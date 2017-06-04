«У Куадрадо было свидание с шапито»

Дзюба: схема 5-3-2 ведёт к сплошным 0:0 и 1:0. Кому интересен такой футбол?
smufa:
— Схема «Урала» 7-0-0 – лучшая схема для «Зенита»)))
Дзюба: наша главная проблема — в абсолютном преобладании угнетающего негатива
gy-gy-gy:
— Иными словами, если я футбол в HD смотреть, то смогу разглядеть дриблинг Дзюбы?
Уилкшир: в «Динамо» меня постоянно приветствовали фразой «Люк, я твой отец»
armi-777:
— Это’О: Керимов меня постоянно приветствовал фразой «Это’О, я твой отец».
Stepposuslupus:
— А Погребняка все приветствуют самым первым. Когда они приходят, тот уже на скамейке. Он как дворник, которого встречаешь первым, выходя из подъезда. С той лишь разницей, что дворник хотя бы работает.
Конте: Мозес — честный игрок, он упал только из-за того, что устал
salo13:
— Мой Мозес самых честных правил, когда не в шутку занемог…
Павлюченко стал игроком ФК «Арарат»
igor-arh:
— А звучало так эпично-имперски: «Я возвращаюсь в Москву»))) Пав сказал — Пав сделал)
Власти Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона
Ios:
— В Питере поняли, что стройка стадиона приносит больше денег, чем даже газ и нефть.
Kolokola:
— Губернатор Петербурга: я поставил задачу построить в каждом районе города по стадиону для «Зенита».
Луческу назвал решение возглавить «Зенит» ошибкой и потребовал от клуба € 2 млн
empty-street:
— «Мой переход в «Зенит» не был ошибкой», — сказал Кокорин, но тоже попросил дополнительно два миллиона евро.
Болельщики, бросившие курить, смогут попасть на тренировку сборной России
shmurnober2:
— Болельщики, попавшие на тренировку сборной России, начнут курить.
pol7282:
— Футболисты, бросившие курить, смогут попасть в сборную России.
Сборная России может провести товарищеский матч с Индией
igor-arh:
— Черчесов после игры: да лан, ребят, не на корову же играли)
Мэр Сочи вручил билет на КК студенту из Нигерии, углядевшему в карнавале расизм
solikamsk32:
— Я тоже там углядел расизм. Ещё билетик есть?
ЦСКА продлит контракты с Игнашевичем и Березуцкими
stic—ks:
— 2057 год, матч ЦСКА — «Спартак», судья остановил встречу, потому что Игнашевич подыграл себе бородой.
paranoik1:
— Через 30 лет в центре обороны ЦСКА будет сидеть на стульчике Игнашевич, прикрытый пледом)))
В Бразилии 38-летний вратарь пропустил с центра поля и уехал на такси в перерыве
seniorbart:
— Может, он утюг дома забыл выключить, и все мысли были только об этом.
«Арсенал» повысил зарплату Арсена Венгера до £ 8 млн в год
1ightning:
— Скоро вместо плакатов «Wengerout» будут плакаты «Tfuonyou».
Васин: в матче со «Спартаком» получил надёжную прививку — теперь выбью мяч в аут
cologero1:
— Кокорин: в Монако получил надёжную прививку, в следующий раз наклею усы и бороду.
wtf777:
— Мяч у Васина! Выход один на один! Вратарь обыгран! Но Васин выбивает мяч в аут!
Дмитрий Кириченко покинет «Ростов» вместе с Курбаном Бердыевым
takoiloginzanyat:
— Бердыев скоро создаст свою Премьер-Лигу и переманит в неё всех из РФПЛ!
Нобоа: если Бердыев ушёл из «Ростова», значит, и я не останусь в команде
kolokola:
— Нобоа хлопнул по плечу Азмуна, крикнул «кто последний — тот дурак!» и побежал к аэропорту.
Перед игрой с «Ювентусом» Зидан мотивирует игроков фильмом «300 спартанцев»
wtf777:
— А у нас в сборной «В бой идут одни «старики».
shmurnober2:
— Перед игрой «Спартака» МассимоКаррера мотивирует игроков мультфильмом «Свинка Пеппа».
Рамос: сегодня у «Реала» было свидание с историей
pokemonger:
— У Куадрадо было сегодня свидание с шапито :)
Вратарь «Реала» Касилья провёл концовку финала ЛЧ в качестве резервного судьи
grupav:
— Так вот почему за актёрское мастерство Рамоса Куардадо удалили, небось, там тоже Касилья роль судьи исполнял.
Игроки сборной России смотрят финал Лиги чемпионов в Венгрии
grupav:
— Нашим игрокам не привыкать смотреть по телевизору все стадии любых турниров начиная с плей-офф…