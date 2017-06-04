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Черчесов о матче со сборной Венгрии и подготовке к Кубку конфедераций
Фото: РИА Новости
Текст: Полина Куимова

Черчесов: Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба

Станислав Черчесов и Александр Самедов ответили на вопросы журналистов перед контрольным матчем со сборной Венгрии.
4 июня 2017, воскресенье. 18:50. Футбол

Станислав Черчесов рассказал, как команда готовится к контрольному матчу, о состоянии Дзюбы и других игроков.

— Как проходила подготовка к матчу со сборной Венгрии?

— Мы учитывали, как они играют, старались проецировать это на грядущую игру. Посмотрели игры со Швецией и Швейцарией. У нас достаточно информации, чтобы быть готовыми к игре.

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— Как сказалась на команде потеря Дзюбы?

— Здоровье не позволяет Артёму играть. Но Бухаров такой же комплекции, как и Артём, поэтому в этом плане нам не нужно что-то специально предпринимать. Хотя какие-то вещи мы постарались наиграть.

— Осталось всего две недели до начала Кубка конфедераций. Чего вы ожидаете от своей команды?

— Мы с нетерпением и оптимизмом ждём две контрольные игры, которые укажут нам на наши плюсы и недостатки. Уверены, что проведённая работа принесёт свои плоды.

— Сейчас в команде 27 человек, 7 июня финальная дата формирования заявки. Когда объявите, кто покинет сборную?

— У нас впереди ещё тренировки и две контрольные игры, чтобы принять решение по окончательному списку. Мы потеряли двух игроков ещё до начала сбора, а во время — ещё одного. Стараемся не делать скоропостижных выводов. У Комбарова есть проблемы, его участие в матче с Венгрией под вопросом. У Бухарова и Кудряшова также есть определённые сложности. До первой игры на Кубке конфедераций 10 дней, в любую секунду может что-то случиться. Футболист, который сегодня не попадает в заявку, через неделю может там оказаться. Так что минимум один игрок точно останется тренироваться с нами.

— Что означает формулировка: «функциональное состояние игрока не позволяет принять участие в турнире»?

— Колено Дзюбы не выдерживает нагрузок. Есть щадящая работа, но футболист не может выйти на свой уровень.

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— Главный тренер сборной Венгрии говорил, что в этом матче даст поиграть молодым. Вас это не смущает?

— Во-первых, если бы вы об этом сейчас не сказали, футболисты об этом не узнали. Во-вторых, если мой коллега так сказал, это не значит, что так будет. В-третьих, у нас тоже много футболистов, которые делают первые шаги в сборной. Мы не смотрим на соперников, кто у них играет, а кто нет, — отталкиваемся от себя.

— Как оцените работу молодых: Зобнина, Миранчука, Головина?

— Мы авансом никого в сборную не берём. С первого дня Зобнин и Миранчук в команде. Был Кутепов, сейчас присоединился Джикия. Головин один раз вызывался, но не смог приехать, теперь он с нами. Тактические вещи они воспринимают хорошо. Я вижу на поле, что все они равноценные игроки с остальными. На поле нет разделения на «молодой» и «старый», есть на «хороший» и «плохой».

— Каким результатом на Кубке конфедераций вы будете довольны?

— Естественно, мы хотим выиграть, для этого и выходим на поле. Была проделана определённая работа, результаты которой мы должны показывать на поле. Футболисты об этом знают. Мы ждём тяжёлой игры, в которой игроки сборной России должны выложиться по максимуму.

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— Где вы смотрели финал Лиги чемпионов и насколько неожиданным получился результат?

— Первые 15 минут смотрел вместе с командой. Потом решили с тренерским штабом уйти. Иногда футболисты должны чувствовать себя раскованно, поэтому решили оставить их одних.

— У Акинфеева проблемы с пяткой?

— Он уже четыре дня подряд тренируется в хорошем режиме. Убеждён, у него проблем не будет.

— Многие называют Самедова и Акинфеева лидерами сборной. Как вы думаете, им комфортно в этом статусе?

— Если всё происходит естественным путём, тогда комфортно. А если по приказу, то нет.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Александр Самедов также ответил на вопросы журналистов.

— Тяжело было тренироваться в Австрии?

— Всё нормально, нагрузки переносим хорошо. С Черчесовым хоть 24 часа готовы тренироваться.

— Как оцените ваше состояние после окончания сезона?

— Мы очень хорошо поработали за эти 10 дней. За нами следит медицинский персонал, говорят, что мы с каждым разом прибавляем. Но есть время, чтобы прибавить ещё.

— Как себя чувствуют молодые игроки сборной: Зобнин, Миранчук, Головин?

— В быту нет никаких проблем, мы все давно знакомы. Встретили их хорошо, всё нормально.

— Где вы смотрели финал Лиги чемпионов и насколько неожиданным получился результат?

— Первый тайм смотрели вместе. Второй уже кто где. Лично я очень расстроился, потому что болел за «Ювентус». Но стоит поздравить «Реал».

— Многие называют вас и Акинфеева лидерами сборной. Комфортно ли вам быть в этом статусе?

— Мне просто комфортно находиться в сборной. Всё отлично.

— В матче с Бельгией возникали проблемы в обороне. Работали над этим на сборах?

— Абсолютно у любой команды возникают проблемы в обороне, когда она играет против такого соперника, как Бельгия. Мы работаем каждый день, впитываем, что нам говорят, чтобы их исправить.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Александр Самедов Станислав Черчесов Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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