Чтоб не распалась связь времён. Зачем болеть за «Реал» в финале ЛЧ

Александр Служаков вспоминает о детской влюблённости в мадридский «Реал» и рассказывает, почему не стыдно за него болеть и сегодня.

Флешбэк из детства

Для кого-то появление мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов — это обыденность, для кого-то просто самое ненавистное, что только может быть на свете. Лично для меня это своеобразный флешбэк из детства или, если хотите, отрочества. Сейчас боление за «Королевский клуб» не особенно приветствуется. Тебя запросто могут обвинить в глорихантерстве. Скажешь об этом и тут же услышишь целую тираду о том, какой Криштиану Роналду симулянт, как ты вообще можешь переживать за людей, у которых столько геля на голове. Но я бы здесь разделил боление за клуб и команду. Люди меняются, а бренд остаётся, будь то «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Спартак» и далее по списку.

Как правило, детские воспоминания, которые остаются с тобой на всю жизнь, самые сильные, яркие. Так случилось, что в детстве, когда не было столько возможностей для лицезрения футбольных матчей, в прямом эфире удалось посмотреть финал Лиги чемпионов 1994 года, когда «Милан» сокрушил «Барселону». Ещё до старта встречи решил, что буду переживать за россонери, которые обидно за год до этого уступили «Марселю». К тому же мне просто нравилась их красно-чёрная форма. Правда, в том финале миланцы вышли в белом. Случился разгром, божественно играл Савичевич, Массаро мастерски использовал свои шансы. В эту команду нельзя было не влюбиться…

Главным итогом финала Лиги чемпионов — 1997/98 была сама победа «Реала» и картинка — Маноло Санчис с кубком чемпионов.

Любовь к «Реалу» пришла чуть позднее, когда я узнал, что это самый принципиальный соперник «Барселоны». Здесь прослеживается логическая цепочка. Но посмотреть на мадридцев долгое время никак не удавалось. В Лиге чемпионов на тот момент играли только сильнейшие команды своих стран. А от Испании играла то «Барса», то вообще «Атлетико». И вот в сезоне-1997/98 «сливочные» наконец-то далеко прошли, попали в финал, преодолев два немецких барьера. Сложно передать ощущения, когда ты уже придумал, что будешь болеть за какую-то команду, но толком её не видел в деле, только читал, просматривал некоторые голы. Но это данность тех безынтернетных лет. «Реал» победил «Ювентус» — 1:0. Символично, неправда ли? И в тот момент мне и дела не было, что матч получился тоскливым, а решающий гол Миятович забил из офсайда. Тогда далеко не сразу на это обратили внимание. Главным итогом вечера была сама победа «Реала» и картинка — Маноло Санчис с кубком чемпионов. Такое остаётся с тобой навсегда.

Тест. Чьи чашки: что вы знаете о футбольных трофеях? Мы загадали футболистов, тренеров и клубы. Ваша задача – угадать их по трофеям.

А дальше уже было более осознанное наблюдение за мадридским грандом. Удачный поход 2000 года с юным Касильясом в воротах вспоминается до сих пор. На втором групповом этапе и подумать было нельзя, что «Реал» будет бороться за трофей — в двух матчах от «Баварии» он получил восемь мячей. Но затем настал четвертьфинал, ответный матч против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» — автогол Роя Кина, феноменальный финт Редондо, ювелирный удар Рауля. Далее в полуфинале был взят реванш у «Баварии» — Николя Анелька отбил малую толику вложенных в него средств. Ну и, конечно, финал против «Валенсии», в котором мяч Морьентеса всё решил, а Макманаман и Рауль своими голами его украсили. А Владимир Маслаченко с Василием Уткиным это дело комментировали, и было по-настоящему классно!

Конечно, можно вспомнить и следующий финал с голом Зидана, спасениями Касильяса на последних минутах встречи с «Байером». Но, думаю, вы и без меня всё это хорошо помните.

Связь времён

«Реал» не играл в финалах долгие 12 лет, какое-то время из раза в раз вылетал на ранних стадиях плей-офф. Да и в целом чувства к «Королевскому клубу» со временем у меня угасали. Когда ты по роду деятельности не расстаёшься с футболом сутками, неделями и даже годами, то постепенно страсть угасает, но, как оказалось, не навсегда. В тот момент, когда Серхио Рамос на четвёртой компенсированной минуте сравнял счёт в противостоянии с «Атлетико» в финале 2014 года, я неожиданно для себя испытал невероятные эмоции. Страсть, дремавшая на протяжении нескольких лет, вырвалась наружу. И ради таких моментов стоит жить, смотреть футбол!

Тест. Великие моменты финалов ЛЧ. Что вы об этом знаете? Легендарные матчи. Великие футболисты. Безумные голы. Вы же не забыли, как это было?

Если и у вас есть похожие воспоминания, если вы также почти два десятка лет назад начали болеть за «Реал», но потом пресытились этим или даже устали от частых побед, то пора освежить чувства и включить по новой. Связь времён не должна распадаться, несмотря на появление чего-то нового в вашей жизни. Да, вероятно, вы не сможете полюбить Роналду и Бензема так же сильно, как Рауля и Шукера, а Марсело не сможет заменить в вашем сердце Роберто Карлоса. Пусть на груди у футболистов уже красуется логотип Fly Emirates, а не Teka — это «Реал», и он нуждается в вашей поддержке.

Пусть на груди футболистов «Реала» уже красуется логотип Fly Emirates, а не Teka — это «Реал», и он нуждается в вашей поддержке.

Личность Зидана

Успешные люди редко вызывают всеобщую любовь, но в грядущем финале с обеих сторон есть личности, которые у многих вызывают нескрываемую симпатию. Это, конечно, Джанлуиджи Буффон и Зинедин Зидан.

Любить победителя. За кого нужно поболеть в финале ЛЧ Если вы не болельщик «Реала», то не болеть за Джанлуиджи Буффона сегодня просто нельзя.

Итальянцу весь футбольный мир желает наконец-то выиграть Лигу чемпионов. Думаю, что даже некоторые болельщики «Реала» не расстроятся, увидев Джиджи с трофеем. А Зидана, кстати, не так уж и любили в его бытность игроком. Все отмечали талант, изощрённую технику, влюблялись в «марсельскую рулетку» его выплавки, но взрывной характер Зизу частенько приводил к удалениям, необдуманным хамским поступкам, которые заслуживали порицания. Ирония судьбы: последняя подобная выходка, приведшая к удалению в финале чемпионата мира, изменила отношение к нему раз и навсегда. Многие поняли смысл этого поступка, ведь у всех нас есть свои слабости, на одну из них тогда и надавил Марко Матерацци.

Сейчас Зидана любят, уважают, даже боготворят. В числе его почитателей наверняка есть действующие футболисты «Реала». Умение выстраивать отношения в коллективе, понимание психологии игроков экстра-класса — козыри француза. Эти способности позволили ему за полтора сезона собрать невероятную коллекцию трофеев, не допустить конфликтов в команде, хотя многим великолепным мастерам приходится утрамбовывать мягкие кресла на скамейке «Сантьяго Бернабеу». Быть может, Зидан никогда не достигнет тактического мастерства, каким обладают Конте и Аллегри. Он будет брать другим. Тем, на чём долгие годы выезжал Висенте дель Боске. Уверен, в будущем из Зизу получится прекрасный тренер для топовой национальной команды.

Быть может, Зидан никогда не достигнет такого тактического мастерства, каким обладают Конте и Аллегри. Он будет брать другим. Тем, на чём долгие годы выезжал Висенте дель Боске.

Так что, если вы ещё не определились, за кого сегодня болеть, то, возможно, личность Зинедина Зидана подскажет правильный выбор.