Внезапно! Нобоа в «Зените». Последние трансферы РФПЛ: таблица переходов

Таблица переходов Премьер-Лиги-2017/18 – лето

«Зенит»: плюс Нобоа. И знакомые Манчини?

«Зенит» должен стать самым активным игроком в летнее межсезонье. И Сергей Фурсенко, и Константин Сарсания уже подтвердили, что команде нужны сильные новички, чтобы сделать шаг на качественно новый уровень. Слухов уже полно, а в воскресенье подоспел и первый реальный трансфер, причём неожиданный. Ещё зимой «Зенит» вёл переговоры по Нобоа, но эквадорец остался под крылом Бердыева до лета. Сейчас тренер ушёл из «Ростова», и полузащитник заявил, что в «Ростове» не останется. Но он и не последовал за Курбаном Бекиевичем, предпочтя вариант на берегах Невы пока ещё виртуальному казанскому.

Почему Бердыев покинул «Ростов» и кто уйдёт вместе с ним «Ростов» объявил об уходе Курбана Бердыева. Разбираемся, почему он ушёл и что ожидает клуб.

Итальянские СМИ сообщают об интересе клуба из Санкт-Петербурга к ряду игроков из Серии А, в том числе из «Интера», в котором наставник работал с 2004 по 2008 и с 2014 по 2016 год. По данным Tuttosport, «Зенит» готов заплатить за полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо € 45 млн.

Ещё два интересных слуха – об интересе к «анфантериблю» современного итальянского футбола Марио Балотелли и к форварду «Ромы» Эдину Джеко. Впрочем, пока это далеко от воплощения. Джеко не планирует перебираться в Россию этим летом, утверждает авторитетное итальянское издание Gazzetta dello Sport.

Что касается Балотелли, то информацию об интересе к нему опроверг сам Константин Сарсания. «Просьбы от Манчини не было, и никаких переговоров мы не вели. Про возможный переход Джеко тоже неправда, мы его не рассматриваем, как и Адама Масину. Андреа Белотти — прекрасный нападающий, но он очень дорогой. Никого из этого списка мы не рассматривали, у нас есть определённые интересы на итальянском рынке, о которых я не скажу», — отметил Сарсания в интервью ТАСС.

«Тосно»: минус Гарбуз, плюс Мелкадзе

Весьма активен на старте трансферного окна другой питерский, а точнее, областной клуб «Тосно». Защитник Константин Гарбуз остаётся в ФНЛ: он перешёл в «Енисей», не сумевший пробиться в элиту через стыковые матчи. В то же время «Тосно» арендовал на один сезон форварда «Спартака-2» Георгия Мелкадзе, забившего в прошлом сезоне 11 мячей в ФНЛ.

«Спартак»: снова слухи о Промесе

Помните настойчивые слухи об интересе «Ливерпуля» к Квинси Промесу? Сейчас красные также участвуют в спекуляциях вокруг возможного перехода голландца, но уже в другой роли. Известно, что «Ливерпуль» проявляет интерес к хавбеку «Ромы» МохамедуСалаху, и в этой связи римский клуб рассматривает возможные варианты замены египтянину. Один из основных – Промес.

«Анжи»: минус девять футболистов

«Анжи» расстался с девятью игроками. С пятью полузащитниками — Святославом Георгиевским, Асланом Дудиевым, Андреем Ляхом, Сергеем Каретником и Дмитрием Щербаком. К тому же «Анжи» покинули арендованные футболисты. Это голкипер Александр Фильцов, а также полевые игроки Александр Жиров, Саид Эззатоллахи и Фелисио Браун Форбс. Завершились арендные соглашения и у Аяза Гулиева и Филиппа Будковского, но клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с ними, и по этому поводу ведутся переговоры.

«Урал»: Павлюченко выбрал «Арарат»

Роман Павлюченко, у которого истёк контракт с «Уралом», сразу сообщил, что хочет вернуться в Москву. Мало кто предполагал, что речь будет идти о дебютанте второго дивизиона столичном «Арарате». И Павлюченко не единственный именитый игрок в шорт-листе молодого клуба. Как стало известно «Чемпионату», «Арарат» проявляет интерес к форварду голландского «Витесса» Аршаку Коряну и нападающему болгарской «Славии» Сердеру Сердерову.