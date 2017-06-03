Тест. Великие моменты финалов ЛЧ. Что вы об этом знаете?

Легендарные матчи. Великие футболисты. Безумные голы. Вы же не забыли, как это было?

Как давно вы не можете жить без футбола? Или вы только смотрите пару решающих матчей в год? В любом случае финал Лиги чемпионов – событие, которое нельзя пропустить. Проверьте, хорошо ли вы помните великие моменты финальных встреч главного турнира планеты. Правило всего одно: вопросы касаются и Лиги чемпионов, и Кубка чемпионов. В рамках теста учитываются оба турнира. Ладно, ещё одно условие: не забывайте правильно отвечать.

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