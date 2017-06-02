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3 июня 2017 финал Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» превью путь к финалу
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

«Ювентус» и «Реал»: путь к финалу Лиги чемпионов

Если вы вдруг впадали в зимнюю спячку и проснулись только к лету, вспоминаем, как «Юве» и «Реал» оказались в финале ЛЧ.
2 июня 2017, пятница. 19:15. Футбол

«Ювентус»

Как бессменный в последние годы чемпион Италии, «Ювентус» при жеребьёвке попал в первую корзину и получил довольно лёгкую группу с «Севильей», «Лионом» и загребским «Динамо». В итоге итальянцы дважды сыграли вничью дома (0:0 с севильцами и 1:1 с лионцами), а во всех остальных матчах одержали уверенные победы. Самым драматичным получился матч на «Рамон Санчес Писхуан»: уже на 9-й минуте счёт открыл экс-спартаковец Пареха, но затем красную карточку получил Васкес. В конце первого тайма арбитр Клаттенбург назначил спорный пенальти, и Маркизио счёт сравнял. Повести в счёте «Ювентусу» удалось только за шесть минут до финального свистка: сначала забил Бонуччи, а уже в добавленное время — Манджукич.

В 1/8 финала «Ювентус» спокойно разобрался с «Порту», забив Касильясу трижды в двух матчах. В первом матче в Португалии итальянцам хватило двух минут, чтобы отличиться дважды, а во втором Макси Перейра сыграл в своей штрафной в волейбол в стиле Суареса и уже из раздевалки смотрел на то, как Дибала реализует пенальти.

С «Барселоной», кажется, туринцам было ещё легче. Каталонцы во втором гостевом матче в ЛЧ подряд ничего не смогли сделать с соперником, с треском провалившись — 0:3. Неспособность выдержать прессинг, экономный стиль Месси и слабая «скамейка» — снова обнажились главные проблемы команды Луиса Энрике. А вот во втором матче сотворить чудо на «Камп Ноу» не получилось: лучшая защита в Европе, выстроенная ещё при Конте, не позволила трио MSN забить ни одного гола.

Удивительно просто далось «Юве» и противостояние с «Монако» — командой, которая забила больше всего голов в Европе. Тройка Барцальи-Бонуччи-Кьеллини вновь оказалась сильнее тинейджера Мбаппе и опытного Фалькао. Тогда как Игуаин сделал дубль в первой игре. На арене «Ювентуса» 18-летний Мбаппе всё-таки забить смог, но его команде это не помогло. 4:1 по сумме двух матчей — и «Ювентус» выходит в финал ЛЧ непобеждённым.

«Реал»

Победителю прошлой Лиги чемпионов тоже досталась не самая сложная группа — по крайней мере так думали болельщики «Реала». Тем не менее «Боруссия», «Спортинг» и даже «Легия» угробили у фанатов «сливочных» не одну тысячу нервных клеток. Дважды по 2:2 с немцами и 3:3 в Польше — каждый раз мадридцы были в шаге от того, чтобы проиграть. Даже матчи со «Спортингом» нельзя назвать лёгкой прогулкой: на «Бернабеу» сливочных спасали Роналду и Мората, на «Жозе Алваладе» — Бензема. В итоге «Реал» набрал 12 очков и в группе F занял только второе место после «Боруссии». Хотя здесь Мадриду даже повезло.

Ненавистники «Реала» настаивают на том, что специально для «Королевской команды» в УЕФА во время жеребьёвки нагревают шарики. Это, конечно, бред, но в 1/8 мадридцам попался самый слабый соперник из всех, кто занял первое место — «Наполи». Оба матча с командой Сарри прошли для «Реала» одинаково: итальянцы забивали первыми, «сливочные» быстро отыгрывались и на кураже забивали ещё два. 6:2 по сумме двух матчей — и «Реал» попадает на «Баварию».

На «Альянц-Арене» трибуны уже готовились провожать на перерыв главного героя первого тайма Артуро Видаля, но чилиец промазал с пенальти. Уже через 15 минут Роналду выскочит из-под Боатенга и сравняет счёт, а затем, уже после глупого удаления Хави Мартинеса, найдёт щёлочку между ног Нойера.

«Ответка» получилась ещё драматичнее: с очередным пенальти в ворота Наваса, неверно засчитанным голом Роналду, нелепым автоголом Рамоса и ещё одним глупым удалением Видаля. В дополнительное время жара на поле продолжилась: неудержимый Роналду оформил хет-трик, а Асенсио добил Нойера, который, как окажется позже, играл со сломанной ногой.

Через две недели Роналду катком проехался уже по «Атлетико» — команде с лучшей обороной в Ла Лиге. В тот вечер португалец забивал, как хотел: головой, с лёта, низом после остановки. Второй матч, по сути, был просто формальностью, которая удовлетворила всех: «матрасники» победили в последнем еврокубковом матче на «Висенте Кальдероне» и нанесли первое поражение заклятым соперникам в этой ЛЧ, а «Королевский клуб» без нервов и травм прошёл в финал.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Ювентус Лига чемпионов — Футбол
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