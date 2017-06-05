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Азар, Нобоа, «Зенит», «Реал», Манчестер Юнайтед» — в обзоре дня
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Азар — в «Реал», Мората — в «МЮ»? Главное – в обзоре дня

Трансферные новости, трансферные слухи и результаты товарищеских матчей европейских сборных – в обзоре новостей дня.
5 июня 2017, понедельник. 00:00. Футбол

Нобоа стал игроком «Зенита»

«Зенит» объявил о переходе полузащитника Кристиана Нобоа, последним клубом которого был «Ростов».

Соглашение с 32-летним эквадорским футболистом рассчитано на три года. В петербургский клуб Нобоа перебрался в качестве свободного агента.

В 2007 году Нобоа подписал контракт с «Рубином». В составе казанской команды стал двукратным чемпионом России и обладателем кубка страны. С 2012 по 2014 год выступал за московское «Динамо». В январе 2015 года перешёл в греческий ПАОК, но спустя полгода вернулся в Россию, подписав контракт с «Ростовом», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата России.

«Сине-бело-голубые приветствуют Кристиана в Санкт-Петербурге и желают побед в составе „Зенита“, — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Внезапно! Нобоа в «Зените». Последние трансферы РФПЛ: таблица переходов
Последние трансферные новости РФПЛ: Нобоа неожиданно перешёл в «Зенит», в Питер сватают половину Серии А, а «Рома» интересуется Промесом.

«Зенит» готов заплатить € 45 млн «Интеру» за Брозовича и Мурильо

В связи с назначением Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита» итальянские СМИ сообщают об интересе клуба из Санкт-Петербурга к ряду игроков из Серии А, в том числе из «Интера», в котором наставник работал с 2004 по 2008 и с 2014 по 2016 год.

По данным Tuttosport, «Зенит» готов заплатить за полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо € 45 млн.

Согласно источнику, посредники уже начали работу по поиску варианта сделки, который бы устроил обе стороны. При этом «Интер» может не форсировать ситуацию и рассмотреть все предложения по этим игрокам, надеясь получить большую сумму.

Азар заявил, что рассмотрит предложение «Реала», если оно поступит

Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что рассмотрит предложение «Реала», если оно поступит, а также рассказал, что ещё не начинал переговоров с лондонским клубом о продлении контракта. Действующее соглашение 26-летнего бельгийца с синими будет действовать ещё три года.

«Конечно, я бы рассмотрел предложение, если бы „Реал“ сделал его. Я стремлюсь выигрывать трофеи. Было бы великолепно выиграть Лигу чемпионов, но такая цель стоит и перед „Челси“. Честно, я не знаю, что произойдёт. Знаю только, что у меня есть трёхлетний контракт с „Челси“ и что у нас была потрясающая кампания-2016/17. Хотим следовать этим путём и держаться его в Лиге чемпионов.

Я очень хорошо чувствую себя в «Челси». Однако никогда не знаешь, что произойдёт. Я ещё не встречался с руководством клуба, чтобы обсудить новый контракт. Сейчас меня ожидают два матча со сборной Бельгии, а после этого я уйду в отпуск. Думать о футболе я хочу как можно меньше", — цитирует Азара The Guardian.

Отец Мораты: моим сыном интересуется только «Манчестер Юнайтед»

Пако Гонсалес, отец нападающего «Реала» Альваро Мораты, сообщил, что его сыном интересуется только английский «Манчестер Юнайтед».

«Я точно знаю, что «Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, который интересуется Альваро. Других претендентов нет. Откуда я это знаю? Больше ничего не могу сказать», – приводит слова отца Мораты Football Italia со ссылкой на Cadena Cope.

Ранее сообщалось, что «Милан» предложил Морате пятилетний контракт, предусматривающий € 8 млн в год плюс бонусы. Кроме того, появилась информация, что россонери готовы заплатить «Реалу» за 24-летнего испанца € 50 млн.

«Тосно» арендовал у «Спартака» Мелкадзе на сезон-2017/18

Нападающий «Спартака-2» Георгий Мелкадзе проведёт сезон-2017/18 в «Тосно» на правах аренды. Об этом сообщил генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

«Какая-то определённость с новыми футболистами уже есть, но пока не у всех подписаны контракты. Планируем взять человек шесть-семь. Могу сказать, что Мелкадзе подписал с нами договор на один год с 4 июня, он перешёл в аренду. Также подписали Аслана Дудиева», — цитирует Матюшенко ТАСС.

В минувшем розыгрыше ФНЛ 20-летний Мелкадзе забил 11 голов в 26 матчах.

Сборная Нидерландов разгромила команду Кот-д'Ивуара, Промес вышел на замену

В товарищеском матче, прошедшем в Роттердаме, сборная Нидерландов со счётом 5:0 разгромила команду Кот-д'Ивуара.

На 13-й минуте счёт открыл Йоэл Велтман, на 32-й Арьен Роббен реализовал пенальти, а ещё через несколько минут Велтман оформил дубль. Во втором тайме оранжевые сумели отличиться ещё дважды — на 69-й точным ударом отметился Дави Классен, а на 75-й точку поставил Винсент Янссен.

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес появился на поле во втором тайме, выйдя на замену на 78-й минуте.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
04 июня 2017, воскресенье. 20:30 МСК
Нидерланды
5 : 0
Кот-д'Ивуар
1:0 – Велтман – 13, 2:0 – Роббен – 32 (пен), 3:0 – Велтман – 36, 4:0 – Классен – 69, 5:0 – Янссен – 75

Ирландия в товарищеском матче обыграла Уругвай, Албания уступила Люксембургу

В товарищеском матче, прошедшем в Дублине, сборная Ирландии обыграла со счётом 3:1 команду Уругвая.

На 27-й минуте Джонатан Уолтерс вывел хозяев вперёд. Незадолго до конца первого тайма Хосе Мария Хименес счёт сравнял. Повести в счёте вновь ирландцы сумели в начале второго тайма — на 51-й минуте отличился Сайрус Кристи. Окончательный результат установил на 77-й минуте Джеймс Макклин.

В другом товарищеском матче сборная Албании в гостях уступила команде Люксембурга, несмотря на гол полузащитника «Терека» Одисе Роши.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
04 июня 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Ирландия
3 : 1
Уругвай
1:0 – Уолтерс – 27, 1:1 – Хименес – 38, 2:1 – Кристи – 51, 3:1 – Макклин – 77
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
04 июня 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Люксембург
2 : 1
Албания
0:1 – Роши – 53, 1:1 – Тюрпель – 63, 2:1 – Мальже – 75
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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