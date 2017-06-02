Несвоевременное разоружение. Черчесов опять теряет Дзюбу

Черчесов: если легионер становится россиянином, мы не можем пройти мимо Станислав Черчесов — о подготовке к Кубку конфедераций, лидерских качествах Дзюбы и других и натурализации легионеров.

Артём Дзюба покинул расположение сборной России и пропустит Кубок конфедераций. Плохая новость для Станислава Черчесова, хорошая – для нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Дзюба стал шестым игроком петербургской команды, который мог вместо полноценного летнего отдыха тратить силы и рисковать получить травму на Кубке конфедераций, но избежал этого. Ранее вне заявки сборной России остались голкипер Андрей Лунёв, защитник Иван Новосельцев, полузащитники Олег Шатов и Артур Юсупов, а также нападающий Александр Кокорин.

Таким образом, уже на стадии предсезонной подготовки Манчини будет иметь определённое преимущество над своим соотечественником Массимо Каррерой, ведь вся российская обойма основного состава «Спартака» (кроме Артёма Реброва) сейчас находится в национальной команде. Недооценивать этот фактор нельзя. Достаточно вспомнить, как сложился сезон после Евро-2016 у зенитовцев Смольникова, Шатова, Кокорина, да и Дзюбе аукнулись нагрузки европейского первенства.

Интересно, что ещё пару дней назад Артём в беседе с журналистами рассуждал о своём состоянии с оптимизмом, говорил, что на колено не жалуется. По-видимому, действительно верил в участие в Кубке конфедераций. Но сегодня официальный сайт РФС опубликовал совершенно иные слова нападающего:

— Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чьё-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается.

Дзюба: ребята в сборной знают, что со мной можно пойти на войну Артём Дзюба сравнил себя с Антоном Шипулиным и рассказал, что игроки сборной России жаждут победы в Кубке конфедераций.

Однако главный минус в потере Дзюбы — не пропуск им Кубка конфедераций. В конце концов, в составе нашей национальной команды остаётся лучший бомбардир двух последних чемпионатов Фёдор Смолов. Максимальной пользы стоит ждать и от связки Полоз – Бухаров. «Ростов» выдал прекрасный год, несмотря на упущенную на финише чемпионата путёвку в Лигу Европы, так что Полоз с Бухаровым должны по-прежнему находиться на эмоциональном подъёме. Черчесова, скорее всего, огорчает другое. Тренер мог попробовать разные варианты игры, разные тактические схемы под ЧМ-2018. В матчах Кубка конфедераций, которые в любом случае дадут больше информации, нежели товарищеские встречи, Станислав Саламович проверил бы, как команда действует со «столбом» на острие атаки и как – с более быстрым и нацеленным на удар из любой позиции Смоловым. Кроме того, смог бы наконец-то посмотреть на взаимодействия зенитовца и краснодарца в паре. Черчесов отмечал в каком-то интервью, что при схеме с тремя центральными защитниками сам бог велел выставлять двух нападающих, а Дзюба со Смоловым, по его мнению, совместимы.

Артём Дзюба покинул расположение сборной России и пропустит Кубок конфедераций. Плохая новость для Станислава Черчесова, хорошая – для нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

Теперь тренер этой возможности лишён. Приятно, что Черчесов не жалуется на обстоятельства, однако не вызывает никаких сомнений: на Дзюбу, как и на Марио Фернандеса с Аланом Дзагоевым, Станислав Саламович всерьёз рассчитывал. Пока он толком и не поработал с нападающим «Зенита» в сборной России. Дзюба сыграл лишь в спарринге с Коста-Рикой. Тогда дубль Артёма превратил 1:3 в 3:3, но на 89-й минуте его заменили, после чего костариканцы забили победный гол.

Насколько важен Дзюба в оптимальном состоянии для сборной России, доказали официальные матчи предыдущего отборочного цикла. Его победные голы в ворота Швеции, Лихтенштейна и Молдавии вытащили нашу национальную команду на Евро-2016. Всего в той квалификации нападающий «Зенита» попал в стартовый состав шесть раз и забил восемь мячей. Разделил четвёртое место в списке лучших бомбардиров отборочного цикла с Эдином Джеко, уступив только Роберту Левандовски, Златану Ибрагимовичу и Томасу Мюллеру. Артёму, разумеется, помог украсить статистику покер Лихтенштейну, но и Левандовски, к примеру, выиграл гонку снайперов благодаря шести голам Гибралтару и хет-трику Грузии. Нападающий регулярно забивает – что ещё от него требуется?

Да, потом был сухой для Дзюбы Евро-2016. Сборная России с треском провалила турнир во Франции, а любой центрфорвард, тем более не обладающий сумасшедшим скоростным дриблингом и шальным дальним ударом, зависим от игры команды в целом. Тут подойдёт пример Златана Ибрагимовича. Его сборная Швеции оказалась неконкурентоспособной на фоне Ирландии, Италии и Бельгии, поэтому и сам Златан собрал не выдающуюся статистику – 4,0 удара в среднем за 90 минут (всего 7,5% точности!), 35 пасов в среднем за 90 минут (68% точности), 0,7 ключевых передач, 5 верховых единоборств (54% успешных) и 2 заработанных фола. Покинул Евро-2016 без голов. По некоторым показателям Дзюба превзошёл шведа, на которого когда-то ориентировался: 1,7 удара (41% точности), 24 паса (65% точности), 1,7 ключевых передач, 10,3 верховых единоборств (48% успешных), 2,3 заработанных фола.

Приятно, что Черчесов не жалуется на обстоятельства, однако не вызывает никаких сомнений: на Дзюбу, как и на Марио Фернандеса с Аланом Дзагоевым, Станислав Саламович всерьёз рассчитывал.

Сезон-2016/17, по общему мнению, удался Дзюбе меньше, чем предыдущий, когда ему «Халк мячом в голову попадал». Однако это впечатление сложилось по причине малого количества голов Артёма за национальную команду и «Зенит» в еврокубках. Из-за травмы Дзюба сыграл в сборной лишь с Коста-Рикой, а в Лиге Европы ограничился одним забитым мячом в ворота «Андерлехта» в плей-офф. Но в РФПЛ его эффективность даже чуть-чуть улучшилась: в завершившемся чемпионате центрфорварду требовалось 167 минут на гол, тогда как сезоном ранее – 171 минута.

В общем, у Черчесова были все основания строить на Кубке конфедераций атаку вокруг Артёма. «Если у тебя есть такой нападающий, как Дзюба, способный принять мяч, то надо имеющимся оружием пользоваться», – объяснял тренер после дубля зенитовца костариканцам. К сожалению, на КК-2017 тренеру это оружие не пронести. Придётся доставать другое.