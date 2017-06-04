Всё ради Джиджи. 20 игроков, которые помогут «Юве» вновь дойти до финала ЛЧ

Во втором тайме кардиффского финала было заметно, что «Юве» не хватает физики, чтобы перебегать «Реал». Пока Зидан удваивал напор, выпуская на замену Морату, Бэйла и забившего четвёртый мяч Асенсио, Аллегри пытался спасти положение за счёт Куадрадо и Лемина. «Бьянконери» определённо предстоит усилить «скамейку», чтобы в следующем сезоне вновь побороться за самый престижный клубный трофей. И, судя по всему, работа в этом направлении уже начата.

Вратарь

Буффон уже давно объявил, что закончит карьеру после чемпионата мира — 2018, и подвергать сомнению его право быть первым номером в следующем сезоне даже как-то кощунственно. Тем не менее в клубе уже озаботились поиском сменщика вечного Джиджи. Первым в списке кандидатов уже как год значится другой Джиджи – Доннарумма. Однако, чтобы подписать миланского вундеркинда, «старой синьоре» в любом случае придётся выложить кругленькую сумму. Да ещё и вновь связаться с Мино Райолой.

Потому Маротта и руководство пока предпочитают пойти по более лёгкому пути. Sky Sport Italia сообщает, что «Юве» проявляет предметный интерес к Войцеху Щенсны, проведшему неплохой сезон в «Роме». В «Арсенале» место в основе поляку пока не светит, потому вряд ли в Лондоне откажутся от 16 млн евро, предлагаемых за потенциально третьего вратаря команды. Предполагается, что в следующем сезоне Войцех будет запасным вратарём, а следующим летом тренерский штаб решит, тянет ли он на роль основного. Если, конечно, всё это не просто слухи.

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Защита

Сильнейшая линия команды, к которой вряд ли у кого-то вообще могли возникнуть претензии. Тем не менее четырём из пяти центральных защитников, участвующих в ротации, за 30. Кьеллини скоро 33, Барцальи недавно шагнул за 36-летний рубеж. Мехди Бенатия пока так и не завоевал право регулярно выходить в основе, а Даниэле Ругани в силу возраста нестабилен. В следующем сезоне, если «Юве» удастся сохранить в составе Леонардо Бонуччи, революций в этой линии не предвидится. В списке кандидатов на примерку чёрно-белой формы пока мелькает лишь один центрдеф – 28-летний Фелипе из «Порту», за которого «драконы» требуют горы золота – а именно 50 млн евро. Вряд ли «Ювентус» будет выделять такую сумму на укрепление не самой проблемной зоны.

Интереснее дела с краями обороны. Здесь дефицита игроков также не наблюдается. Но неизвестно, будет ли так же феерить в следующем сезоне 34-летний Дани Алвес, сможет ли навязать борьбу за место в основе 33-летний Лихтштайнер, сорвёт ли «Юве» джекпот на продаже Алекса Сандро в Англию. Потому в шорт-листе Маротты находится сразу несколько интересных имён. Первый – Эктор Бельерин, которого всё чаще сватают в различные клубы Европы, второй – Фелипе Луис из «Атлетико», третий – Маттиа де Шильо. Последний вариант в итальянской прессе считают самым вероятным, так как Массимилиано Аллегри лично заинтересован в трансфере молодого защитника «Милана».

Полузащита

Вот здесь «Ювентусу» определённо стоит усилиться. В Турине уже доказали, что умеют спокойно находить замены уходящим лидерам. В 2015 году Артуро Видаля сменил Сами Хедира, в 2016-м вместо Поля Погба был выписан Миралем Пьянич, и в клубе если и потеряли от ухода француза, то только в плане рекламных контрактов.

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Этим летом на лидеров полузащиты «Юве» спрос по тем или иным причинам не так велик. Тем не менее команде определённо нужен ещё один центральный полузащитник. И если Маркизио достойно участвует в ротации Аллегри, то Стураро, Асамоа и Лемина тянут в матчах только с соперниками уровня «Кьево» или «Болоньи».

Потому список центральных полузащитников, которых пресса связывает с «Ювентусом», обширен. Представим всех: Рафинья, Андрес Иньеста («Барселона»), Фабиньо («Монако»), Корентин Толиссо («Лион»), Раджа Найнгголан, Леандро Паредес («Рома»), Эмре Джан («Ливерпуль») и главная мечта туринского руководства – Марко Верратти. Здесь «Ювентус» оказывается в неоднозначном положении. За футболистов уровня Верратти и Найнгголана, во-первых, придётся заплатить внушительные деньги, во-вторых, долго и муторно разбираться с деталями: «ПСЖ» не желает иметь дел с «Юве» после того, как итальянцы увели у них за гроши Кингсли Комана и проводили переговоры с Блезом Матюиди без ведома клуба, а Найнгголан вообще признался, что «Ювентус» попросту ненавидит.

Андрес Иньеста определённо смог бы усилить команду и придать ей ещё большего лоска, да и Дани Алвес рассказал бы о преимуществах игры за «Юве», вот только каталонскому волшебнику уже 33, и неизвестно, на какое ещё время его хватит. Да и клубный патриотизм Андреса тоже стоит принимать в расчёт. Остальные футболисты в большинстве своём – коты в мешке, способные как стать звёздами, так и потухнуть среди туринских прим.

Нападение

В этой линии всё зависит от того, останется ли в Турине Пауло Дибала. Если нет, у «Юве» будет большой выбор среди игроков этой позиции, на которого можно будет потратить вырученную от продажи аргентинца сумму. Самый очевидный выбор – миниатюрный плеймейкер «Монако» Тома Лемар, очень похожий по манере игры на Дибалу. Кстати, про интерес к нему со стороны «Ювентуса» уже довольно активно пишут в Италии.

Если же Пауло продолжит радовать туринскую публику, то задача селекционного отдела серьёзно облегчится. Достаточно будет найти сменщика для Гонсало Игуаина, которому всё-таки сложно проводить весь сезон, не имея возможности отдохнуть. Поговаривают об интересе «Юве» к Миши Батшуайи из «Челси» и Мусса Дембеле из «Селтика». Однако пока что самый вероятный вариант развития событий – трансфер форварда «Сампдории» Патрика Шика, забившего 11 мячей в сезоне.

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На роль крайнего атакующего полузащитника пока рассматривается открытие Серии А из «Лацио» Бальде Кейта, отец которого уже откровенно сообщил об интересе представителей «бьянконери» к его сыну. Или же Анхель ди Мария, находящийся под прицелом клуба уже не первый сезон. Но тут наверняка возникнут те же сложности, что и с Верратти. В любом случае, если Манджукич и дальше продолжит жечь на фланге, услуги Бальде пока окажутся лишними.

«Два года назад все предполагали, что это был мой последний финал Лиги чемпионов, но ещё тогда я сказал: «Вы должны продолжать верить в свои мечты»», — говорил Буффон за месяц до финала. Ему вновь не удалось сделать последний шаг к ней. Пока «Реал» поднимал 12-й «ушастый» кубок в своей истории, боссы «Ювентуса» наверняка уже начали продумывать трансферную стратегию, чтобы в следующем сезоне, последнем в клубной карьере Буффона, вновь помочь капитану приблизиться к заветной мечте.