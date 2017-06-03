Моя оборона. Как Зидан и Аллегри сыграют в матче года

Принято считать, что в самом логичном финале Лиги чемпионов, какой только мог случиться, побьются тренер-тактик и тренер-мотиватор. Точка зрения на самом деле далека от реальности, где Зинедин Зидан уже недостоин клички Физрук. Когда речь заходит о Зизу, все говорят о его умении сплотить «раздевалку», найти подход к звёздам, считают главным фактором успеха Мадрида позитивный микроклимат, а ведь Зидан по ходу сезона колдовал над схемами «Реала», отрабатывал несколько оборонительных вариантов, а к финалу сколотил тактически разностороннюю команду. Считать чистым тренером-тактиком Массимилиано Аллегри вы перестанете после чтения пары обстоятельных интервью алленаторе или нашего предматчевого текста – он оценивает тренерский вклад в 5%, считает пустым вторжение науки в футбол и придумывает тактические находки спонтанно, рано утром.

В финале Лиги чемпионов, традиционной девяностоминутно растянутой жвачке, тактика имеет конкретное назначение – не дать сопернику развернуться. Если игру не сломает гол в первые 5-10 минут, итоговый счёт будет зависеть от качества оборонительных действий. «Реал» традиционно много забивает и много пропускает, «Ювентус» видится стереотипной итальянской командой с крепчайшей защитой, но и здесь всё не настолько однозначно.

Как выбрать состав?

Если в голову Макса Аллегри не пришло утреннее озарение, как в матче с «Реалом» двухлетней давности, то 10 из 11 позиций на финал уже определены. Вопрос лишь один и стоит необычно: Барцальи или Куадрадо? На выбор будут влиять не кондиции разноплановых игроков, а тактическое задание для Дани Алвеса. С зимы «Ювентус» Аллегри удачно сочетает две схемы – 3-4-3 и 4-2-3-1. Алвес играет почти всегда, но в разных ипостасях:

Вариант 1 (на скриншоте). При атаке поднимается на одну линию с Алексом Сандро, формируя 3-4-3. При защите – 4-2-3-1, играет правого защитника либо же обороняет правый полуфланг. Такой расклад отправляет на поле Куадрадо.

Вариант 2. При обороне встречают пятёркой, где Алвес – крайний правый защитник, подвязанный ближе к флангу. При атаке – расположение на стыке 3-4-3 и 4-2-3-1, где Алвес либо выполняет роль чистого правого латераля, либо играет правого полузащитника, на одной линии с Манджукичем и Дибалой (такое случается чаще). Такая тактическая установка отправит в состав Барцальи. От выбора 11-го звена зависит, насколько уязвим будет фланг Дани; как Аллегри отладит страховку – захочет, чтобы страховал Алвес или чтобы страховали Алвеса; насколько активно бразилец будет подключаться в атаку.

У Зидана свой выбор: Иско или Бэйл? «Реал» может использовать оба оборонительных варианта, привязанных к конкретному игроку, и здесь всё будет зависеть от двух факторов. Первый – здоровье Гарета Бэйла. Самый крутой скрипт Бэйла – скорость, но в больших весенних матчах он выкидывал на синий экран смерти: валлиец бегал мало, через боль, а в атаках мало был полезен (хотя тактическую работу выполнял от и до). Более мозговитый и разносторонний Иско, набравший форму, выглядит лучшим кандидатом в стартовый состав. Испанские журналисты, приписывающие Зидану поклонение Флорентино Пересу перед «класико», добавляют второй фактор: состав на финал должен быть звёздным или оптимальным? Если звёздным, значит, Бэйл сыграет даже хромым.

Как обороняться?

Выбирая состав на финал Лиги чемпионов, Зинедин Зидан выберет ещё и стратегию игры без мяча. Тренер Мадрида по ходу сезона настроил два оборонительных модуля, и оба завязаны на конкретных футболистах – Бэйле и Иско.

Гарет Бэйл в старте – сигнал к появлению пятого защитника в задней линии при обороне. При прессинге валлиец может подниматься на одну линию к Модричу и Кроосу, но когда мяч переходит на его фланг или на треть «Реала», Бэйл «садится» пятым в линию и закрывает правый фланг. Смещение Гарета помогает закрыть самую уязвимую зону в современном футболе – полуфланг: при четвёрке защитников пространство между крайним и центральным становится уязвимым для передач вразрез. Да, именно поэтому весь мир заболел схемой 3-4-3, как бубонной чумой, – в ней не только появляется больше атакующих возможностей, но и перекрыт тот самый «карман» между защитниками.

В такой оборонительной расстановке Бэйл закрывает фланг, а Карвахаль, номинальный крайний защитник, смещается на полуфланг – страховать валлийца и заполнять свободное пространство в самой опасной зоне. Таким образом снижается вероятность, что полуфланговую зону вскроют, и «Баварии», против которой Зидан играл в Мюнхене в оборонительный модуль 5-3-2, очень редко удавалось обострять передачами в эту зону.

С Иско «Реал Мадрид» перестроится на 4-4-2 «ромбом». Геометрическую задачу формируют Касемиро, играющий над четвёркой защитников, Кроос и Модрич, поднятые чуть выше и ближе к полуфлангам, а Иско располагается на самой высокой позиции. «Ромб» Мадрида – стремление максимально насытить центр и выкинуть соперника на фланг, откуда создать опасность банально сложнее: в Ла лиге всего 1,6% подач в штрафную заканчивается голами головой, в чемпионатах попроще и того меньше. Если же крайнему защитнику помогает на фланге инсайд (в паре с «Атлетико» – Карраско), Иско смещается ближе к левому краю.

Есть подозрение, не основанное на тренерских цитатах, что «сливочные» 4-4-2 «ромбом» – ещё и отсылка к тактике сборной Португалии год назад: команда Фернанду Сантуша выжимала соперника на фланги, насыщая центр, а на флангах эксплуатировала Криштиану и Нани. Для Криштиану Роналду подобная модель игры тоже удобна – при необходимости он прессингует крайних защитников, то же самое делает Карим Бензема. Так и запишем: Зидан – второй тренер, заставивший Криштиану обороняться. Первый сделал со сборной Португалии то, что никто никогда не делал, у Зидана на повестке дня — такая же миссия.

У «Ювентуса» с оборонительной тактикой всё проще. И при 3-4-3, как в матчах с «Монако», и при вошедшей в мейнстрим команды 4-2-3-1 Массимилиано Аллегри обороняется пятёркой. Разница лишь в положении Дани Алвеса: при схеме с тремя центральными бразилец закрывает фланг, его страхует Барцальи, а того – Бонуччи, и какая-то костяшка в этом домино не будет сбита; при четвёрке же роль страхующего полуфланг исполняет уже Алвес, а фланг остаётся на Хуане Куадрадо.

На скриншоте выше обратите внимание на игрока, обведённого чёрным кружком, на дальнем фланге – это Марио Манджукич. С подачи Аллегри хорват с ноября стал активно заниматься черновой работой, помогая Алексу Сандро, и при схеме 4-2-3-1 (только при ней) алгоритм действий такой же: Манджукич защищает фланг, Сандро страхует уязвимый полуфланговый «карман». В ранге чернорабочего Марио выполняет объём работы на уровне Штефана Лихтштайнера – 1,1 отбора за игру и 0,8 перехвата. Если «Ювентусу» понадобится оборонять удачный счёт, то задвинутый на фланг Манджукич – один из ключей бьянконери к успеху.

Кого закрывать?

Марсело против Дани Алвеса – самая интригующая сшибка вечера: лучший игрок плей-офф Лиги чемпионов по активности участия в построении атак сыграет против второго по тому же показателю в «Ювентусе». По Packing-статистике – если вдруг не знаете, о чём речь, вам сюда – Марсело лучший в Лиге чемпионов по нескольким показателям: Impect (число отрезанных передачами вперёд защитников), приём (число отрезанных защитников при приёме чьей-то передачи) и Packing + приём – общий показатель, объясняющий активность игрока в атакующих действиях. По последнему показателю Марсело набрал 869 очков за плей-офф Лиги чемпионов – у его ближайшего преследователя Неймара почти на две сотни меньше.

Построение «сливочных» в атаке часто заточено специально под Марсело. В игре против «Баварии» не раз возникала ситуация, когда «треугольник» полузащиты Мадрида менял ракурс основания – обычно Модрич — Кроос играют выше Касемиро, однако под соперника опустились ниже и подвинули Касемиро как «ложного» адресата передач вперёд (такая же стратегия прослеживалась, например, против «Севильи»). На своей половине поля остаются сразу три игрока с сильным первым пасом – Рамос, Модрич, Кроос – и Марсело является наиболее выгодным адресатом вертикального продолжения атаки. Вот как на скриншоте – ситуация типичная.

Для «Ювентуса» Дани Алвес – игрок примерно той же важности: чаще всех бьянконеро отрезает защитников, на втором месте по активности участия в атаках после Манджукича. Появление Барцальи в центре обороны развязывает Алвесу руки, так как «Ювентус» постоянно балансирует на стыке схем 3-4-3 и 4-2-3-1, Барцальи становится правым защитником, а Алвес поднимается к чужой штрафной. Он смещается на полуфланги, прессингует сразу после потери мяча (второй гол «Ювентуса» в ответке с «Монако» начало именно давление Алвеса), активно взаимодействует с Пауло Дибалой. Нет, это не повод искать новые параллели у Дибалы и Месси.

Тактическая схема 3-4-3 заново раскрыла Алвеса. Если за основную часть сезона бразилец сделал 15 передач под удар, то на майском отрезке, начиная с первого матча против «Монако», – 10. Полуфинальную пару с монегасками Алвес помог выиграть своими включениями в атаку, и если Макс Аллегри решит сыграть в финале тем же составом, бразилец снова должен стать одной из звёзд вечера.

Ещё один игрок, которому нужно уделить особое внимание, – Марио Манджукич. В сторону хорвата направлены все длинные передачи «Ювентуса», и диагонали Бонуччи, и удары от ворот Буффона. Неудивительно, что со своим умением цепляться за мячи Манджукич – третий игрок плей-офф Лиги чемпионов по отрезанию защитников на приёме (круче только Марсело и Роналду). У Мадрида финал из-за травмы может пропустить Дани Карвахаль, но отчасти вынужденная замена на Данило – это даже здорово: бразилец выиграл 70% верховых единоборств за сезон. Хотя возможен и выход справа Начо, хуже играющего в воздухе.

Где будет определён исход матча?

Во-первых, традиционно для такого матча в центре поля: вероятно, «Реал» сыграет 4-4-2 «ромбом», и если трое из четвёрки полузащитников не будут справляться, на выручку всегда придёт Касемиро – ключевой игрок Мадрида по версии Макса Аллегри. Центр поля бьянконери, в каком бы составе ни вышел, уступит в цепкости: Пьянич и Маркизио – игроки, соблюдающие традиции Пирло, отрабатывающие сзади не так усердно, как помогающие атаке, а Хедире свойственно терять позицию и резко заводиться (вспомните ответный четвертьфинал с «Барселоной»).

Во-вторых, многое действительно должно решиться в зоне Марсело – Алвеса. При всех их атакующих качествах оба небезгрешны в обороне, допускают позиционные ошибки. В прошлогоднем финале гол «Атлетико» как раз пришёл с края Марсело. Дуэль бразильских защитников выиграет более активный, лучше проникающий в свободные зоны.

В материале использованы данные Wyscout и паблика «Пыльный чердак».

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