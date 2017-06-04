«Нереал Мадрид». Что пишут о финале ЛЧ в европейских СМИ

600 оттенков Криштиану. Роналду и Зидан снова выиграли Лигу чемпионов В финале Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус», а Роналду преодолел отметку в 600 голов за карьеру.

Финал Лиги чемпионов был изучен с помощью увеличительного стекла десятками спортивных изданий Европы. Мы сделали небольшой обзор ведущих СМИ, чтобы выяснить, что привлекло наибольшее внимание в разных странах.

ESPN: Роналду завершает круг

В статье напоминают, что именно на стадионе «Миллениум» в Кардиффе португалец выиграл свой первый трофей. Это случилось в 2004 году: «Манчестер Юнайтед» выиграл кубок Англии. «Руд ван Нистелрой, Рой Кин, Пол Скоулз и Райан Гиггз задавали тон в команде, а Роналду был долговязым юниором со слишком большой любовью к финтам и недостаточной устойчивостью к толчкам. Тогда, после финального свистка Роналду спрашивал у опытных одноклубников, как себя вести во время празднования. Сейчас он занимает место в середине сцены на том же самом стадионе и подаёт команде пример. Его не остановить».

Marca: Любимцы судьбы; Короли Европы; Творцы истории

Мадридский портал вёл Live во время финала, а после финального свистка выдал уже около 20 материалов. Каждое флеш-интервью, каждый выложенный футболистом «твит» — повод для статьи. Есть несколько редакционных материалов под громкими заголовками – в основном с общеизвестными фактами: 12-я победа в Лиге чемпионов, голы Роналду, две подряд победы Зидана, впервые обладатель защитил титул.

Кстати, журналисты газеты видели, как Хамес Родригес покинул стадион первым, задолго до одноклубников и в одиночестве сел в автобус. Жаль. На обложке печатного издания вся команда и отдельной врезкой Криштиану Роналду.

AS: 12

В газете – отчёт о матче и в целом о выдающемся годе «Реала». На сайте – материал под названием: Роналду протягивает руку к «Золотому мячу». Немного цифр: больше 600 голов за карьеру, в шестой раз лучший бомбардир Лиги чемпионов, 10 голов забито в этом розыгрыше начиная с четвертьфинала: рекорд за рекордом. Также проводятся эмоциональные параллели между этим «Реалом» и великой командой рубежа 50-х и 60-х, между Роналду и Ди Стефано.

Sport: Вальверде хочет подписать Бельерина

Каталонская пресса, которая пишет о победах мадридского «Реала», — редкое и поучительное явление. Впрочем, Sport демонстрирует сдержанность. В печатной версии издания 12-й победе «Реала» уделено совсем немного места. В конце концов, Лига чемпионов – рядовое событие. Возможный трансфер Эктора Бельерина в «Барселону» — другое дело. Поэтому на обложке Бельерин.

На сайте издания опубликован график празднования чемпионов. В 18:45 встреча с болельщиками, затем – с властями. В 20:15 мадридцы сделают традиционный визит на площадь Сибелес, а потом отправятся праздноваться на «Сантьяго Бернабеу». Также издание опубликовало подборку шуток из соцсетей, посвящённых победе «Реала». Смешных, к сожалению, немного, но они есть. Например:

«Какую гравировку делать на кубке? – Всё как обычно». Также отмечается, что «Барселона» поздравила «Реал» с победой.

Mundo Deportivo: Исторический Зидан

Другое известное каталонское издание. Что касается печатной версии, здесь всё в порядке: на обложке Зинедин Зидан. На сайте всё чуть более спорно: тоже висит анонс празднования в Мадриде и тоже, как у каталонцев из Sport есть обзор шуток и мемов из соцсетей. Но в Mundo Deportivo сделали ещё и небольшой обзор мировой прессы. И мемы у них лучше.

Который час?

Перевод:

— Папа, какая команда лучшая в мире?

— Конечно, «Барса», сынок!

— Тогда почему мы сегодня болеем за «Ювентус», неделю назад за «Атлетико», а до того за «Баварию»?

Gazzetta Dello Sport: Это проклятие

«Превосходная игра «Юве» в первом тайме вселяла уверенность. Но во втором тайме «Реал» уничтожил надежду на титул», — в редакции рассматривают не только версию, что Массимилиано Аллегри не настроил команду в перерыве, но и более экзотические варианты, включая мистику.

Football Italia: Судим «Ювентус»

Несмотря на угрожающее название, в статье «Ювентус» не приговаривают, а оправдывают. Туринцы сравниваются с собой же образца трёхлетней давности – по сравнению с тем проигранным финалом команда стала увереннее, солиднее и просто класснее. Поражение объясняется силой «Реала», но главное, уверен автор, у этого «Ювентуса» есть будущее.

BBC: Невероятный «Реал»

На ВВС приводят некоторые статистические данные.

«Реал» — первый клуб в истории Лиги чемпионов, который забил больше 500 голов (сейчас их 503, не считая Кубка чемпионов).

Криштиану Роналду – первый игрок, который забил в трёх финалах Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан – первый тренер, который выиграл две Лиги чемпионов подряд.

Sky Sports: Роналду ведёт «Реал» к величию

Роналду в заголовке. Отметим, что три британских издания сделали материал через три разных вступления: в фокусе тренер, вся команда и Роналду. Это многое говорит о силе «Реала».

В статье много внимания уделено ходу матча. Подчёркивается хладнокровие и спокойствие «Ювентуса», который вёл свою игру. Но когда «Реал» надавил, Аллегри оказалось нечем ответить. Упоминается удаление Хуана Куадрадо: «Его фрустрация привела к двум ненужным предупреждениям за пять минут». Хм, спорная точка зрения. Как бы вы назвали второе предупреждение Куадрадо?

Parisien: Зидан – король Европы

В статье говорится и о заслугах Криштиану Роналду, но основное внимание уделено Зидану. Сплочённость коллектива, тактические сюрпризы, грамотная ротация, спокойствие и уверенность на бровке – не забыли ни о чём.

L’Equipe: «Нереал Мадрид»

Напоследок – самая авторитетная французская спортивная газета. И в газете, и на сайте на первых ролях вновь Зидан. На сайте опубликовано небольшое интервью с ним. Вот что сказал тренер «Реала»:

«Я счастлив, сезон получился более успешным, чем я предполагал. Этот финал – вершина. Забить четыре гола в финале – редкость. Но мы были отлично готовы физически и психологически и провели выдающийся матч.

Один из лучших тренеров в истории? Мне просто повезло работать в великом клубе. И я много работал, каждый день. Но главное – сила команды. Когда у тебя такие игроки, работать на самом деле намного проще».