Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Тотти подарил футболку Кокорину – «Инстаграм» футболистов
Фото: instagram.com/kokorin9
Текст: Константин Лесик

Тотти подарил футболку Кокорину. Футболисты в соцсетях

Свадьбы Медведева и Кротова, битбокс Эвра, «Арарат» Павлюченко и альтернативная причина отсутствия Дзюбы – в нашем обзоре
4 июня 2017, воскресенье. 16:30. Футбол

Важное событие произошло в жизни голкипера «Ростова» Никиты Медведева. Футболист донской команды женился, сообщил официальный «Твиттер» клуба. 22-летний вратарь и его избранница Наталья сыграли свадьбу в родном для игрока Ижевске.

В завершившемся сезоне Медведев провёл 17 матчей за «Ростов» в РФПЛ и установил рекорд по продолжительности сухой серии в истории чемпионата России — в общей сложности российский голкипер не пропускает почти 11 полных матчей — 988 минут.

Кроме Медведева узами брака себя связал и форвард «Уфы» Вячеслав Кротов. О том, что 24-летний нападающий женился, сообщил официальный «Инстаграм» клуба.

«Поздравляем Вячеслава Кротова и его супругу Дарью. Тепла, любви и семейного уюта», – говорится в сообщении.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин выложил снимок футболки ветерана «Ромы» Франческо Тотти, которую подписал сам игрок. 40-летний нападающий недавно провёл свой последний матч в составе столичного клуба в чемпионате Италии против «Дженоа» (3:2).

«Легендарный капитан», – написал Кокорин в «Инстаграме».

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров выложил совместную фотографию с актёром Владимиром Сычёвым, который известен по сериалу «Физрук».

Подписывать снимок голкипер не стал, однако сопроводил его хэштегами: «Сычев» «Псих» #Физрук» и #ТНТ».

Защитник «Марселя» Патрис Эвра продемонстрировал подписчикам свои музыкальные таланты. В аэропорту футболист записал видео, на котором исполняет битбокс.

«Ожидание самолёта бывает скучным. Из моего рта вышли какие-то странные звуки. Когда-нибудь я буду звучать из ваших смартфонов, мне нравится эта игра!» — написал Эвра в «Инстаграме».

Нападающий «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в составе национальной команды против Люксембурга, который пройдёт 9 июня.

«Я голоден как лев», – написал Промес в «Инстаграме».

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал об отпуске в Мексике.

«Боевой раскрас и костюмы племени Майя, завораживают! Думаю встретить воина племени в джунглях! Во времена пика их цивилизации, когда ты не знаешь о них совсем ничего, это было бы впечатляющим моментом!» — написал футболист в «Инстаграме».

На неделе итальянец Роберто Манчини стал главным тренером «Зенита». Как пошутили в Интернете, дерби двух столиц в следующем сезоне может выглядеть вот так:

Карьера нападающего Романа Павлюченко пошла в гору. Правда, скорее в переносном смысле. Футболист стал игроком клуба «Арарат», который базируется в Москве, и со следующего сезона будет выступать в ПФЛ. Естественно, этот трансфер не мог не отразиться в шутках пользователей социальных сетей.

Нападающий сборной России Артём Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций. По официальной информации – из-за травмы. Однако в Интернете придумали альтернативную версию отсутствия форварда в национальной команде.

«Реал» накануне одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов. Автор дубля в финале против «Ювентуса» Криштиану Роналду в интересной манере прокомментировал победу своего клуба во время послематчевого интервью.

Чуть позже в социальных сетях появился ролик, где нападающий «Реала» демонстрирует свою мощь вне футбольного поля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Новости. Футбол
4 июня 2017, воскресенье
17:28 Самедов — о финале Лиги чемпионов: расстроился, потому что болел за «Ювентус»
17:20 Самедов: с Черчесовым готовы тренироваться хоть 24 часа
17:15 Участие Дмитрия Комбарова в товарищеском матче России с Венгрией под вопросом
17:15 Черчесов: Бухаров такой же комплекции, как Дзюба. Изменения незначительные
16:57 Билялетдинов: если был бы футбольный «Оскар», Рамос попал бы в число номинантов
16:41 Вентура: «Юве» провёл особенный сезон, но не смог украсить его вишенкой на торте
16:25 Балаге: у «Реала» нет никаких планов по продаже Бэйла
16:04 Коноплянка: главный тренер «Шальке» — трус, не буду этого скрывать
15:53 Азар назвал три лучших момента минувшего сезона
15:47 Кроос: Зидану удалось сделать так, что каждый игрок чувствует свою значимость
15:35 «Енисей» на летнем сборе сыграет со «Спартаком-2», «Уфой» и «Химками»
15:27 Новичок «Лейпцига» Мвого станет первым темнокожим вратарём в истории Бундеслиги
15:22 Саного: у меня нет претензий к Венгеру, он отличный тренер
15:10 Лукас Васкес: я не стал спорить с Зиданом из-за того, что не попал в заявку
15:00 Маттеус: 25 голов Модеста важнее, чем мячи Обамейянга и Левандовского
14:53 Уругвай по пенальти победил Португалию и вышел в полуфинал ЧМ-2017 U20
14:42 Бэйл: мне очень повезло попасть в заявку «Реала» на финал Лиги чемпионов
14:42 Жиру: обращаю внимание на интерес других клубов, но моё будущее — в «Арсенале»
14:35 Руководство «Милана» призывает Доннарумму сделать выбор между клубом и агентом
14:25 «Тосно» арендовал у «Спартака» Мелкадзе на сезон-2017/18
14:21 Робсон: Рашфорду и Марсьялю нужно забить по 20 голов в следующем сезоне
14:07 Власти Турина: в результате давки в фан-зоне пострадали 1527 человек
14:00 Рауль: нынешний состав «Реала» — лучший в истории клуба
13:58 Фердинанд: Иско — мечта для любого тренера
13:52 Скоулз: в Кэррике нет ничего кричащего, он как Rolls Royce
13:37 Фергюсон: меня впечатлило, что Кэррик ушёл из дома в 16 лет ради «Вест Хэма»
13:35 Гризманн: в «Атлетико» сложный период, и было бы неправильно уходить сейчас
13:27 «Гранада» объявила имя нового главного тренера
13:23 Билья перейдёт из «Лацио» в «Милан» за € 21 млн плюс бонусы
13:19 Клопп: гляжу в будущее «Ливерпуля» с большим оптизимом, но не потому, что я псих
13:02 Кавенаги: Федун всё ещё президент «Спартака»?! Передавайте ему пламенный привет!
12:59 Венгер: этим летом «Арсенал» совершит максимум два-три трансфера
12:56 Игнатьев: ничего криминального в симуляции Рамоса в финале Лиги чемпионов нет
12:49 Клопп: в конце сезона было сложно не желать «Арсеналу» и «МЮ» поражений
12:37 Уилкинс: на месте «Тоттенхэма» я бы постарался купить Гризманна
12:31 Месси: Энрике дал игрокам «Барселоны» мотивацию снова стать великой командой
12:20 Буффон: у меня будет ещё один шанс выиграть Лигу чемпионов
12:16 Роналду: тем, кто меня критиковал, придётся вновь выключить свои шарманки
12:16 В. Левченко покинет Таджикистан и будет помогать Тихонову в «Крыльях Советов»
12:04 «Зенит» готов заплатить € 45 млн «Интеру» за Брозовича и Мурильо
11:58 Ширер: у меня нет слов, чтобы описать гол Манджукича в ворота «Реала»
11:51 Зинченко: закрепиться в «Манчестер Сити» — моя цель номер один
11:42 Найнгголан обратился к болельщикам «Ювентуса» после победы «Реала» в финале ЛЧ
11:36 «Анжи» на сборе в Словении планирует провести шесть контрольных матчей
11:34 Сборная Венесуэлы победила США и вышла в полуфинал ЧМ-2017 U20
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в финале Лиги чемпионов?
"Реал"
4643 (31%)
"Ювентус"
10241 (69%)
Проголосовало: 14884
Архив →
© championat.com, 2000–2017