Промес — в Рим, а Бэйл — в Манчестер? Главное – в обзоре дня

«Реал» разгромил «Ювентус» и стал победителем Лиги чемпионов в 12-й раз

«Реал» выиграл у «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов. Встреча проходила в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум» и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского клуба.

На 20-й минуте Криштиану Роналду подключил справа Даниэля Карвахаля, затем открылся на прострел и с ходу пробил в дальний нижний угол. На исходе получаса игры Гонсало Игуаин зацепился за подачу Алекса Сандро, скинув мяч на Марио Манджукича, который, приняв мяч спиной к воротам под опекой Карвахаля, в падении закрутил мяч по дуге под перекладину.

На 61-й минуте после отскока никто не помешал Карло Касемиро пробить, мяч задел ногу Сами Хедиры и, сменив траекторию, влетел в угол. Три минуты спустя Карвахаль сыграл по краю штрафной на Луку Модрича, тот прострелил на ближнюю штангу, куда на скорости ворвался Роналду, расстреляв вратаря. В концовке Марсело подобрал мяч слева, ушёл по лицевой от соперника и прострелил по границе вратарской на свободного Марко Асенсио, который уложил мяч в правый угол ворот

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 12-й раз, улучшив свой же рекорд. «Милан» выигрывал турнир 7 раз, «Барселона», «Бавария» и «Ливерпуль» — по 5.

В Италии сообщили об интересе «Ромы» к Промесу

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес находится в сфере интересов «Ромы», сообщает Calciomercato.it.

Известно, что «Ливерпуль» проявляет интерес к хавбеку «Ромы» Мохамеду Салаху, и в связи с этим римский клуб рассматривает возможные варианты замены египтянину.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года, его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.

В прошедшем сезоне Промес в 26 матчах РФПЛ забил 12 мячей, отдал девять голевых передач и завоевал с командой титул чемпиона России.

MVP сезона РФПЛ-2016/17. Коронация Квинси Лидер атак московского «Спартака» весь год трудился, чтобы привести команду к чемпионству, а попутно заработал индивидуальную награду.

Источник: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Реалом» по Бэйлу

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Реалом» о возможном переходе нападающего мадридцев Гарета Бэйла, сообщает The Independent.

По информации издания, мадридский клуб готов выслушать предложения по игроку, при этом клубы уже обсудили возможность трансфера 27-летнего валлийского футболиста. Бэйл якобы сообщил партнёрам по команде, что «Манчестер Юнайтед» — единственный клуб, ради которого он покинул бы «Реал».

Отмечается, что, несмотря на готовность мадридцев продать Бэйла, переход игрока не обойдётся манкунианцам дёшево. Сумма потенциального трансфера может составить в районе £ 100 млн (около € 114 млн). Также «Реал» может воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить голкипера «МЮ» Давида де Хеа.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2013 году. В нынешнем сезоне на его счету девять голов и три результативные передачи в 26 матчах за команду во всех турнирах.

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«Анжи» расстался с девятью игроками, но надеется сохранить Гулиева и Будковского

«Анжи» расстался с девятью игроками и сообщил, что надеется сохранить полузащитника Аяза Гулиева («Спартак») и форварда Филиппа Будковского («Шахтёр»).

«Клуб расстался с пятью полузащитниками — Святославом Георгиевским, Асланом Дудиевым, Андреем Ляхом, Сергеем Каретником и Дмитрием Щербаком. К тому же «Анжи» покинули арендованные футболисты. Это голкипер Александр Фильцов, а также полевые игроки Александр Жиров, Саид Эззатоллахи и Фелисио Браун Форбс. Завершились арендные соглашения и у Аяза Гулиева и Филиппа Будковского, но клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с ними и по этому поводу ведутся переговоры», — информирует сайт «Анжи».

Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, Это'О — третий

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, ныне выступающий за «Аланьяспор», стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции сезона-2016/17. На счету 32-летнего футболиста 23 мяча (семь — с пенальти) в 28 матчах.

Второе место в гонке бомбардиров чемпионата Турции занял форвард «Бешикташа» Дженк Тосун, забивший 20 мячей (шесть — с пенальти) в 33 играх. Третьим стал экс-форвард «Анжи» Самуэль Это'О: игрок «Антальяспора» отличился 18 раз (три — с пенальти) в 30 играх.

Четвёртое место занял полузащитник «Коньяспора» Риад Баич (17), 14 раз забил форвард «Ризеспора» Леони Квеуке. Экс-нападающий «Спартака» Веллитон («Кайсериспор») провёл 12 мячей (все — с игры) в 28 матчах и стал девятым.

Мертезакер принял решение завершить карьеру

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер сообщил, что близок к завершению карьеры. 32-летний немецкий футболист из-за травмы пропустил почти весь минувший сезон, но вернулся к финальному матчу Кубка Англии с «Челси» (2:1), помог «канонирам» выиграть трофей и стал одним из лучших игроков встречи.

«Мне очень повезло провести такую карьеру, и я хочу завершить её на мажорной ноте. У меня осталась мотивация, но я больше не могу играть каждые три дня. Не хочу испытывать удачу.

Недавно я сказал Венгеру, что устал и в физическом плане, и в психологическом. Не хочу стоять на пути других игроков. Победа в Кубке Англии была хорошим завершением, которого я не ожидал. «Арсенал» хочет сохранить меня в клубе, и переговоры уже начались. Я буду занимать роль в сфере бизнес-операций», — цитирует Мертезакера Goal со ссылкой на Sport1.

Мертезакер перешёл в «Арсенал» в 2011 году и провёл за лондонский клуб 210 матчей, в которых забил 8 мячей. До этого немец выступал за «Ганновер» и «Вердер». В составе сборной Германии Мертезакер отыграл 104 встречи, отметился 4 голами, стал с национальной командой чемпионом мира в 2014 году.

Источник: Манчини хотел бы видеть Балотелли в «Зените»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли входит в сферу интересов нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, сообщает La Stampa.

По информации издания, итальянский специалист, который в своё время работал с Балотелли в «Манчестер Сити», хотел бы поработать с форвардом и в российском клубе. Футболист недавно выразил желание покинуть французскую команду.

Также издание предполагает, что в сферу интересов Манчини входит испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва.

Балотелли перешёл в «Ниццу» на правах свободного агента летом 2016 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 23 матчах за «Ниццу», забил 15 голов и отдал одну голевую передачу.

С Супер Марио – к победе в ЛЧ? Манчини зовёт Балотелли в «Зенит» Марио Балотелли перезагрузил карьеру во Франции. Теперь итальянский нападающий может объединиться в «Зените» с Роберто Манчини.

Фурсенко: у «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов

Перед «Зенитом» стоит задача выиграть Лигу чемпионов, заявил генеральный директор петербургского клуба Сергей Фурсенко.

«У „Зенита“ самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Когда это получится, мы посмотрим, но мы стремимся к этому», — цитирует Фурсенко «Интерфакс».

1 июня итальянский специалист Роберто Манчини сменил на посту главного тренера «Зенита» румына Мирчу Луческу.

Контракт с Манчини рассчитан на три года и предусматривает возможность продления на два сезона.

«Основная задача, которая стоит перед новым тренером, — поставить футбол для зрителя, чтобы он был интересен. Можно выиграть разными путями, например с помощью фальши, кто-то кого-то может засудить, но если играет мощная команда, то болельщики это ценят. Болельщики должны понять, что команда играет для них, это важно для каждой команды. У нас появились хорошие стадионы, надо, чтобы на них пришли болельщики, ради этого мы и развиваем отрасль», — подчеркнул Фурсенко.

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Кришито: я остановил переговоры о продлении контракта с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито сообщил, что остановил переговоры о продлении контракта и хочет вернуться в Италию.

«Хочу вернуться в Италию. Пришло время. Я остановил переговоры о продлении контракта с „Зенитом“, он истечёт в 2018 году. Нельзя отрицать, что в минувшем сезоне мы не достигли поставленных целей, несмотря на большой потенциал команды. Мы все хотели сделать больше и, по крайней мере, попасть в Лигу чемпионов. К сожалению, некоторые трансферы — я имею в виду продажу Гарая, Витселя и Халка — усложнили выполнение задачи.

Буду совершенно честен. Я начну предсезонную подготовку с «Зенитом», но никаких признаков продления контракта нет. Я не собираюсь его продлевать, потому что, поговорив с семьёй, мы все пришли к мнению, что хотим вернуться в Италию. Сын скоро начнет учёбу — очень важно, чтобы он сделал это в Италии. Дети постоянно призывают меня вернуться в Серию А, поскольку они хотят видеть меня в нашей лиге. Я должен сделать их счастливыми!

В любом случае, давайте подождём и посмотрим, что будет дальше, ведь у меня остался год контракта с «Зенитом», поэтому нужно посмотреть, чем всё обернётся. Мы говорили о продлении соглашения в январе, но потом из-за отрицательных результатов обсуждение прекратилось. С тех пор мои намерения изменились. Я ориентирован на предложения итальянских клубов, а не на продление контракта с «Зенитом».

Не скрываю, у меня всегда было желание вернуться в «Дженоа», но я готов оценить любой вариант. Как уже сказал, для меня и семьи важно, чтобы мы вернулись в Италию. Я говорил с главным тренером сборной Италии Джампьеро Вентурой, и он был очень откровенен со мной: пока играю в России, мне будет трудно попасть в сборную. Кто знает, может, с возвращением в Серию А я смогу поехать на ЧМ-2018. Сейчас важнее всего, чтобы моя семья была счастлива», — цитирует Кришито Tuttomercatoweb.