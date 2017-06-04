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Курение на тренировке сборной, стаж Гаскойна и симуляция Рамоса
Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

«У Куадрадо было свидание с шапито»

Курение на тренировке сборной, стаж Гаскойна и симуляция Рамоса – в подборке лучших комментариев пользователей «Чемпионата».
4 июня 2017, воскресенье. 21:45. Футбол

Дзюба: схема 5-3-2 ведёт к сплошным 0:0 и 1:0. Кому интересен такой футбол?

smufa:

— Схема «Урала» 7-0-0 – лучшая схема для «Зенита»)))

Дзюба: наша главная проблема — в абсолютном преобладании угнетающего негатива

gy-gy-gy:

— Иными словами, если я футбол в HD смотреть, то смогу разглядеть дриблинг Дзюбы?

Уилкшир: в «Динамо» меня постоянно приветствовали фразой «Люк, я твой отец»

armi-777:

— Это’О: Керимов меня постоянно приветствовал фразой «Это’О, я твой отец».

Stepposuslupus:

— А Погребняка все приветствуют самым первым. Когда они приходят, тот уже на скамейке. Он как дворник, которого встречаешь первым, выходя из подъезда. С той лишь разницей, что дворник хотя бы работает.

Конте: Мозес — честный игрок, он упал только из-за того, что устал

salo13:

— Мой Мозес самых честных правил, когда не в шутку занемог…

Павлюченко стал игроком ФК «Арарат»

igor-arh:

— А звучало так эпично-имперски: «Я возвращаюсь в Москву»))) Пав сказал — Пав сделал)

Власти Петербурга выделили «Зениту» землю для строительства нового стадиона

Ios:

— В Питере поняли, что стройка стадиона приносит больше денег, чем даже газ и нефть.

Kolokola:

— Губернатор Петербурга: я поставил задачу построить в каждом районе города по стадиону для «Зенита».

Луческу назвал решение возглавить «Зенит» ошибкой и потребовал от клуба € 2 млн

empty-street:

— «Мой переход в «Зенит» не был ошибкой», — сказал Кокорин, но тоже попросил дополнительно два миллиона евро.

Болельщики, бросившие курить, смогут попасть на тренировку сборной России

shmurnober2:

— Болельщики, попавшие на тренировку сборной России, начнут курить.

pol7282:

— Футболисты, бросившие курить, смогут попасть в сборную России.

Сборная России может провести товарищеский матч с Индией

igor-arh:

— Черчесов после игры: да лан, ребят, не на корову же играли)

Мэр Сочи вручил билет на КК студенту из Нигерии, углядевшему в карнавале расизм

solikamsk32:

— Я тоже там углядел расизм. Ещё билетик есть?

ЦСКА продлит контракты с Игнашевичем и Березуцкими

stic—ks:

— 2057 год, матч ЦСКА — «Спартак», судья остановил встречу, потому что Игнашевич подыграл себе бородой.

paranoik1:

— Через 30 лет в центре обороны ЦСКА будет сидеть на стульчике Игнашевич, прикрытый пледом)))

В Бразилии 38-летний вратарь пропустил с центра поля и уехал на такси в перерыве

seniorbart:

— Может, он утюг дома забыл выключить, и все мысли были только об этом.

«Арсенал» повысил зарплату Арсена Венгера до £ 8 млн в год

1ightning:

— Скоро вместо плакатов «Wengerout» будут плакаты «Tfuonyou».

Васин: в матче со «Спартаком» получил надёжную прививку — теперь выбью мяч в аут

cologero1:

— Кокорин: в Монако получил надёжную прививку, в следующий раз наклею усы и бороду.

wtf777:

— Мяч у Васина! Выход один на один! Вратарь обыгран! Но Васин выбивает мяч в аут!

Дмитрий Кириченко покинет «Ростов» вместе с Курбаном Бердыевым

takoiloginzanyat:

— Бердыев скоро создаст свою Премьер-Лигу и переманит в неё всех из РФПЛ!

Нобоа: если Бердыев ушёл из «Ростова», значит, и я не останусь в команде

kolokola:

— Нобоа хлопнул по плечу Азмуна, крикнул «кто последний — тот дурак!» и побежал к аэропорту.

Перед игрой с «Ювентусом» Зидан мотивирует игроков фильмом «300 спартанцев»

wtf777:

— А у нас в сборной «В бой идут одни «старики».

shmurnober2:

— Перед игрой «Спартака» МассимоКаррера мотивирует игроков мультфильмом «Свинка Пеппа».

Рамос: сегодня у «Реала» было свидание с историей

pokemonger:

— У Куадрадо было сегодня свидание с шапито :)

Вратарь «Реала» Касилья провёл концовку финала ЛЧ в качестве резервного судьи

grupav:

— Так вот почему за актёрское мастерство Рамоса Куардадо удалили, небось, там тоже Касилья роль судьи исполнял.

Игроки сборной России смотрят финал Лиги чемпионов в Венгрии

grupav:

— Нашим игрокам не привыкать смотреть по телевизору все стадии любых турниров начиная с плей-офф…

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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