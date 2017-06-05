Нобоа: спасибо Бердыеву, хочу добиваться таких же успехов с «Зенитом»

— Кристиан, ваш переход в «Зенит» сейчас стал довольно большой неожиданностью.
— Я очень рад этому переходу, предложение от такой команды лестно для меня. Постараюсь добиться больших успехов с «Зенитом» и сделаю для этого всё возможное.
— Первые слухи о вашем переходе в «Зенит» появились ещё зимой. Вели переговоры тогда?
— На тот момент у меня был действующий контракт, который истёк сейчас, летом. Мы договорились с «Зенитом», теперь всё в порядке, я в команде.
— Вы уже пообщались с новым тренером «Зенита» Роберто Манчини?
— Да, конечно, без главного тренера переговоры невозможны. Фактор Манчини сыграл свою роль – мне будет интересно поработать с этим тренером, внести свой вклад в строительство его команды.
— Как можете резюмировать свою работу с Курбаном Бердыевым в «Ростове»?
— Этот сезон был потрясающим – Лига чемпионов, Лига Европы. В прошлом году мы выиграли серебряные медали. Я всегда буду говорить: «Спасибо, тренер».
— Вы сказали, что не останетесь в «Ростове» без Бердыева. Ожидалось, что вы присоединитесь к нему в «Рубине». Обсуждали с ним свой переход в «Зенит»?
— Мы не разговаривали на эту тему. Курбан Бердыев пока не возглавил никакой клуб, так что мне нечего сказать об этих ожиданиях. Я же стал игроком «Зенита» уже официально.
— Кажется, вы сейчас переживаете вторую молодость на футбольном поле.
— Сезон действительно просто супер, лучше невозможно. Мы закончили чемпионат на шестом месте – это минус. Но у нас была Лига чемпионов, Лига Европы. Команда просто устала к весне, мы не могли показывать супер-игру весь сезон.
— Эта Лига чемпионов – одно из самых ярких впечатлений в вашей карьере?
— Незабываемый момент. Это просто праздник играть против таких футболистов. Я очень рад, что снова поучаствовал в этом турнире, что мы победили «Баварию» в Ростове. Хочу добиваться таких же успехов с «Зенитом», обыгрывать в Лиге чемпионов такие же классные команды.
— С «Ростовом» расстались полюбовно, с учётом сложной ситуации с долгами?
— Это клуб, который дал мне очень многое. Это было прекрасное время, все бы игрокам пожелал бы такой карьеры. Все были дружелюбны, на том этапе это был идеальный вариант для меня. А сейчас время нового вызова.
— Уже готовы к переезду в Петербургу, пакуете чемоданы?
— Да, у меня нет выхода (смеётся). Время идёт, надеюсь, своей игрой я завоюю любовь болельщиков Петербурга.