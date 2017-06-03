С Супер Марио – к победе в ЛЧ? Манчини зовёт Балотелли в «Зенит»

10 фактов о новом тренере «Зенита» Роберто Манчини «Манчестер Сити», «Интер», трансферы, кубки и одна драка. Главное об итальянском тренере.

Роберто Манчини ещё не успел приступить к работе с «Зенитом» и познакомиться с игроками новой команды, а зарубежные СМИ уже «продали» в петербургский клуб чуть ли не половину Серии А. Сообщения об интересе 52-летнего итальянца к большинству называемых имён вызывают серьёзные сомнения. Скорее всего, это ушлые агенты футболистов пытаются пропихнуть в Россию своих клиентов. Однако мимо свежей новости, распространённой La Stampa, пройти невозможно: Манчини хочет видеть в «Зените» Марио Балотелли! И это как раз похоже на правду. Ведь речь идёт о любимом тренере Супер Марио, да и Манчини с симпатией относится к главному раздолбаю европейского футбола.

— Мой лучший тренер? Роберто Манчини. Считаю его самым проницательным. Он великолепен, и я ему многим обязан. На второе место поставил бы Люсьена Фавра вместе с Жозе Моуринью. Португалец здорово мотивирует. Жаль, что в определённый момент между нами возникли проблемы. Худший тренер? Разочарованием в моей карьере стал Брендан Роджерс. Я получал удовольствие от его тренировок, но на деле наши отношения были ужасными, – признавался нападающий.

Балотелли начал карьеру в Серии А именно под руководством Манчини. В сезоне-2007/08 тренер не побоялся доверить 17-летнему таланту место в составе, несмотря на то что «Интер» боролся за чемпионский титул. Марио принял участие в 11 матчах и забил три мяча. Вскоре Манчини покинул миланский клуб, после чего возглавил «Манчестер Сити». Роберто позвал Балотелли, чей трансфер обошёлся «горожанам» в 24 млн фунтов стерлингов. В Англии они проработали вместе 2,5 года. За это время их отношения были разными, поскольку непредсказуемый Балотелли способен вывести из себя кого угодно. На тренировках в «Ман Сити» между футболистом и тренером пару-тройку раз случались конфликты. Однажды Манчини едва не подрался с нападающим из-за грубого подката против одноклубника Скотта Синклэйра. Бывало, Роберто не включал Марио в заявку на матч, оставаясь недовольным его работой на занятиях. В конце концов, игрок вернулся в Милан.

С тех пор пути дуэта не пересекались. Ходили разговоры, что Манчини может взять Балотелли в «Галатасарай» и «Интер», однако слухи остались слухами, хотя Роберто как-то заявил о готовности снова поработать с капризной звездой. Марио между тем продолжал регрессировать, собирать шишки на свою голову. Дошло до того, что перед нынешним сезоном влиятельный агент темнокожего итальянца, Мино Райола, смог устроить его только во французскую «Ниццу» – клуб совсем иного калибра, чем те, за которые Балотелли выступал прежде.

По статистике, Марио провёл неплохой чемпионат в Лиге 1. Помог «Ницце» пробиться в Лигу чемпионов с третьего места, забил 15 мячей (три – с пенальти) в 23 матчах. Поделил пятое место в списке лучших бомбардиров сезона с Килианом Мбаппе и ещё парой человек. Сыграть больше помешали повреждения: возникали проблемы с пахом, тазом, коленом, голенью. Впрочем, на длительный срок Балотелли не выбывал.

Но и во Франции опальный нападающий не избежал критических стрел в свой адрес. В частности, зимой хавбек «Ниццы» Валентин Эйссерик обвинил Балотелли в нежелании помогать команде при оборонительных действиях. «Это позор. Он великий игрок, но позволяет себе работать спустя рукава. Со стороны всё выглядит так, будто он больше не хочет иметь ничего общего с нами», – выдал рассерженный Эйссерик.

Манчини хочет видеть в «Зените» Марио Балотелли. И это как раз похоже на правду. Ведь речь идёт о любимом тренере Супер Марио, да и Манчини с симпатией относится к главному раздолбаю европейского футбола

Новый руководитель «Зенита» Сергей Фурсенко уже обозначил ориентир на будущее – победа в Лиге чемпионов. Видимо, трансфер Балотелли, если состоится, будет рассматриваться как первый шаг к реализации цели. Однако сейчас появление итальянского нападающего в петербургском клубе поднимает несколько вопросов. Во-первых, адаптация Супер Марио к команде, влияние его поведения на имидж «Зенита». Кроме того, приобретение иностранного центрфорварда означает, скорее всего, перевод на скамейку запасных Артёма Дзюбы и заполнение места легионера. Значит, «Зениту» потребуется искать классного российского игрока на другую позицию. Дзюбе, кстати, вообще стоит беспокоиться из-за трансферных слухов, поскольку Манчини приписывают интерес ещё и к Эдину Джеко с Андреа Белотти, хотя трансфер последнего сложно представить из-за финансового фэйр-плей.

Наконец, нужно быть готовым к тому, что часть болельщиков изначально встретит Балотелли недружелюбно. Во Франции нападающий «Ниццы» жаловался на расизм со стороны фанатов «Бастии», и эта история, возможно, повторится в «Зените». Восемь лет назад итальянец играл на «Петровском» за молодёжную сборную. Уже тогда писали о намерении петербургского клуба купить Марио за 15 млн евро. В Северной столице его встретили плакатом: «Балотелли, ты здесь не нужен».

Вопрос дня. Манчини – тот, кто нужен «Зениту»? «Зенит» объявил о назначении главным тренером Роберто Манчини. Эксперты и болельщики делятся ожиданиями от его работы в Питере.

Манчини – о Балотелли

— Надеюсь, наступит день, когда Балотелли окончательно поменяет менталитет на поле. В этот день он встанет в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Это лучший нападающий Италии.

— Все помнят футболку Балотелли с надписью «Почему всегда я?». В личном разговоре я сказал ему: «Всегда ты, Марио! Там, где проблема, всегда ты». Балотелли — странный человек. Хороший, добрый, но я его не понимаю. Порой возникает ощущение, что нужен переводчик, чтобы понимать Марио.

— Просто невероятно видеть, как человек выбрасывает талант на ветер. Я видел игроков, которые обладали фантастическим талантом, но закончили плохо. Не хочу, чтобы Балотелли стал одним из них. Можно вспомнить Адриано, который имел все шансы стать ярчайшей звездой, но вместо этого сбился с пути и быстро угас. Но, считаю, Балотелли лучше, чем Адриано. У него есть не только прекрасные физические данные, но и отличная техника.

— Знаю, что он курит. Мне кажется, это нехорошо, но я ему не отец и не мать. Если бы я был его отцом, то пошёл и надрал бы ему за это задницу.

Восемь лет назад итальянец играл на «Петровском» за молодёжную сборную. Уже тогда писали о намерении петербургского клуба купить Марио за 15 млн евро. В Северной столице его встретили плакатом: «Балотелли, ты здесь не нужен!»

— Балотелли нужно жениться. Когда у футболиста не всё в порядке с личной жизнью, он не может играть на высоком уровне. Он становится себе худшим врагом. Нельзя сидеть в стрип-клубе до двух часов ночи, когда у тебя игра на носу.

— Не общаюсь с ним ежедневно, иначе бы мне уже потребовался психолог! Прекрасно понимаю его партнёров, которым приходится всё это терпеть. Он рискует погубить талант. Однажды сказал ему: если бы он играл со мной в одной команде лет 10 назад, я каждый день отправлял бы его в нокаут за поведение.

— Бывшие одноклубники очень скучают по нему. Им не хватает его гениальности. Он может делать то, о чём другие даже думать не могут. У Марио есть всё, чтобы стать одним из лучших в мире, но в данный момент он используется только на 50% способностей. Именно это злило меня в «Манчестер Сити».

— Балотелли – придурок. Ему столько же, сколько моему сыну. Я позволил ему дебютировать в Серии А, когда он был очень молод. Он необычный человек, очень хороший. Он всё ещё молод и, как и все молодые люди, иногда делает глупые вещи. Он потратил впустую несколько лет. Надеюсь, в «Ницце» он сможет исправиться и вернуться в сборную.

— Тренерам, которые работают с Марио, нужно доплачивать.