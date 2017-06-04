Команда с приданым. Какое наследство досталось новому президенту «Зенита»

Поступающие почти каждый день новости о переменах, происходящих в «Зените» после возвращения Сергея Фурсенко, могут создать впечатление, что клуб переживает эпоху серьёзных потрясений и новой/старой команде предстоит непочатый край работы. Имя Сергея Фурсенко в Петербурге навсегда связано не только с первым в российской истории чемпионством «Зенита», но и с началом новой эпохи в истории самого клуба. Но как футбольная команда не может зависеть от одного лидера, так и клуб – это не та структура, которая замыкается на одном человеке.

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В начале 2008 года, когда Сергей Фурсенко оставил пост президента «Зенита», питерцы только осваивались в статусе российского топ-клуба. Возглавившему 13 марта 2008 года «Зенит» Александру Дюкову предстояло не только закрепить этот статус, но и вывести «Зенит» на новый уровень — европейский. А заодно построить бизнес-модель развития, при которой, как заявлял новый президент, клуб сможет со временем выйти на самоокупаемость.

14 мая 2008 года «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, 29 августа — Суперкубок УЕФА, а осенью команде впервые в своей истории предстояло стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов. Уже тогда новое руководство клуба показало, что трансферная политика отныне будет строиться в европейском масштабе. То есть ты можешь потратить на игроков большие деньги, но только на тех, кто способен принести не только спортивные, но и околофутбольные дивиденды. В августе «Зенит» сделал одно из самых громких своих приобретений, купив у «Динамо» Данни за рекордную для РФПЛ сумму. Уже в своём дебютном матче 30-миллионный португалец забил победный гол и принёс команде Суперкубок УЕФА, единственным обладателем которого в России команда остаётся до сих пор. С годами Мигел стал не только лидером на поле и в раздевалке, но и лицом команды за пределами стадиона. Даже среди фанатов других клубов Данни самая уважаемая фигура — за профессионализм, отношение к команде и болельщикам, возвращение после тяжелейших травм. Его дети говорят по-русски и учатся в академии «Зенита» — это уже говорит о многом.

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В сезоне-2008/09 «Зенит» был дебютантом главного клубного турнира Европы, которому в группе противостояли именитые «Реал» и «Ювентус». Питерцы заняли третье место и отправились в плей-офф Кубка УЕФА. С этого времени всякий раз, когда «Зенит» оказывался в групповой стадии еврокубков, он неизменно выходил в весеннюю часть. За это время в клубном рейтинге УЕФА сине-бело-голубые поднялись с 26-го места на 14-е в сезоне-2015/16. Это была кульминация: в октябре 2015 года «Зенит» впервые в истории российского футбола возглавил рейтинг УЕФА, опередив «Реал» и «Баварию», а заодно поспособствовав тому, что Россия в табели приблизилась к португальцам и наконец обошла их, получив третий клуб в ЛЧ.

В последние пять-шесть лет сложилось мнение, что «Зенит» располагает практически неограниченным бюджетом на покупку звёзд мирового футбола. Но в эти годы были и не менее громкие продажи.

Третье место «Зенита» в 2017 году, по общему мнению, едва ли не самый крупный провал в РФПЛ. И это говорит о том, что клуб просто приучил за эти годы к другому, начиная с 2009-го, когда после отставки Адвоката вытянул безнадёжный вроде бы сезон до бронзовых медалей. «Зенит» ни разу не выпадал из тройки лидеров чемпионата России, завоевав за время президентства Дюкова 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, дважды – Кубок и Суперкубок России. Это ли не планка?

В последние пять-шесть лет сложилось мнение, что «Зенит» располагает практически неограниченным бюджетом на покупку звёзд мирового футбола. Но в эти годы были и не менее громкие продажи. Так, в 2009 году клуб установил рекорд, осуществив переход Аршавина в «Арсенал». Для англичан приобретение российского футболиста стало одним из самых дорогих. Позже столь же выгодно и вновь за рекордную для России сумму в Англию будет продан и Саломон Рондон. Экономически успешными в итоге стали трансферы Халка и Витселя. Оба дорогостоящих футболиста не только внесли существенный вклад в успехи «Зенита» как в футболе, так и в маркетинге, но и принесли прибыль после продажи в Китай, если учитывать курсовую разницу рубля.

Третье место «Зенита» в 2017 году, по общему мнению, едва ли не самый крупный провал в РФПЛ. И это говорит о том, что клуб просто приучил за эти годы к другому.

За время руководства клубом Дюковым у команды сменилось три тренера. Самым успешным из них стал Лучано Спаллетти, приглашённый в «Зенит» в 2010 году по инициативе президента клуба. Итальянец стал единственным иностранцем в истории РФПЛ, выигравшим два чемпионских титула. За четыре года работы в клубе Спаллетти дважды выводил команду на первое место и дважды — в плей-офф Лиги чемпионов. Пришедший ему на смену Андре-Вилаш Боаш также стал чемпионом, завоевал Кубок России, в 2015 году дошёл до 1/4 финала Лиги Европы, а в 2016-м вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов. И даже при обоснованно критикуемом Мирче Луческу, приход которого в клуб совпал с уходом трёх лидеров «Зенита» и назревшей перестройкой команды, одной из самых возрастных в Премьер-Лиге, не сказать, что подкосил клуб – были и трофей (Суперкубок), и евровесна (после ударного группового этапа).

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Но все футбольные результаты «Зенита» общеизвестны. Важно другое. На этом этапе своего развития клуб стремился капитализировать успехи на поле, к чему подталкивали и появившиеся нормы финансового фэйр-плей. В 2009 году в системе клуба появилась собственная академия, возникшая на основе школы «Смена». Сейчас она одна из самых современных и технически оснащённых, а также располагает сетью филиалов для эффективного скаутинга молодых дарований по всей стране. В ближайшие пять лет «Зенит» вложит солидную сумму в очередную ступень модернизации академии.

Тема о том, у кого больше болельщиков — у «Зенита» или у «Спартака», — гарантированный хайп. Так или иначе, за последние 10 лет прирост аудитории у питерского клуба просто громадный – это факт, достаточно посмотреть на его популярность в соцсетях. И это аудитория главным образом за пределами Петербурга.

Это позволило «Зениту» серьёзно заняться и развитием продаж атрибутики. Благодаря сети распространения как в Петербурге, так и за его пределами доходы от мерчандайзинга теперь составляют 5-7% в бюджете клуба, что сопоставимо с поступлениями от проведения матчей. В 2009 году президент клуба Александр Дюков заявлял, что одна из стратегических целей клуба – выйти на уровень доходов в 150 млн долларов, что было сопоставимо с бюджетом клуба на тот момент. К 2014 году клуб добился существенного прогресса в достижении этой цели, зарабатывая ежегодно, по оценке Forbes, около 90 млн долларов. Экономический кризис внёс свои коррективы в планы клуба, но «Зениту» удалось избежать серьёзных финансовых проблем. Та же выручка от продажи атрибутики осталась на уровне, несмотря на падение курса рубля. Не снизились и доходы от продажи билетов на матчи, несмотря на некоторое падение показателей посещаемости домашних игр. Да и по заполняемости «Петровского» всё по-прежнему благополучно — 80-85%.

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Как результат, по итогам 2015 года согласно ежегодному статистическому отчёту УЕФА «Зенит» вошёл в первую десятку европейских клубов как по операционной, так и по чистой прибыли, занимая в том и в другом рейтинге 9-е место.

Вот такое наследство получил вернувшийся в Петербург Сергей Фурсенко. А вместе с ним и задачу вывести «Зенит» на следующий этап развития. Так что заявления о крутых целях в Лиге чемпионов появились не просто так.