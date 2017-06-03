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Лига чемпионов. Финал. «Ювентус» — «Реал» — 1:4, 3 июня 2017, обзор матча
Фото: Reuters
Текст: Антон Матвеев

600 оттенков Криштиану. Роналду и Зидан снова выиграли Лигу чемпионов

В финале Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус», а Роналду преодолел отметку в 600 голов за карьеру.
3 июня 2017, суббота. 23:46. Футбол
Лига чемпионов. Финал
03 июня 2017, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 – Роналду – 20, 1:1 – Манджукич – 27, 1:2 – Касемиро – 61, 1:3 – Роналду – 64, 1:4 – Асенсио – 90
Удаления: Куадрадо, 84 – нет

600!

700! 800! 1000! 2000! 10 000! Нет, это не количество голов Криштиану в Лиге чемпионов. И даже не количество его подписчиков в Инстаграме — там как раз цифра в разы больше. Зато именно столько просят за билеты у стадиона «Миллениум». Билеты на «тот самый матч» — финал Лиги чемпионов.

Но у бедолаги Луиджи всего 300. Он на полном серьёзе пытается включить в сделку собственную обувь, но спекулянты жестоки — ботинки им не нужны. Только наличка. Только хотя бы 600. Фунтов, не евро.

Что поделаешь, Лига чемпионов — давно жестокий бизнес, тут нужны богатые команды, богатые спонсоры, богатые болельщики. Неизвестно, проник ли Луиджи на стадион, но один первый тайм сегодня стоил… Дорого. Очень дорого.

Как и Фернандо Кавенаги когда-то. За аргентинца в 2004-м «Спартак» выложил рекордные по тем временам 12 тысяч долларов. Медлительный форвард не оправдал ожиданий, хотя и забил чумовой гол «Ростову» с центра поля.

Да-да, это всё ещё текст о финале Лиги чемпионов. Кавенаги имеет к нему непосредственное отношение — нынче экс-спартаковец работает на аргентинском канале ESPN. Узнав происхождение корреспондента «Чемпионата», Кавенаги тут же расчехляет фирменную улыбку и включает не самый плохой английский.

«Я так рад, что «Спартак» выиграл чемпионат, рад за Федуна! Привет ему передавайте! А вы знаете, что у меня по-прежнему есть татуировка с Красной площадью?

Надеюсь, «Спартак» в следующем сезоне сыграет в финале Лиги чемпионов. Лиги, которую сегодня выиграет «Реал», — рубрика «Прогнозы от Кави».

Но на поле сегодня хедлайнер явно не Кавенаги — Криштиану, Бензема, Дибала, Игуаин. Выбор, прямо скажем, качественный. Хотя Роналду проводит стартовый отрезок финала в мечтах. В мечтах о том, чтобы получить мяч в комфортной позиции. Португалец отчаянно устраивает встречи с пачками защитников «Ювентуса». Те этому только рады. Роналду вместе с болельщиками «Ювентуса» сочиняет саундтрек первого тайма встречи. Чем сильнее Криштиану возмущается после падений, тем сильнее бушует фанатская трибуна итальянцев.

Поначалу кажется, что у «Юве» всё в порядке: страстная оборона плюс страстные фанаты закрывают Роналду. И правда закрывают — на «целых» 20 минут матча.

Тайм не доживает до середины, а форвард «Реала» уже выныривает из-за защитников в идеальный момент. Момент гения Криштиану Роналду. Ввинтить мяч щёчкой в угол могут в вашем дворе, но вот вырваться из ювентийской тюрьмы почти нереально. Однако Криштиану на то и Криштиану: он открывается с такой лёгкостью, будто тестирует навыки против «Альмерий» и «Осасун».

А ведь это «Ювентус». «Ювентус» с блестящей, обычно, обороной.

«Ювентус», который не то что шикарно — просто на автомате играет в режиме «по счёту». Тем больнее для «старой синьоры» был этот глюк, баг, сбой обороны. «Реал» с преимуществом опасен настолько, что никакая полиция не поможет остановить контратаки Криштиану и Ко.

Поможет только волшебство.

В Кардиффе, где в каждом первом баре висит полотно с драконом (а в каких-то, возможно, обитают настоящие), не могло обойтись без сказочных сюжетов. Марио Манджукич сочиняет такой удар через себя, что никакой дракон или какая-нибудь фантастическая тварь из книг Джоан Роулинг не выловила бы этот снитч. Простите, мяч.

Формально Наваса можно обвинять, но, чёрт возьми, парашют через себя? В финале Лиги чемпионов? Под прессом двоих защитников «Реала»?! За такое нельзя винить ни одного представителя человеческой расы.

Про такие голы в Британии говорят: «Are you kidding me?!?!».

Но Манджукич не шутит — он сравнивает счёт, лично заливает свой гол на «Ютьюб» и обеспечивает ему миллион лайков. Заодно делает счастливыми тысячи болельщиков «Юве» на трибунах.

Два гола получаются настолько феерическими, что другие десятки атак команд теряются под гнётом могущества забитых мячей. У «Реала» не получается полноценно бронировать чужую половину поля, у «Ювентуса» не выходит защищаться так же уверенно, как обычно. Но в финале Лиги чемпионов вообще не бывает ничего обычного.

Джанлуиджи Буффон — культовый футболист, и даже как-то глупо здесь это в миллионный раз писать. Но он снова не выиграл Лигу чемпионов. Болельщики «Ювентуса» вправе причитать, что доминирования «Реала» во втором тайме не было. Мадридцы и правда не штамповали моменты, но, когда вокруг твоей штрафной кружит банда Зидана, не удивляйся, что тебе может прилететь рикошет. Так и забивает Каземиро, теневой герой всего сезона «Реала» и лучший опорник как минимум Ла Лиги, победный гол в финале Лиги чемпионов. Дальняя пушка, ближний рикошет, несчастный Буффон.

1:2, и «Ювентус» не успевает поверить в камбэк, как Криштиану снова делает из защитников «Юве» защитников «Томи» и элегантно замыкает прострел. 3:1, и, наверное, даже Роналду немножечко грустно смотреть на множечко грустного Буффона.

Напоследок Асенсио забил и четвёртый. За один матч с «Реалом» «Ювентус» пропустил больше, чем за весь розыгрыш Лиги чемпионов.

Но Криштиану — король. Снова король. За год Криштиану выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Европы, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и… ещё раз Лигу чемпионов. Кстати, 600 — это всё-таки цифра про Роналду. Именно столько голов теперь на счету португальца во всех турнирах.

600!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду Лига чемпионов — Футбол
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