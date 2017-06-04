Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Трансферные планы «Ювентуса» на лето-2016/17, кого купит «Ювентус»
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Всё ради Джиджи. 20 игроков, которые помогут «Юве» вновь дойти до финала ЛЧ

Трансферные слухи о предполагаемых новичках «Юве», благодаря которым мечта Буффона всё же сможет осуществиться.
4 июня 2017, воскресенье. 09:10. Футбол

Во втором тайме кардиффского финала было заметно, что «Юве» не хватает физики, чтобы перебегать «Реал». Пока Зидан удваивал напор, выпуская на замену Морату, Бэйла и забившего четвёртый мяч Асенсио, Аллегри пытался спасти положение за счёт Куадрадо и Лемина. «Бьянконери» определённо предстоит усилить «скамейку», чтобы в следующем сезоне вновь побороться за самый престижный клубный трофей. И, судя по всему, работа в этом направлении уже начата.

Вратарь

Буффон уже давно объявил, что закончит карьеру после чемпионата мира — 2018, и подвергать сомнению его право быть первым номером в следующем сезоне даже как-то кощунственно. Тем не менее в клубе уже озаботились поиском сменщика вечного Джиджи. Первым в списке кандидатов уже как год значится другой Джиджи – Доннарумма. Однако, чтобы подписать миланского вундеркинда, «старой синьоре» в любом случае придётся выложить кругленькую сумму. Да ещё и вновь связаться с Мино Райолой.

Потому Маротта и руководство пока предпочитают пойти по более лёгкому пути. Sky Sport Italia сообщает, что «Юве» проявляет предметный интерес к Войцеху Щенсны, проведшему неплохой сезон в «Роме». В «Арсенале» место в основе поляку пока не светит, потому вряд ли в Лондоне откажутся от 16 млн евро, предлагаемых за потенциально третьего вратаря команды. Предполагается, что в следующем сезоне Войцех будет запасным вратарём, а следующим летом тренерский штаб решит, тянет ли он на роль основного. Если, конечно, всё это не просто слухи.

«Мой путь – как американская мечта». Кто сделал «Ювентус» династией
«Ювентус» выиграл шестое скудетто кряду, и главный творец такого успеха – не конкретный игрок и даже не тренер.

Защита

Сильнейшая линия команды, к которой вряд ли у кого-то вообще могли возникнуть претензии. Тем не менее четырём из пяти центральных защитников, участвующих в ротации, за 30. Кьеллини скоро 33, Барцальи недавно шагнул за 36-летний рубеж. Мехди Бенатия пока так и не завоевал право регулярно выходить в основе, а Даниэле Ругани в силу возраста нестабилен. В следующем сезоне, если «Юве» удастся сохранить в составе Леонардо Бонуччи, революций в этой линии не предвидится. В списке кандидатов на примерку чёрно-белой формы пока мелькает лишь один центрдеф – 28-летний Фелипе из «Порту», за которого «драконы» требуют горы золота – а именно 50 млн евро. Вряд ли «Ювентус» будет выделять такую сумму на укрепление не самой проблемной зоны.

Интереснее дела с краями обороны. Здесь дефицита игроков также не наблюдается. Но неизвестно, будет ли так же феерить в следующем сезоне 34-летний Дани Алвес, сможет ли навязать борьбу за место в основе 33-летний Лихтштайнер, сорвёт ли «Юве» джекпот на продаже Алекса Сандро в Англию. Потому в шорт-листе Маротты находится сразу несколько интересных имён. Первый – Эктор Бельерин, которого всё чаще сватают в различные клубы Европы, второй – Фелипе Луис из «Атлетико», третий – Маттиа де Шильо. Последний вариант в итальянской прессе считают самым вероятным, так как Массимилиано Аллегри лично заинтересован в трансфере молодого защитника «Милана».

Полузащита

Вот здесь «Ювентусу» определённо стоит усилиться. В Турине уже доказали, что умеют спокойно находить замены уходящим лидерам. В 2015 году Артуро Видаля сменил Сами Хедира, в 2016-м вместо Поля Погба был выписан Миралем Пьянич, и в клубе если и потеряли от ухода француза, то только в плане рекламных контрактов.

10 лучших игроков сезона Серии А
В итальянском чемпионате мастера превращаются в звёзд, достигая пика к 30 годам и меняя функции на футбольном поле.

Этим летом на лидеров полузащиты «Юве» спрос по тем или иным причинам не так велик. Тем не менее команде определённо нужен ещё один центральный полузащитник. И если Маркизио достойно участвует в ротации Аллегри, то Стураро, Асамоа и Лемина тянут в матчах только с соперниками уровня «Кьево» или «Болоньи».

Потому список центральных полузащитников, которых пресса связывает с «Ювентусом», обширен. Представим всех: Рафинья, Андрес Иньеста («Барселона»), Фабиньо («Монако»), Корентин Толиссо («Лион»), Раджа Найнгголан, Леандро Паредес («Рома»), Эмре Джан («Ливерпуль») и главная мечта туринского руководства – Марко Верратти. Здесь «Ювентус» оказывается в неоднозначном положении. За футболистов уровня Верратти и Найнгголана, во-первых, придётся заплатить внушительные деньги, во-вторых, долго и муторно разбираться с деталями: «ПСЖ» не желает иметь дел с «Юве» после того, как итальянцы увели у них за гроши Кингсли Комана и проводили переговоры с Блезом Матюиди без ведома клуба, а Найнгголан вообще признался, что «Ювентус» попросту ненавидит.

Андрес Иньеста определённо смог бы усилить команду и придать ей ещё большего лоска, да и Дани Алвес рассказал бы о преимуществах игры за «Юве», вот только каталонскому волшебнику уже 33, и неизвестно, на какое ещё время его хватит. Да и клубный патриотизм Андреса тоже стоит принимать в расчёт. Остальные футболисты в большинстве своём – коты в мешке, способные как стать звёздами, так и потухнуть среди туринских прим.

Нападение

В этой линии всё зависит от того, останется ли в Турине Пауло Дибала. Если нет, у «Юве» будет большой выбор среди игроков этой позиции, на которого можно будет потратить вырученную от продажи аргентинца сумму. Самый очевидный выбор – миниатюрный плеймейкер «Монако» Тома Лемар, очень похожий по манере игры на Дибалу. Кстати, про интерес к нему со стороны «Ювентуса» уже довольно активно пишут в Италии.

Если же Пауло продолжит радовать туринскую публику, то задача селекционного отдела серьёзно облегчится. Достаточно будет найти сменщика для Гонсало Игуаина, которому всё-таки сложно проводить весь сезон, не имея возможности отдохнуть. Поговаривают об интересе «Юве» к Миши Батшуайи из «Челси» и Мусса Дембеле из «Селтика». Однако пока что самый вероятный вариант развития событий – трансфер форварда «Сампдории» Патрика Шика, забившего 11 мячей в сезоне.

10 лучших игроков сезона Серии А
В итальянском чемпионате мастера превращаются в звёзд, достигая пика к 30 годам и меняя функции на футбольном поле.

На роль крайнего атакующего полузащитника пока рассматривается открытие Серии А из «Лацио» Бальде Кейта, отец которого уже откровенно сообщил об интересе представителей «бьянконери» к его сыну. Или же Анхель ди Мария, находящийся под прицелом клуба уже не первый сезон. Но тут наверняка возникнут те же сложности, что и с Верратти. В любом случае, если Манджукич и дальше продолжит жечь на фланге, услуги Бальде пока окажутся лишними.

«Два года назад все предполагали, что это был мой последний финал Лиги чемпионов, но ещё тогда я сказал: «Вы должны продолжать верить в свои мечты»», — говорил Буффон за месяц до финала. Ему вновь не удалось сделать последний шаг к ней. Пока «Реал» поднимал 12-й «ушастый» кубок в своей истории, боссы «Ювентуса» наверняка уже начали продумывать трансферную стратегию, чтобы в следующем сезоне, последнем в клубной карьере Буффона, вновь помочь капитану приблизиться к заветной мечте.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 6
Теги
Ювентус
Новости. Футбол
4 июня 2017, воскресенье
09:49 Защитник Гарбуз официально перешёл из «Тосно» в «Енисей»
09:43 Видео: красивые голы Моутинью со штрафных ударов в матче Португалия — Кипр
09:40 Мората: в Италии меня точно не будет, я хочу остаться в «Реале»
09:31 Канделаки: моя мечта — снять фильм о Бердыеве
09:30 Бензема: мы показали всем, что «Реал» является лучшим клубом в мире
09:21 Дель Пьеро: на этот раз «Ювентус» проиграл финал Лиги чемпионов по делу
09:16 Алвес: «Ювентус» не знал, как отреагировать на голы «Реала» во втором тайме
09:09 Лемина: даже с такими достижениями Роналду заставляет нас хотеть играть в футбол
09:00 Несчастье Буффона, падение Рамоса, дубль Роналду. Фотообзор из Кардиффа
08:51 Экс-форвард ЦСКА Жо забил за «Коринтианс» в стиле Марио Манджукича
08:13 Сборная США ушла от поражения в матче с Венесуэлой благодаря голу Пулишича
08:00 Сарсания: Балотелли? Просьбы от Манчини не было, переговоров «Зенит» не вёл
07:49 Защитник «Реала» Варан: то, что творит Роналду, — фантастика
07:19 Аллегри — о голе Касемиро в ворота «Ювентуса»: футбол бывает кошмарным
06:57 Игроки «Реала» получат по € 1,5 млн призовых за результаты в сезоне-2016/17
05:52 Болельщики из фан-зоны Турина: это было похоже на «Эйзель», сплошной хаос
05:31 Маркизио: «Ювентус» начинает всё заново, это наш девиз
04:57 Дани Алвес: против «Реала» «Ювентус» защищался не так качественно, как обычно
04:45 Король Испании Хуан Карлос I посетил раздевалку «Реала» после победы в финале ЛЧ
04:18 Джорджина Родригес с медалью, вручённой Роналду за победу в Лиге чемпионов
03:55 Бонуччи: верили, что пришло время «Ювентуса», но этому не суждено было случиться
03:46 Роналду: возраст в паспорте — это всего лишь цифры, чувствую себя как мальчишка
03:32 Роналду после матча «Ювентус» — «Реал» прервал телеинтервью победным возгласом
03:15 Церемония награждения мадридского «Реала» кубком победителя Лиги чемпионов
02:46 600 человек пострадали в давке в Турине, ребёнок 4 лет в критическом состоянии
02:45 Марсело побрил налысо Касемиро после победы «Реала» в Лиге чемпионов
02:33 Абидаль: Зидан — лучший французский тренер всех времён, Бензема — лучший форвард
02:07 80 тыс. фанатов следили на «Сантьяго Бернабеу» за финалом ЛЧ «Ювентус» — «Реал»
01:59 Вратарь «Реала» Касилья провёл концовку финала ЛЧ в качестве резервного судьи
01:48 Зидан: «Ювентус» помучил «Реал», но мы заслужили победу
01:47 Иско: надеюсь вскоре продлить контракт с «Реалом», это лучший клуб в мире
01:38 Фергюсон вручил Роналду приз лучшему игроку финала Лиги чемпионов
01:33 Трёхлетний ребёнок пропал без вести в результате давки в фан-зоне в Турине
01:28 Аллегри: во втором тайме «Ювентус» психологически сдался «Реалу»
01:27 Лигу чемпионов четвёртый раз подряд выиграл клуб из Испании
01:26 Группа Black Eyed Peas выступила на церемонии открытия финала Лиги чемпионов
01:22 «Ювентус» — «Реал» — 1:4. Видеообзор финала Лиги чемпионов
01:15 «Реал» забил в каждом из 60 официальных матчей сезона-2016/17
01:10 Зидан: разумеется, я останусь главным тренером «Реала»
01:05 «Барселона»: поздравляем мадридский «Реал» с выигранным в Кардиффе трофеем
01:05 Перес: не знаю, где де Хеа будет играть в следующем сезоне, я не предсказатель
00:55 Перес: не знаю, кого хвалить в первую очередь — игроков, тренера или фанатов
00:53 Аньелли: в следующем сезоне «Ювентус» станет ещё сильнее
00:47 Зидан: я — лучший тренер мира? Нет-нет, что вы
00:47 Фергюсон поздравил Роналду с победой в Лиге чемпионов
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в финале Лиги чемпионов?
"Реал"
4643 (31%)
"Ювентус"
10241 (69%)
Проголосовало: 14884
Архив →
© championat.com, 2000–2017