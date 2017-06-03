Вопрос дня. За кого вы будете болеть в финале Лиги чемпионов?

Сегодня состоится финал Лиги чемпионов «Ювентус» — мадридский «Реал». За кого будут болеть наши тренеры, экс-футболисты и читатели.

Игорь Колыванов, главный тренер московского «Торпедо»:

— Не могу выбрать, матч точно будет ярким, зрелищным. Обе команды достойны. «Ювентус» проделал огромную работу, меньше всех пропустил в этой Лиге чемпионов, очень хорошо организован во всех линиях. Команда быстрая, умеет и обороняться, и атаковать. Определённо, они создадут проблемы «Реалу». Но «Реал» тоже на ходу, футболисты готовы сражаться. Думаю, матч будет очень боевой.

«Реал» привык играть первым номером и будет это делать, «Ювентус» сыграет осторожно и будет ждать шанса контратаковать. В обеих командах есть игроки, которые могут решить исход игры одним ударом.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Думаю, фаворитом встречи будет «Реал». В Лиге чемпионов они опытнее. В индивидуальном плане уровень игроков «Реала» тоже имет преимущество. Но в таких играх решают воля, терпение. И здесь, мне кажется, преимущество у «Ювентуса». Команда более организованна и этим неудобна для «Реала». «Ювентус» способен разрушить игру соперника и использовать это, это одна из лучших команд в Европе, они играют рационально и очень быстро перестраиваются от одного стиля к другому. Думаю, этот фактор будет решающим.

Дмитрий Кузнецов, экс-футболист сборной СССР и России:

— Я играл в Испании, поэтому должен болеть за «Реал», но там я болею за «Барселону» и «Эспаньол». Здесь хочу посмотреть хороший футбол. Думаю, «Ювентус» должен победить. Клуб очень организован, особенно в обороне, хорошо атакуют. Не сказал бы, что у «Реала» защита надёжнее. Там даже как-то странно: Серхио Рамос не такой надёжный защитник, но опасен на стандартах. У «Ювентуса» такой же Дани Алвес, но он и в «Барселоне» отдавал много голевых на Месси, и в полуфинальных матчах этого сезона. Такого защитника поискать. Средняя линия у «Ювентуса» превосходит центр «Реала». Надеюсь, Буффон наконец выиграет в финале, и удача от него не отвернётся. А счёт будет 2:1 в пользу «Ювентуса».

Дмитрий Галямин, советский и российский футболист:

— Финал лучших команд мира на данный момент, но это не самое главное. Противостояние Италии и Испании носит статус принципиального. В таких встречах соперники всегда отдают все силы. Фаворитов не вижу, но буду болеть за «Реал». Я играл в Испании, поэтому за них. Мадридцы превосходят соперника в атаке, но не в обороне. Не думаю, что голов будет много. В финалах Лиги чемпионов команды максимально сосредоточенны, да и итальянцы не позволят много забить. К тому же почти вся защита «Ювентуса» – игроки сборной Италии.

Чтоб не распалась связь времён. Зачем болеть за «Реал» в финале ЛЧ Александр Служаков вспоминает о детской влюблённости в мадридский «Реал» и рассказывает, почему не стыдно за него болеть и сегодня.

Юрий Никифоров, советский и российский футболист:

— Я играл в Испании раньше, а сейчас нравится молодой тренер Зинедин Зидан. Буду болеть больше за тренера.

Аллегри поопытнее как тренер, более рационален как тактик. Но Зидан нашёл общий язык со звёздами «Реала» и внедрил в этот коллектив молодых игроков, которым он доверяет. Они готовы биться за тренера до конца. У мадридцев более сильные игроки, но «Ювентус» в этом году тоже очень нравится, команда сделала хорошие приобретения — Игуаин, Дани Алвес. Команда хорошая, показывает привлекательный футбол. Думаю, много голов не будет, но хотелось бы ошибиться. «Реалу» будет очень трудно. «Реал» слишком горяч, более заряжен на атаку и не умеет играть от обороны. «Ювентус» может на этом поймать.

Игорь Ледяхов советский и российский футболист:

— Ставлю на «Реал». Там играют звёзды, а «Ювентус» силён в командной игре. Фаворита нет. Зинедин Зидан один раз уже уже выигрывал Лигу чемпионов в качестве тренера, а Аллегри дольше работает в этой должности. Трудно выбрать фаворита, если он вообще есть, шансы равны. Всё будет решать индивидуальное мастерство, а не тактика. И у «Реала» в этом плане преимущество. У мадридцев очень сильная атака — Роналду, Бензема. У «Ювентуса» — тоже: Дибала, молодой парень, Игуаин, который раньше играл в «Реале». Но я отдаю предпочтение «Реалу».

Наше мнение

Денис Марков, корреспондент «Чемпионата»:

— Макс Аллегри прав — в финалах исход игры решают мелочи. Гол Серхио Рамоса «Атлетико» в добавленное время, похожий гол Дидье Дрогба «Баварии», выход Арьена Роббена один на один с Вайденфеллером – это эпизоды, где конкретные игроки решали за счёт индивидуального мастерства и характера. У обеих команд таких исполнителей достаточно. Но и система не мало значит. У «Ювентуса» она выстроена более грамотно, а футболисты умеют контролировать свой пыл. Придерживаюсь мнения Юрия Никифорова: «Реал» слишком горяч, более заряжен на атаку и не умеет играть от обороны. «Ювентус» может на этом поймать.

Непрямое выражение страсти. Зачем болеть за «Ювентус» в финале ЛЧ Кирилл Хаит признаётся в любви к итальянскому футболу и призывает всех присоединиться к нему.

Мнение читателей

Casus

— Благодаря Буффону я в 2006 году полюбил футбол, буду очень счастлив, если он сегодня выиграет титул!

Atakoyloginnezanyat

— Сегодня я — за красивый футбол в целом и за ЗиЗу в частности. У итальянцев перед ним должок. В ином случае и за Буффона порадуюсь. Конечно, заслужил.

werden

— Буду болеть за Турин. У них есть всё: замечательный вратарь Буффон, трио центральных защитников – Барцальи, Бонуччи, Кьеллини – лучшие в Европе, пара сильных опорников –Хедира и Пьянич, фланговые защитники: опытный Дани Алвес и не по годам талантливый Алекс Сандро, ну и квартет атаки Ювентуса – Дибала, Манджукич, Куадрадо, Игуаин – очень импонирует. Будет тяжело, но, надеюсь, победа за «Ювентусом». Вперёд, Буффонище и Ко!!!

4erokee

— Года 4 назад был админом одной из групп «Футбольные мемы». Тогда же был тяжёлый для Аллегри период в «Милане» и все недалёкие называли его физруком. Когда он возглавил «Ювентус», стёбы продолжались. Теперь же Аллегри заставил себя уважать, выиграв с клубом несколько чемпионатов подряд и дважды пройдя в финал ЛЧ. Поэтому сегодня я — за «Юве». Аллегри должен брать кубок!

fclm1111

— Эх, и мясорубка будет! Хочется красивого футбола в первую очередь. И удачи Джиджи, он как никто другой достоин этого трофея.