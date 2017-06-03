Непрямое выражение страсти. Зачем болеть за «Ювентус» в финале ЛЧ

В книге «Стратегия непрямых действий» военный историк, солдат и рыцарь Британской империи Лиддел Гарт ставит византийца Велизария в пример Ганнибалу, объясняет, почему Кутузов был гением, и вообще убедительно демонстрирует непродуктивность прямолинейности. А её причиной иногда является чрезмерное желание добиться цели: оно туманит рассудок. Работы Лиддела Гарта сейчас включены в образовательную программу для сотрудников спецслужб нескольких стран. Однако наиболее полное воплощение идея непрямых действий нашла не в офисе ЦРУ в Лэнгли, а в Италии. В Коверчано, итальянской школе футбольных тренеров.

В стране, где футбол – это даже не страсть, а религия (по словам нескольких футболистов, политиков, режиссёра Паоло Пазолини и архиепископа Неаполя, кардинала католической церкви Крешенцо Сепе). Служители этой религии реализуют стратегию непрямых действий прямо на поле, по 90 минут раз в неделю. Иногда два раза – включая еврокубки. А еретики, вроде Зденека Земана, не добиваются успеха.

«Лучше проиграть 4:5, чем сыграть 0:0». Зденек Земан вернулся Он никогда ничего не выигрывал, но все фанаты футбола его обожают – на старости лет Зденек Земан вернулся в чемпионат Италии.

11 основных правил игры в футбол были известны уже в 50-х годах XIX века и с тех пор почти не изменились. Но сравните эту простую игру с тем, во что её превратили итальянцы. Связывать центральных защитников на тренировках, чтобы они физически не могли отойти друг от друга? Водить игроков за руку при отработке угловых и чертить на поле, в какой точке кто должен находиться? Разработать систему игры, которую журналисты назовут «бетоном»? Придумать, что главная задача каждого футболиста в команде – не давать играть определённому игроку-сопернику? Довести выполнение приёма «вне игры» до такого уровня, что придётся менять правила, раз за разом сокращая число защитников? Да, это всё про Италию. Здесь не ищут простых путей к чужим воротам. Но прекрасно находят окольные.

«Итальянский футбол» как клише

Результат непрямого подхода к игре очевиден. В то время как испанцам пришлось дожидаться самого талантливого поколения в истории, чтобы выиграть чемпионаты мира и Европы, а немцам поставить воспитание талантов на конвейер, успехи сборной Италии не зависят от силы её игроков. Что второе место на чемпионате Европы — 2012, что золото на чемпионате мира — 2006 – каждую из этих команд кто-то на Апеннинах обязательно называл «худшей в истории нерадзурри». Может, они и были «худшими» — индивидуально. Но это не имеет значения, потому что итальянская команда никогда не станет бодаться с соперником лоб в лоб, выясняя чья голова прочнее. Она устроит засаду и даст по затылку.

Этому учат в Коверчано. Разумеется, у каждого тренера есть собственные предпочтения в тактике, но закончить двухлетние курсы и написать диссертацию (в других странах она не нужна) и не проникнуться величием легендарных команд прошлого просто невозможно. А эти команды как на подбор – организация игры в обороне и торжество коллективизма над индивидуальностью. Поэтому наибольшего успеха добиваются наставники, которые следуют этой традиции – им проще найти себе команду, завоевать уважение игроков и любовь болельщиков. От Антонио Конте до Арриго Сакки – большие итальянские тренеры ценят порядок у своих ворот больше фантазии у чужих. Это самый распространённый тип тренеров в стране и самый, если можно так выразиться, раскрученный. Это то, с чем ассоциируется Италия. Паста, пицца, катеначчо, авторитарные тренеры – всё правильно?

Фото: juventus.com

Итальянский футбол №2

Не совсем. Кроме этого типа тренеров, есть и другой. Тренеры, которых трудно ассоциировать с определённым стилем игры. Те, кто умеет приспосабливаться. Если в команде есть гений – построят игру вокруг него и не будут заставлять его «таскать рояль». Если гения нет, создадут так называемую «команду-звезду» вместо «команды звёзд». Если есть сильные нападающие, то команда будет проводить большую часть времени на чужой половине поля, а если главный козырь – связка защитников, то оборона точно не будет слишком высокой.

В Италии футбол – это религия. Это говорили разные футболисты, журналисты, режиссёр Паоло Пазолини и архиепископ Неаполя.

Таких тренеров трудно объединить в одну категорию и трудно навесить на них штамп. Они слишком по-разному себя ведут, а их команды по-разному играют. От Карло Маццоне до Карло Анчелотти, от «Брешии» с Роберто Баджо и «Ромы» с Франческо Тотти до «Милана» с Кака и «Реала» без плеймейкера – все они адаптируются к реальности, а не подминают реальность под себя. Поэтому Баджо и Тотти называли Маццоне любимым тренером. А Марио Балотелли вывел Италию в финал чемпионата Европы при Чезаре Пранделли. Это звучит романтично, но на самом деле всё наоборот. Тренеры-догматики, заложники идеи, вроде Сакки, иногда проигрывают, потому что слишком принципиальны. А тренеры, которые адаптируются, всегда готовы буквально залить поле бетоном, если этого требует ситуация. Но они могут и не заливать – в этом их преимущество. Кстати, к таким относится Роберто Манчини, с которым мы, возможно, скоро познакомимся поближе.

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Массимилиано Аллегри – яркий пример тренеров второго типа, причём удивительно недооценённый. Он сходу нашёл общий язык со звёздами после работы в провинциальном «Кальяри». Он сделал «Милан» с очень странной группой атаки (Боатенг, Робиньо, Златан – три эгоиста на поле одновременно) чемпионом Италии. Потеряв легенду клуба (Несту), «сенаторов» (Гаттузо, Индзаги) и лидеров (Златана, Тьяго Силву) без адекватной замены, он сохранил место в зоне Лиги чемпионов. В «Ювентусе» ему достался нелюбимый по «Милану» Андреа Пирло – и Аллегри построил вокруг него команду. Он спокойно переводит «Ювентус» посреди сезона с 4-2-3-1 на 3-4-3 (этот трюк не удаётся почти никому) и обратно. Он адаптируется практически к любой ситуации. А когда что-то идёт не так – включает традиционного «итальянского тренера» и запирает ворота на «швейцарский замок». Получается отлично.

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Такая вариативность и одновременно умение закрыться и играть без мяча – самый далёкий скачок от банальной игры в мяч, которую практиковали на улицах Шеффилда 150 лет назад. Пока остальные полагаются на технику, скорость и силу, другими словами, на дары природы, итальянцы ходят по штрафной, взявшись за руки, и помечают крестиком важные места при стандартах. Они полагаются на знания, а не на природу. Вот она, эволюция. Её вершина сегодня: Буффон, прикрикивающий на Бонуччи, Бардзальи и Кьеллини и подсказывающий им, где стоять. «Ювентус» может быть слабее «Реала». Когда это мешало итальянским командам выигрывать?

Напоследок просто картинка из Италии. История, традиции (бельё на верёвке), культовый город и ребёнок, которому до всего этого нет дела. У него есть занятие поважнее.