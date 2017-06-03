Страсть против хладнокровия. Сравнение «Реала» и «Ювентуса» перед финалом

«Реал»

Тренер

Вряд ли Зидан мог сделать в этом сезоне всё более правильно. Молодой тренер обошёлся без тактических изысков, летающих по раздевалке бутс, сумасшедших пресс-конференций. Зизу просто делал всё так, как было надо – наладил контакт с лидерами команды и просто использовал лучшие качества тех, кто был у него под рукой. Конечно, по ходу сезона время от времени случались размолвки – Хамес скандалил после замен, жаловался на недостаток игровой практики Иско, обижался Криштиану. Но тренер никогда не выносил сор из избы и душил все конфликты ещё в зачаточной стадии. В предстоящем финале Зидану вряд ли придётся выдумывать что-то экстраординарное. Его футболисты и так прекрасно знают, что надо делать.

Форма

Сезон Ла лиги завершился больше недели назад, потому однозначно сказать, кто в какой форме находится, сложно. «Реал», думается, сейчас — на пике формы. Особо стоит выделить Бензема и Модрича, ударно проведших заключительный отрезок сезона. Прибавил в концовке Рафаэль Варан, который с большой долей вероятности выйдет сегодня в основе. Справился с давлением Кейлор Навас, в шикарной форме Данило, которому предстоит заменить на фланге Карвахаля.

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Защита

Это самая проблемная зона «Реала». 41 пропущенный мяч за чемпионат – слишком большая цифра для гранда. Защитники «сливочных» обладают прекрасным набором атакующих умений, но в обороне зачастую «привозят» на ровном месте. Тем не менее Зидану удалось более-менее стабилизировать игру за счёт черновой работы Касемиро в центре поля. «Реал» испытывает гораздо меньше проблем при позиционной атаке соперника – Рамос и Варан/Пепе/ Начо следят за нападающим соперника, Карвахаль/ Данило и Марсело за счёт скорости закрывают зоны на флангах.

Конечно, проблемы у «Реала» здесь по-прежнему возникают. Чаще всего при потере мяча, когда крайние защитники не успевают вернуться в оборону. Пример из недавнего матча с «Атлетико».

Алвес и Манджукич в финальном матче наверняка не раз будут пользоваться брешами, оставляемыми фулбеками соперника. И тут у «сливочных» могут возникнуть проблемы. Вероятно, «Реал» будет пытаться справиться с широкой атакой «Ювентуса» за счёт возвращения крайних нападающих в оборону. Например, по такой схеме команда работала в «класико». И это принесло бы успех, если бы не гений Месси.

Полузащита

Здесь Зидан старается придерживаться баланса. Касемиро сосредоточен на оборонительных действиях, Кроос и Модрич ищут футболистов группы атаки передачами из глубины.

Немец и хорват чаще всего располагаются гораздо выше центральной зоны. Под ними всё подчищает Касемиро, потому оба могут сосредоточиться на организации атак. Интересно, что даже Гарет Бэйл порой располагается чуть ниже их. Вокруг фигуры Крооса во многом строится игра «Реала» в нападении. Он отдаёт предпоследний пас, делая заброс в сторону центрального форварда или «вкладывая» мячи в ноги крайних защитников. Модрич же отвечает за насыщение центральной зоны и помощь в прессинге Касемиро.

Интересно перестроение «Реала», когда на поле появляется Иско, которого Зидан активно использует в ротации. Испанец часто появляется вместо вечно травмированного в этом сезоне Бэйла, и с его выходом игра меняется. Иско не обладает фантастическими скоростными данными, потому играет в центре, исполняя роль чистого атакующего полузащитника и полностью открывая фланг для Карвахаля. Такой ход может помочь Зидану захватить территориальное преимущество и обеспечить лучший контроль мяча в центре.

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Нападение

Здесь всё строится вокруг одной фигуры. И вы прекрасно знаете какой. Роналду, привыкший быть футболистом одной роли, а именно прорывного игрока фланга и бомбардира, в этом сезоне раскрывается по-новому. Он уже попробовал себя в качестве наконечника атаки (не самой для себя новой), но самое интересное – как конструктор атак. Таких передач, как сейчас, Криштиану не раздавал никогда.

Португалец постоянно возвращается на свою половину поля и организует атаки оттуда, не только открываясь под передачи партнёров, но и ища их пасом самостоятельно. Примечательно, что Роналду стал гораздо реже бить из-за пределов штрафной, что также говорит о его становлении как командного игрока.

По той же причине Зидан предпочитает более результативному Альваро Морате Карима Бензема. Француз гораздо успешнее в плане созидательных действий.

«Скамейка»

Безусловно, «Реал» обладает одной из самых сильных «скамеек» в современном футболе. И именно широкая и безболезненная ротация, проводимая Зиданом, позволила «Королевскому клубу» успешно выступить на нескольких фронтах. Иско, Асенсио, Мората и Васкес постоянно усиливают игру по ходу матча, добавляя команде скорости, мобильности и свежих идей. И Зидан, безусловно, сегодня воспользуется этим козырем.

«Ювентус»

Тренер

Тот, кого несколько лет назад величали «физруком» и «неудачником», сейчас по праву считается одним из лучших тренеров в мире. Макс Аллегри предаёт тактике второстепенное значение, на первый план выдвигая работу с людьми в коллективе. Но парадокс в том, что при этом Аллегри является одним из самых тактически подкованных специалистов. Его «Ювентус» жонглирует схемами с тремя и четырьмя защитниками, как опытный циркач – смело, уверенно и без ошибок. «Юве» знает, когда надо надавить на соперника, когда перевести дух, а когда отойти к своим воротам. О том, как Массимилиано встроил каждого игрока в свои тактические расстановки, расскажем ниже.

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Форма

В последнем матче с «Болоньей» «Ювентус» использовал схему 4-2-3-1. Здорово себя проявили Дибала и Пьянич, находящиеся в прекрасной форме. Немного разочаровал Хуан Куадрадо, но в целом «Ювентус» подходит к финалу в оптимальных кондициях и обошёлся без потерь лидеров.

Защита

О защитных перестроениях «Ювентуса» можно написать целую книгу и все нюансы уместить в пару абзацев просто нереально. Тем не менее постараемся отметить ключевые факторы.

1. «Ювентус» комфортно чувствует себя как при игре в три защитника, так и при игре в четыре. При Конте бьянконери чаще всего играли «тройкой», Аллегри научил Бонуччи и Кьеллини чувствовать себя комфортно и в паре.

2. «Ювентус» прекрасно перестраивается по ходу игры. Покупка Хуана Куадрадо и Дани Алвеса на правый фланг и раскрытие Манджукича в роли латераля позволили Аллегри воплотить в жизнь задумку с перестроением с «тройки» на «четвёрку». Подробно описывал и демонстрировал это коллега Сергей Титов.

3. Защита «Ювентуса» начинается далеко от своей штрафной площадки. В игре с «Барселоной» можно было убедиться в этом наглядно. Защитники каталонцев не могли спокойно разыграть мяч у своей штрафной и просто колотили его куда подальше.

4. Когда нужно прижаться к воротам и отстоять результат, «Ювентус» прекрасно это делает. Ещё один пример из матча с «Барсой». Вы видите хоть какое-то перспективное развитие атаки?

Я тоже нет.

Полузащита

В полузащите многое определяет Миралем Пьянич. Человек, в целесообразности приобретения которого вместо Погба многие поначалу сомневались. Аллегри увидел в боснийце задатки Пирло и настоял на его приобретении. В «Юве» Миралем опустился чуть глубже – в опорную зону – и оттуда начал дирижировать атаками команды. Он стал делать меньше передач по сравнению с римским этапом карьеры, зато сильно прибавил при разгоне атак.

Миралем перехватил роль, исполняемую ранее Бонуччи. Он опускается на линию центральных защитников и закидывает мячи на фланги либо поднимается чуть выше центрального круга и ищет забросами прекрасно умеющего открываться Игуаина.

Хедира серьёзно прибавил в атакующей игре и прекрасно исполняет роль box-to-box, Дибала получил полный карт-бланш на действия у чужих ворот и в этом сезоне творит в стиле лучших итальянских художников Эпохи возрождения, ваяя атаки «Юве» и придавая им лоск.

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Велика роль и фланговых игроков – Манджукича и Алвеса. Первый чудодейственно превратился из классического таргетмена в первоклассного латераля, второй к своим навыкам игры в атаке, приобретённым в «Барселоне» и «Севилье», прибавил тактическую выучку при обороне.

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Говорит об этом и Packing обоих в плей-офф ЛЧ. Манджукич, прекрасно цепляющийся за дальние забросы и делающий скидки партнёрам головой, – второй по количеству приёмов мяча. Алвес – четвёртый по количеству отрезанных пасом игроков соперника.

Нападение

Манджукич вместе с Игуаином очень комфортно чувствуют себя в атаке. Несмотря на то что после прихода Гонсало все успели списать возрастного хорвата со счетов. Марио постоянно дежурит в штрафной во время фланговых атак, а потом стремительно возвращается в оборону.

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Игуаин по ходу сезона заткнул рты всем своим критикам. Гонсало не изменил свою манеру игры – разве что теперь принимает гораздо большее участие в оборонительных действиях, – зато его умения и звериное чувство гола как нельзя лучше пригодилось «Юве». Тех, кто умеет исполнить выверенную передачу, в команде хватает. И Игуаин, подпитываемый постоянными пасами, чувствует себя как рыба в воде.

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«Скамейка»

«Лавка» «Ювентуса» внушает, но тягаться с мадридской ей не приходится. Сложно сказать, кто в ротации Аллегри основной, а кто игрок подмены. Аллегри тасует состав в зависимости от задач. При схеме в три центральных защитника на краю полузащиты чаще появляется Манджукич, при игре в четыре роль флангового выполняет Алекс Сандро или Квадво Асамоа. Примерно то же самое происходит и на правом краю, где друг друга сменяют Алвес, Куадрадо и Лихтштайнер. Тем не менее Аллегри всё же более ограничен в плане усиления игры – Стураро, Лемина и Ринкон уж точно не приблизились к уровню игроков основы. Но при необходимости у Массимилиано наверняка найдётся пара тузов в рукаве.

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В статье использованы данные паблика «Пыльный чердак».