агентства Black Star мы ни с кем из них не контактировали и пока не планируем. Нет поводов для контактов. Оценивать чужую работу также нет смысла, так как мы сами ещё ничего не сделали на этом рынке. На российском рынке агентств мы ни на кого не ориентируемся и не планируем. Что касается Европы, то могу выделить не агентство а футбольный клуб, на который мы бы хотели равняться, — это «Реал». С точки зрения коммерции и маркетинга, брендинга и работы с клубом это тот самый проект, где всё максимально приближено к идеальной картине. Зрелищно, капитализируемо, болельщики — просто люди, которым нравится красивый футбол, а не банда, которая крушит всё при победе или проигрыше. Это, кстати, тоже один из пунктов, который снижает интерес к походам на стадион. Людям страшновато получить по голове от фанатов другой команды. Вот в направлении мадридского «Реала» таким путём мы бы и хотели двигаться.