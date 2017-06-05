Не за Бердыевым, а к Манчини! Нобоа перешёл в «Зенит»

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Как ни удивительно, но первый летний новичок «Зенита» пришёл не из Серии А и взят не за 10-20 млн евро. Петербургский клуб заключил контракт с полузащитником «Ростова» Кристианом Нобоа, который по окончании сезона-2016/17 получил статус свободного агента. Теперь эквадорец на три года пропишется в Северной столице.

Нобоа – один из главных творцов ростовской сказки в чемпионате России и еврокубках. Едва ли не самый ценный игрок в системе Курбана Бердыева. В «Рубине» под руководством Бердыева полузащитник дважды выигрывал золото РФПЛ, а в «Ростове» взял серебро и сыграл в Лиге чемпионов. Поэтому вряд ли кто-то сомневался, что после ухода Курбана Бекиевича из ростовского клуба эквадорец последует за ним в Казань. Тем неожиданнее оказался такой поворот событий. По всей видимости, «Рубин», потративший прошлым летом массу денег на «испанскую музыку», не готов сегодня предложить Кристиану сопоставимые с «Зенитом» условия.

Нобоа мог перебраться в петербургский клуб ещё зимой. Тогда сообщалось, что «Ростов» просит за своего легионера полтора-два млн евро либо права на Павла Могилевца с доплатой. «Зенит» это не устраивало, кроме того, сине-бело-голубые готовы были предложить Кристиану контракт только на 2,5 года, а эквадорец рассчитывал на более длительное соглашение. В конце концов полузащитник остался в рядах жёлто-синих. «До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его перехода. «Зенит» проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, однако в последний момент петербургский клуб отказался приобретать Нобоа и сделал выбор в пользу другого футболиста», – прокомментировал в феврале ситуацию куратор «Ростова» Игорь Гуськов.

Нет сомнений, что Кристиан – это креатура Константина Сарсании, а не Роберто Манчини. Было бы глупостью утверждать, что итальянец не знает, кто такой Нобоа, поскольку Манчини, как профессиональный тренер, должен был запомнить эквадорца по еврокубкам, но сам Роберто едва ли представляет картину на российском трансферном рынке. С ним наверняка обсудили кандидатуру Нобоа, и Манчини дал добро. Кто же откажется бесплатно заполучить футболиста его опыта и класса?! По словам Сарсании, сейчас уровню «Зенита» соответствуют лишь два-три иностранца. Видимо, от Нобоа будут ждать в Петербурге той игры, которую он показывал в своих лучших матчах за «Ростов». При этом сине-бело-голубые, скорее всего, не ограничатся приобретением одного иностранного центрхава, а значит, под вопросом в команде будущее Эрнани и Жозе Маурисио.

Безусловно, «Зениту» недоставало центрального полузащитника с таким пасом, умением выполнять стандарты и вести игру. Другое дело, что в трансфере конкретно Нобоа заложен немалый риск промаха. Практически никто из игроков, сверкавших у Курбана Бердыева, не прижился по-настоящему в рядах сине-бело-голубых. Список слишком длинный, чтобы не считать эту историю правилом – Иван Новосельцев, Кристиан Ансальди, Александр Рязанцев, Павел Могилевец, Алехандро Домингес, Александр Бухаров, Хосе Саломон Рондон. Исключением стал разве что Сергей Семак, но он сделал себе имя задолго до того, как попал к Бердыеву. Да и сам Нобоа был менее ярок в московском «Динамо» и греческом ПАОК, выступая под руководством других тренеров. Ни для кого в «Зените» это не новость. Вот только целью трансферной деятельности может быть и стремление ослабить конкурента, лишив его ценного игрока. Если Нобоа не превратится в лидера петербургской команды, то по крайней мере «Рубину» не поможет.

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Скорее всего, «Зенит» забыл бы о кандидатуре Нобоа, если бы зимой удалось осуществить трансфер полузащитника ПСВ Дэви Проппера. Голландец являлся главной мишенью селекционеров петербургского клуба, да тогда, в разгар сезона, ПСВ заломил слишком большую цену за Проппера. Теперь в зенитовском руководстве произошли изменения, после которых, видимо, профайл Дэви выброшен в корзину. По любопытному совпадению, команды Нобоа и Проппера оказались соперниками на групповом турнире Лиги чемпионов-2016/17. «Ростов» опередил команду из Эйндховена в борьбе за третье место, дававшее путёвку в Лигу Европы.

Статистика этих полузащитников в группе ЛЧ не наводит на мысли о разнице в 20 млн евро. Кристиан чуть менее точнее бил (1,5 удара при 33% точности против 1,2 удара при 41% точности), похуже обводил (1,8 попытки в среднем за 90 минут при 44% успеха против 1,7 попытки при 70% успеха), почаще терял мяч (3,5 потери против 2,0 потерь), но в то же время эквадорец не уступал голландцу в борьбе «на втором этаже» (у обоих – 3,0 верховых единоборств при 43% успеха), превосходил Проппера по количеству отборов (4,0 отбора при 50% успеха против 2,2 отбора при 54% успеха), перехватам (3,8 против 2,5) и выносам мяча (1,8 против 1,7). Оба игрока забили по голу за шесть матчей. Преимущество Проппера разве что в возрасте, поскольку голландец подходит к пику карьеры. Он ещё способен прогрессировать. Как бы то ни было, «Зенит» в лице Нобоа сделал сильный трансферный ход. Вопрос опять же только в том, как эквадорец адаптируется к команде и тренеру Манчини. Если итальянец поверит в 32-летнего полузащитника так, как в него верил Бердыев, от этого выиграют все стороны.