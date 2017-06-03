«Лужники» почти готовы к чемпионату мира. Главное — в обзоре дня

Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций, Мутко побывал в расположении сборной, Собянин ввёл в эксплуатацию «Лужники» — главные события дня.

Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций — 2017

Нападающий сборной России Артём Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций — 2017. 2 июня футболист «Зенита» не принял участие в тренировке сборной и покинул расположение национальной команды. Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья игрока.

«В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артёма Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба», — цитирует Безуглова пресс-служба РФС.

Несвоевременное разоружение. Черчесов опять теряет Дзюбу Станиславу Черчесову никак не удаётся наиграть схему с Дзюбой на острие. Форвард снова выбыл и пропустит Кубок Конфедераций.

Собянин: разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Лужники» подписано

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пятницу, 2 июня, было подписано разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Лужники».

«Лужники» как стадион готов. Я поздравляю вас, сегодня было подписано разрешение на ввод», — заявил Собянин в интервью телеканалу «Москва 24».

«Мы сохранили старую оболочку стадиона, внешний вид его исторический. Принципиальное решение было сохранить символ олимпийского движения России.

Всё, что внутри, новое и современное. Это один из лучших стадионов мира», – заявил Собянин.

По словам мэра, работы рядом со стадионом продолжаются. Нужно благоустроить территорию, провести коммуникации и организовать контроль безопасности.

На стадионе «Лужники» состоятся матч-открытие, полуфинал и финал чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мутко прибыл в расположение сборной России и посетит матч с командой Венгрии

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко побывал в расположении сборной России, которая проводит сбор в Австрии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Мутко также отравится в Будапешт, где 5 июня российская команда проведёт товарищеский матч со сборной Венгрии.

Сборная России приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России. 27 мая стартовал сбор команды в Австрии. Помимо игры с Венгрией подопечные Станислава Черчесова 9 июня в Москве встретятся со сборной Чили.

Габулов: в январе поставил себе задачу попасть в сборную Владимир Габулов подвёл итоги сезона и рассказал о вызове в сборную России.

Манчини хочет видеть в «Зените» Белотти, Габбьядини — альтернативный вариант

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини хочет видеть в петербургской команде нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает Calciomercato.com со ссылкой на Corriere Dello Sport.

По данным источника, альтернативным вариантом является 25-летний форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.

«Торино», как сообщалось ранее, не продаст 23-летнего Белотти дешевле чем за € 100 млн. Именно такая сумма отступных прописана в контракте форварда.

В прошедшем сезоне Белотти в 35 матчах итальянской Серии A забил 26 голов и занял третье место в списке лучших бомбардиров сезона.

«Рубин» предложил тренерскому штабу Грасии расторгнуть контракты

По информации «Чемпионата», казанский «Рубин» предложил всему тренерскому штабу Хави Грасии расторгнуть контракты с выплатой годичной компенсации. Напомним, что действующее соглашение испанского специалиста и его помощников в силе ещё три года и на данный момент тренерский штаб не намерен его расторгать.

Ранее сообщалось, что у руля казанского «Рубина» может встать бывший вице-президент, тренер «Ростова» Курбан Бердыев. Накануне 64-летний специалист покинул команду.

В «Ницце» официально сообщили, что не отпустят Фавра в «Боруссию» Д

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр, в услугах которого заинтересована дортмундская «Боруссия», продолжит работать с командой. Об этом говорится на официальном сайте французского клуба. 2 июня руководство бронзового призёра Лиги 1 выступило с заявлением.

«В то время как в СМИ продолжается мыльная опера в связи с возможным назначением Люсьена Фавра в дортмундскую «Боруссию», «Ницца» хочет выразить свою позицию публично, раз и навсегда.

Вполне логично, что тренер такого калибра в конце отличного сезона вызывает интерес у крупных европейских клубов, например «Боруссии», четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Вполне закономерно, что Люсьен Фавр также может быть заинтересован в работе.

Учитывая, что 19 июня «Ницца» начинает подготовку к сезону, клуб не хочет проводить никаких переговоров по поводу главного тренера, чей контракт истекает в июне 2019 года. Спортивные интересы превалируют над финансовой составляющей.

Решение является твёрдым и обоснованным. Руководство «Боруссии» в полной мере восприняло его. И конечно же, Люсьен Фавр понял и принял его. Глава закрыта. Фавр с таким же удовольствием будет работать с командой в сезоне-2017/18», — говорится в заявлении.

«Манчестер Юнайтед» нацелился на Варана и Морату

Защитник «Реала» Рафаэль Варан и нападающий мадридской команды Альваро Мората интересны «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Французский защитник является целью номер один для главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, который знаком с 24-летним футболистом по работе в «Реале». Мадридцы в свою очередь заинтересованы в услугах голкипера «Юнайтед» Давида де Хеа, а Варан может стать частью сделки.

Также манкунианцам интересен Мората. Моуринью считает испанца идеальным кандидатом в линию атаки, в то время как Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что «Милан» предложил Морате контракт с окладом в размере € 8 млн в год.