Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Карлос Касемиро
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

«На первую большую зарплату купил дом маме». Лучший игрок финала ЛЧ

Тот, без кого невозможно представить нынешний «Реал».
4 июня 2017, воскресенье. 10:32. Футбол
600 оттенков Криштиану. Роналду и Зидан снова выиграли Лигу чемпионов
В финале Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус», а Роналду преодолел отметку в 600 голов за карьеру.

В жизни Зинедина Зидана уже был один такой опорник, важность которого он понимал лучше многих. В 2003-м его «Реал» продал Клода Макелеле в «Челси» – ну какой из него участник «галактикос» – и добровольно врубил режим самоуничтожения, с провисающей долгие годы опорной зоной и объяснимым проклятием 1/8 финала. Как можно биться за что-то большое, когда командный мозг вытащен и законсервирован? Зизу лучше всех понимал важность Макелеле – за год до завершения карьеры он вернулся в сборную Франции, но с условием, что Клод вернётся вместе с ним. «Он был единственным, кто всегда, абсолютно всегда правильно выбирал позицию. Он знал, что делает, и был точкой опоры для команды», – говорил Зидан о Макелеле.

Теперь у Зидана есть второй такой же.

Касемиро страхует и защищает кого-то с детства – такие уж условия жизни. Он рос в Сан-Жозе-дос-Кампос, одном из беднейших районов Сан-Паулу. В 4 года остался без отца (ушёл от семьи к другой), вместе с ним – младшие брат и сестра, Лукас и Бланка. Мать подхватила работу уборщицей где только можно, чтобы хватало на жизнь. По утрам Карлос тренировался с девчачьей командой, потом возвращался в обшарпанную квартиру, разогревал еду младшим, чтобы не оголодали. Однушка с маленькой кухней и ванной превращалась в казарму – приходилось тесниться вчетвером в одной комнате. Когда мама брала выходной, Касемиро бежал в гости к тёте и бабушке. Или к друзьям, от которых было проще дойти до футбольного поля: «Порой я засыпал у друзей, чтобы успеть утром на тренировку. Денег на автобус у нас не было».

В шесть лет познакомился с Жезусом Морейрой, создавшим свою футбольную школу, в 13 попал в академию «Сан-Паулу». «Я видел его игры за детско-юношеские команды «Сан-Паулу», и это выглядело, будто взрослый играет против детей», – вспоминал Морейра. В своём возрасте сразу получил капитанскую повязку, в 17 начал тренироваться с основой, через год впервые сыграл за неё. «На первую большую зарплату купил маме дом. Она думала, что я играю в футбол ради удовольствия, но на самом деле я хотел ей помочь», – вспоминает Касемиро. А ещё рассказывает про траты с самой первой зарплаты – купил 80 баночек Yakult, корейского молочного напитка, слишком вкусного и слишком дорогого, чтобы мама могла его покупать.

Поднялся, раскрутился в основе — так и завертелось. Попал на карандаш Мадриду, удачно смотался в «Порту» к бывшему мадридисту Хулену Лопетеги, чуть не выбил из Лиги чемпионов «Баварию» Гвардиолы, вернулся обросший мясом, готовый к основе. Рафаэль Бенитес, пусть «сливочная» публика и будет вспоминать о нём скептически-отвращённо, первым дал Касемиро заиграть в основе и понял важность бразильца – с Касемиро в составе было спокойствие, без него отхватывали 0:4 в «класико». Зидану тоже хватило проиграть один матч без бразильца, «Атлетико» в феврале прошлого года, чтобы понять важность его работы, перенятой у матери, — подчищать где только можно.

Человек, который важнее Роналду. Кого сейчас не хватает «Реалу»
Мадридский «Реал» сыграл вничью уже четыре матча кряду, а главной причиной мини-кризиса стала травма одного незаметного героя.

Макс Аллегри за день до матча сказал вещь, неподвластную галактическому разуму Флорентино Переса, но очевидную простому болельщику: ключевой игрок «Реала» – не Криштиану, не Кроос, не Рамос, а Касемиро. Именно он, грызущий каждый мяч и обеспечивающий мозговому центру Мадрида его лучшее качество, которое не мог обеспечить Кроос (ведь именно его покупали опорником на место Хаби Алонсо), – баланс. До финала Лиги чемпионов Касемиро был лучшим игроком турнира по количеству отборов (41) и даже помогал атаке, отрезая защитников соперника чаще Тони Крооса (46 Impect против 42 у Тони). И в решающей игре подтвердил своё ключевое значение.

Финал в Кардиффе на самом деле подарил достаточно мыслей и вопросов. Что теперь творится в голове Буффона? Как можно не считать Марсело лучшим крайним защитником мира? Были ли чудо-ножницы Манджукича круче гола Зидана «Байеру» в 2002-м? Куда Криштиану ставить новый «Золотой мяч»? Но Касемиро и «Ювентус» подарили ещё одну мысль – бразилец стал ключевым игроком выигранного финала, потому что центр бьянконери недостаточно крепок. Порой он похож на мягкую мармеладку маршмеллоу: залей, размешай – растворится. Схема 3-4-3 «Ювентуса» могла иметь больший успех, если бы у Макса Аллегри в центре поля появился игрок качеств Касемиро, а не Пьянич и Хедира, безусловно, талантливые, но без свойств «цепного пса».

Весь финал «Ювентус» был сам не свой, но когда пытался искать решения – Касемиро их пресекал. Сжигал все атаки бьянконери, начинал свои. Забил победный мяч, пусть и взяв в помощники рикошет, сделал 7 отборов (больше, чем кто-либо в финале), попал под машинку Марсело. Правда, на лысого Марсело посмотреть было бы интереснее.

После такого финала и такого второго тайма, где «Реал» разжевал «Ювентус», можно надумать кучу выводов, но один из них, неутешительный для бьянконери, напрашивается.

У них просто нет игрока, готового подчищать где только можно.

Всё ради Джиджи. 20 игроков, которые помогут «Юве» вновь дойти до финала ЛЧ
Трансферные слухи о предполагаемых новичках «Юве», благодаря которым мечта Буффона всё же сможет осуществиться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 28
Теги
ФК Реал Мадрид Карлос Касемиро
Новости. Футбол
4 июня 2017, воскресенье
12:04 «Зенит» готов заплатить € 45 млн «Интеру» за Брозовича и Мурильо
11:58 Ширер: у меня нет слов, чтобы описать гол Манджукича в ворота «Реала»
11:51 Зинченко: закрепиться в «Манчестер Сити» — моя цель номер один
11:42 Найнгголан обратился к болельщикам «Ювентуса» после победы «Реала» в финале ЛЧ
11:36 «Анжи» на сборе в Словении планирует провести шесть контрольных матчей
11:34 Сборная Венесуэлы победила США и вышла в полуфинал ЧМ-2017 U20
11:18 Пресс-служба «Эвертона» вспомнила красивый гол Билялетдинова «Портсмуту»
11:13 Хамес: я счастлив и очень рад, о большем и мечтать было нельзя
11:10 Перес: Зидан может остаться в «Реале» до конца жизни
11:00 Нидерланды – Кот’д’Ивуар: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30
10:53 «Монако» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Менди и хочет за него € 46 млн
10:52 Карвахаль посвятил победу над «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов своей бабушке
10:42 Чичарито: пожалуйста, отдайте Модричу «Золотой мяч»!
10:41 Асенсио: ключом к успеху «Реала» стала сплочённость игроков
10:31 Раш: я почти уверен, что Коутиньо останется в «Ливерпуле»
10:24 Зидан: я счастлив, хочется пуститься в пляс
10:15 Число пострадавших в давке в фан-зоне Турина достигло 1 000 человек
10:11 Бентеке: уход Эллардайса стал сюрпризом, но я по-прежнему счастлив в «Пэлас»
10:04 Перес: если бы всё зависело от меня, я оставил бы в «Реале» всех
10:00 Ирландия – Уругвай: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00
09:49 Защитник Гарбуз официально перешёл из «Тосно» в «Енисей»
09:43 Видео: красивые голы Моутинью со штрафных ударов в матче Португалия — Кипр
09:40 Мората: в Италии меня точно не будет, я хочу остаться в «Реале»
09:31 Канделаки: моя мечта — снять фильм о Бердыеве
09:30 Бензема: мы показали всем, что «Реал» является лучшим клубом в мире
09:21 Дель Пьеро: на этот раз «Ювентус» проиграл финал Лиги чемпионов по делу
09:16 Алвес: «Ювентус» не знал, как отреагировать на голы «Реала» во втором тайме
09:09 Лемина: даже с такими достижениями Роналду заставляет нас хотеть играть в футбол
09:00 Несчастье Буффона, падение Рамоса, дубль Роналду. Фотообзор из Кардиффа
08:51 Экс-форвард ЦСКА Жо забил за «Коринтианс» в стиле Марио Манджукича
08:13 Сборная США ушла от поражения в матче с Венесуэлой благодаря голу Пулишича
08:00 Сарсания: Балотелли? Просьбы от Манчини не было, переговоров «Зенит» не вёл
07:49 Защитник «Реала» Варан: то, что творит Роналду, — фантастика
07:19 Аллегри — о голе Касемиро в ворота «Ювентуса»: футбол бывает кошмарным
06:57 Игроки «Реала» получат по € 1,5 млн призовых за результаты в сезоне-2016/17
05:52 Болельщики из фан-зоны Турина: это было похоже на «Эйзель», сплошной хаос
05:31 Маркизио: «Ювентус» начинает всё заново, это наш девиз
04:57 Дани Алвес: против «Реала» «Ювентус» защищался не так качественно, как обычно
04:45 Король Испании Хуан Карлос I посетил раздевалку «Реала» после победы в финале ЛЧ
04:18 Джорджина Родригес с медалью, вручённой Роналду за победу в Лиге чемпионов
03:55 Бонуччи: верили, что пришло время «Ювентуса», но этому не суждено было случиться
03:46 Роналду: возраст в паспорте — это всего лишь цифры, чувствую себя как мальчишка
03:32 Роналду после матча «Ювентус» — «Реал» прервал телеинтервью победным возгласом
03:15 Церемония награждения мадридского «Реала» кубком победителя Лиги чемпионов
02:46 600 человек пострадали в давке в Турине, ребёнок 4 лет в критическом состоянии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в финале Лиги чемпионов?
"Реал"
4643 (31%)
"Ювентус"
10241 (69%)
Проголосовало: 14884
Архив →
© championat.com, 2000–2017