«На первую большую зарплату купил дом маме». Лучший игрок финала ЛЧ

600 оттенков Криштиану. Роналду и Зидан снова выиграли Лигу чемпионов В финале Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус», а Роналду преодолел отметку в 600 голов за карьеру.

В жизни Зинедина Зидана уже был один такой опорник, важность которого он понимал лучше многих. В 2003-м его «Реал» продал Клода Макелеле в «Челси» – ну какой из него участник «галактикос» – и добровольно врубил режим самоуничтожения, с провисающей долгие годы опорной зоной и объяснимым проклятием 1/8 финала. Как можно биться за что-то большое, когда командный мозг вытащен и законсервирован? Зизу лучше всех понимал важность Макелеле – за год до завершения карьеры он вернулся в сборную Франции, но с условием, что Клод вернётся вместе с ним. «Он был единственным, кто всегда, абсолютно всегда правильно выбирал позицию. Он знал, что делает, и был точкой опоры для команды», – говорил Зидан о Макелеле.

Теперь у Зидана есть второй такой же.

Касемиро страхует и защищает кого-то с детства – такие уж условия жизни. Он рос в Сан-Жозе-дос-Кампос, одном из беднейших районов Сан-Паулу. В 4 года остался без отца (ушёл от семьи к другой), вместе с ним – младшие брат и сестра, Лукас и Бланка. Мать подхватила работу уборщицей где только можно, чтобы хватало на жизнь. По утрам Карлос тренировался с девчачьей командой, потом возвращался в обшарпанную квартиру, разогревал еду младшим, чтобы не оголодали. Однушка с маленькой кухней и ванной превращалась в казарму – приходилось тесниться вчетвером в одной комнате. Когда мама брала выходной, Касемиро бежал в гости к тёте и бабушке. Или к друзьям, от которых было проще дойти до футбольного поля: «Порой я засыпал у друзей, чтобы успеть утром на тренировку. Денег на автобус у нас не было».

В шесть лет познакомился с Жезусом Морейрой, создавшим свою футбольную школу, в 13 попал в академию «Сан-Паулу». «Я видел его игры за детско-юношеские команды «Сан-Паулу», и это выглядело, будто взрослый играет против детей», – вспоминал Морейра. В своём возрасте сразу получил капитанскую повязку, в 17 начал тренироваться с основой, через год впервые сыграл за неё. «На первую большую зарплату купил маме дом. Она думала, что я играю в футбол ради удовольствия, но на самом деле я хотел ей помочь», – вспоминает Касемиро. А ещё рассказывает про траты с самой первой зарплаты – купил 80 баночек Yakult, корейского молочного напитка, слишком вкусного и слишком дорогого, чтобы мама могла его покупать.

Поднялся, раскрутился в основе — так и завертелось. Попал на карандаш Мадриду, удачно смотался в «Порту» к бывшему мадридисту Хулену Лопетеги, чуть не выбил из Лиги чемпионов «Баварию» Гвардиолы, вернулся обросший мясом, готовый к основе. Рафаэль Бенитес, пусть «сливочная» публика и будет вспоминать о нём скептически-отвращённо, первым дал Касемиро заиграть в основе и понял важность бразильца – с Касемиро в составе было спокойствие, без него отхватывали 0:4 в «класико». Зидану тоже хватило проиграть один матч без бразильца, «Атлетико» в феврале прошлого года, чтобы понять важность его работы, перенятой у матери, — подчищать где только можно.

Человек, который важнее Роналду. Кого сейчас не хватает «Реалу» Мадридский «Реал» сыграл вничью уже четыре матча кряду, а главной причиной мини-кризиса стала травма одного незаметного героя.

Макс Аллегри за день до матча сказал вещь, неподвластную галактическому разуму Флорентино Переса, но очевидную простому болельщику: ключевой игрок «Реала» – не Криштиану, не Кроос, не Рамос, а Касемиро. Именно он, грызущий каждый мяч и обеспечивающий мозговому центру Мадрида его лучшее качество, которое не мог обеспечить Кроос (ведь именно его покупали опорником на место Хаби Алонсо), – баланс. До финала Лиги чемпионов Касемиро был лучшим игроком турнира по количеству отборов (41) и даже помогал атаке, отрезая защитников соперника чаще Тони Крооса (46 Impect против 42 у Тони). И в решающей игре подтвердил своё ключевое значение.

Финал в Кардиффе на самом деле подарил достаточно мыслей и вопросов. Что теперь творится в голове Буффона? Как можно не считать Марсело лучшим крайним защитником мира? Были ли чудо-ножницы Манджукича круче гола Зидана «Байеру» в 2002-м? Куда Криштиану ставить новый «Золотой мяч»? Но Касемиро и «Ювентус» подарили ещё одну мысль – бразилец стал ключевым игроком выигранного финала, потому что центр бьянконери недостаточно крепок. Порой он похож на мягкую мармеладку маршмеллоу: залей, размешай – растворится. Схема 3-4-3 «Ювентуса» могла иметь больший успех, если бы у Макса Аллегри в центре поля появился игрок качеств Касемиро, а не Пьянич и Хедира, безусловно, талантливые, но без свойств «цепного пса».

Весь финал «Ювентус» был сам не свой, но когда пытался искать решения – Касемиро их пресекал. Сжигал все атаки бьянконери, начинал свои. Забил победный мяч, пусть и взяв в помощники рикошет, сделал 7 отборов (больше, чем кто-либо в финале), попал под машинку Марсело. Правда, на лысого Марсело посмотреть было бы интереснее.

После такого финала и такого второго тайма, где «Реал» разжевал «Ювентус», можно надумать кучу выводов, но один из них, неутешительный для бьянконери, напрашивается.

У них просто нет игрока, готового подчищать где только можно.