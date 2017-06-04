Тотти подарил футболку Кокорину. Футболисты в соцсетях

Свадьбы Медведева и Кротова, битбокс Эвра, «Арарат» Павлюченко и альтернативная причина отсутствия Дзюбы – в нашем обзоре

Важное событие произошло в жизни голкипера «Ростова» Никиты Медведева. Футболист донской команды женился, сообщил официальный «Твиттер» клуба. 22-летний вратарь и его избранница Наталья сыграли свадьбу в родном для игрока Ижевске.

В завершившемся сезоне Медведев провёл 17 матчей за «Ростов» в РФПЛ и установил рекорд по продолжительности сухой серии в истории чемпионата России — в общей сложности российский голкипер не пропускает почти 11 полных матчей — 988 минут.

Кроме Медведева узами брака себя связал и форвард «Уфы» Вячеслав Кротов. О том, что 24-летний нападающий женился, сообщил официальный «Инстаграм» клуба.

«Поздравляем Вячеслава Кротова и его супругу Дарью. Тепла, любви и семейного уюта», – говорится в сообщении.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин выложил снимок футболки ветерана «Ромы» Франческо Тотти, которую подписал сам игрок. 40-летний нападающий недавно провёл свой последний матч в составе столичного клуба в чемпионате Италии против «Дженоа» (3:2).

«Легендарный капитан», – написал Кокорин в «Инстаграме».

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров выложил совместную фотографию с актёром Владимиром Сычёвым, который известен по сериалу «Физрук».

Подписывать снимок голкипер не стал, однако сопроводил его хэштегами: «Сычев» «Псих» #Физрук» и #ТНТ».

Защитник «Марселя» Патрис Эвра продемонстрировал подписчикам свои музыкальные таланты. В аэропорту футболист записал видео, на котором исполняет битбокс.

«Ожидание самолёта бывает скучным. Из моего рта вышли какие-то странные звуки. Когда-нибудь я буду звучать из ваших смартфонов, мне нравится эта игра!» — написал Эвра в «Инстаграме».

Нападающий «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в составе национальной команды против Люксембурга, который пройдёт 9 июня.

«Я голоден как лев», – написал Промес в «Инстаграме».

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал об отпуске в Мексике.

«Боевой раскрас и костюмы племени Майя, завораживают! Думаю встретить воина племени в джунглях! Во времена пика их цивилизации, когда ты не знаешь о них совсем ничего, это было бы впечатляющим моментом!» — написал футболист в «Инстаграме».

На неделе итальянец Роберто Манчини стал главным тренером «Зенита». Как пошутили в Интернете, дерби двух столиц в следующем сезоне может выглядеть вот так:

Карьера нападающего Романа Павлюченко пошла в гору. Правда, скорее в переносном смысле. Футболист стал игроком клуба «Арарат», который базируется в Москве, и со следующего сезона будет выступать в ПФЛ. Естественно, этот трансфер не мог не отразиться в шутках пользователей социальных сетей.

Нападающий сборной России Артём Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций. По официальной информации – из-за травмы. Однако в Интернете придумали альтернативную версию отсутствия форварда в национальной команде.

«Реал» накануне одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов. Автор дубля в финале против «Ювентуса» Криштиану Роналду в интересной манере прокомментировал победу своего клуба во время послематчевого интервью.

Чуть позже в социальных сетях появился ролик, где нападающий «Реала» демонстрирует свою мощь вне футбольного поля.