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Кристиан Нобоа
Фото: РИА Новости
Текст: Дарья Тубольцева

Нобоа: спасибо Бердыеву, хочу добиваться таких же успехов с «Зенитом»

Кристиан Нобоа рассказал «Чемпионату», как оказался в «Зените», обсуждал ли трансфер с Бердыевым и с какими чувствами покидает «Ростов».
5 июня 2017, понедельник. 00:20. Футбол

— Кристиан, ваш переход в «Зенит» сейчас стал довольно большой неожиданностью.

— Я очень рад этому переходу, предложение от такой команды лестно для меня. Постараюсь добиться больших успехов с «Зенитом» и сделаю для этого всё возможное.

— Первые слухи о вашем переходе в «Зенит» появились ещё зимой. Вели переговоры тогда?

— На тот момент у меня был действующий контракт, который истёк сейчас, летом. Мы договорились с «Зенитом», теперь всё в порядке, я в команде.

— Вы уже пообщались с новым тренером «Зенита» Роберто Манчини?

— Да, конечно, без главного тренера переговоры невозможны. Фактор Манчини сыграл свою роль – мне будет интересно поработать с этим тренером, внести свой вклад в строительство его команды.

— Как можете резюмировать свою работу с Курбаном Бердыевым в «Ростове»?

— Этот сезон был потрясающим – Лига чемпионов, Лига Европы. В прошлом году мы выиграли серебряные медали. Я всегда буду говорить: «Спасибо, тренер».

— Вы сказали, что не останетесь в «Ростове» без Бердыева. Ожидалось, что вы присоединитесь к нему в «Рубине». Обсуждали с ним свой переход в «Зенит»?

— Мы не разговаривали на эту тему. Курбан Бердыев пока не возглавил никакой клуб, так что мне нечего сказать об этих ожиданиях. Я же стал игроком «Зенита» уже официально.

— Кажется, вы сейчас переживаете вторую молодость на футбольном поле.

— Сезон действительно просто супер, лучше невозможно. Мы закончили чемпионат на шестом месте – это минус. Но у нас была Лига чемпионов, Лига Европы. Команда просто устала к весне, мы не могли показывать супер-игру весь сезон.

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— Эта Лига чемпионов – одно из самых ярких впечатлений в вашей карьере?

— Незабываемый момент. Это просто праздник играть против таких футболистов. Я очень рад, что снова поучаствовал в этом турнире, что мы победили «Баварию» в Ростове. Хочу добиваться таких же успехов с «Зенитом», обыгрывать в Лиге чемпионов такие же классные команды.

— С «Ростовом» расстались полюбовно, с учётом сложной ситуации с долгами?

— Это клуб, который дал мне очень многое. Это было прекрасное время, все бы игрокам пожелал бы такой карьеры. Все были дружелюбны, на том этапе это был идеальный вариант для меня. А сейчас время нового вызова.

— Уже готовы к переезду в Петербургу, пакуете чемоданы?

— Да, у меня нет выхода (смеётся). Время идёт, надеюсь, своей игрой я завоюю любовь болельщиков Петербурга.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Ростов Кристиан Нобоа Курбан Бердыев
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