10 звёздных спутниц игроков «Реала» и «Ювентуса»

«Реал»

Эмма Рис-Джонс, жена Гарета Бэйла

Красивая история, как будто списанная из сценария классической мыльной оперы. Эмма и Гарет познакомились ещё детьми в школе родного Кардиффа. Вместе они уже много лет, за которые Бэйл успел превратиться из щуплого юнца с большими ушами в одного из самых востребованных и дорогих футболистов планеты. На Эмму популярность мужа не влияет – в быту она остаётся простой и скромной девушкой.

Виктория Кальдерон, жена Иско

Виктория и Иско познакомились, когда молодой футболист тащил «Малагу» в полуфинал Лиги чемпионов. Тогда девушка была любительницей разнообразных тусовок, но сейчас с головой ушла в семейную жизнь и воспитывает ребёнка от своего избранника.

Даниэла Оспина, жена Хамеса Родригеса

Нет, это не совпадение. К голкиперу «Арсенала» и сборной Колумбии Даниэла имеет самое непосредственное отношение – она его сестра. Интересно, что одинаковая профессия Хамеса и Давида никак не повлияла на их знакомство – Родригес тогда не играл в сборной, да и с Оспиной был в разных клубах. Тем не менее в 19 лет Хамес повёл Даниэлу к алтарю, а спустя два года в семье родилась дочь.

Пилар Рубио, подруга Серхио Рамоса

Пилар на семь лет старше Серхио, что не мешает им жить душа в душу. В 2012 году жгучая брюнетка сопровождала Рамоса на церемонии вручения «Золотого мяча». В 2014-м у пары родился ребёнок, которого назвали в честь отца – Серхио Рамос Рубио.

Красота дня. Кому Серхио Рамос посвятил свой новый успех В рубрике «Красота дня» — Пилар Рубио, испанская телеведущая и жена Серхио Рамоса, которой защитник «Реала» посвятил гол в ворота «Бетиса».

Джорджина Родригес, подруга Криштиану Роналду

О том, что Криштиану второй раз станет отцом, гудит вся испанская жёлтая пресса. В прессе появились общие фото футболиста и модели, у которой отчётливо просматривается живот. Говорят, что 23-летняя брюнетка просто покорила сердце Роналду не только своей красотой, но скромностью и умом.

«Ювентус»

Илария Д’Амико, жена Джанлуиджи Буффона

До 2015 года Буффон был женат на чешской модели Алёне Середовой, однако развёлся с ней ради жгучей итальянской телеведущей Иларии Д’Амико. Тогда вся Италия заметила, как футболист и журналистка обмениваются взглядами во время интервью. Сейчас пара воспитывает общего ребёнка Леопольдо Маттия. Разница в возрасте в пять лет (Илария старше Джанлуиджи) никак не мешает их отношениям.

10 самых влиятельных жён и подруг футболистов В современном мире нередки ситуации, когда жена добилась большего, чем муж. Представляем 10 самых влиятельных подруг футболистов.

Мартина Маккари, жена Леонардо Бонуччи

Бонуччи не особо оригинален в выборе спутницы. Его жена – итальянская модель Мартина Маккари. Интересно, что Леонардо сыграл свадьбу спустя два дня после бракосочетания Буффона и Алёны Середовой.

Каролина Бонисталли, жена Джорджо Кьеллини

Каролина и Джорджо знакомы с давних пор, однако свадьбу сыграли лишь в 2014 году, когда покусанный Суаресом Кьеллини вернулся с чемпионата мира. Бракосочетание провели в Ливорно, городе, где защитник начинал свою карьеру.

Роберта Маркизио, жена Клаудио Маркизио

Клаудио взял в жёны Роберту, когда ему было 22. С тех пор пара неразлучна. Знакомы они с детства, и даже противоположные клубные пристрастия (Роберта – страстная болельщица «Торино») не мешают им быть вместе.

Лусиана Саласар, жена Гонсало Игуаина

Между Саласар и Игуаином также большая разница в возрасте – семь лет. Однако вряд ли Гонсало придаёт этому большое значение. В прошлом топ-модель Playboy Лусиана считается аргентинской Памелой Андерсон. Настоящая светская львица, которая по популярности если и уступает на родине мужу, то не сильно.