Король на допинге. 10 знаковых фактов о победе «Реала» в ЛЧ

Все рекорды и цифры матча, а также один скандал и несколько важных эпизодов, которые вы могли пропустить.

600 оттенков Криштиану. Роналду и Зидан снова выиграли Лигу чемпионов В финале Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус», а Роналду преодолел отметку в 600 голов за карьеру.

Рекорды Криштиану Роналду

600 голов в карьере, 105 голов в Лиге чемпионов (собственный рекорд обновлён), голы в трёх финалах (рекорд ЛЧ), 10 голов в пяти последних матчах ЛЧ – на важнейшем этапе турнира (1/4, 1/2 и финал, тоже рекорд). Роналду в пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (а всего у него шесть побед в этом зачёте). Вы ещё не устали от достижений? Роналду точно не устал. Он заявил, что собирается играть до 41 года.

Зидан: 2 кубка чемпионов за 20 матчей

Да, Зидан провёл всего 20 матчей в Лиге чемпионов в качестве тренера. И выиграл турнир дважды. Как вы догадываетесь, это рекорд (когда ЛЧ была Кубком, матчей было намного меньше). И есть мнение, что это достижение Зидана надолго. Кстати, две победы подряд – тоже впервые в Лиге чемпионов для тренера. Готов ещё один рекорд. А если учитывать и Лигу, и Кубок чемпионов, то Зидан повторил достижение нескольких тренеров, последним был Арриго Сакки, который в сезоне-1989/90 завоевал этот трофей второй раз подряд. Флорентино Перес заявил, что Зидан «может остаться тренером «Реала» до конца жизни». Зинедин лучше нас понимает, что «до конца жизни» переводится с флорентийского как «до тех пор, пока будет всё выигрывать», но какая разница? Слышать такое всё равно приятно.

Король Испании в раздевалке на допинг-пробе

Хуан Карлос, предыдущий король Испании и отец нынешнего монарха Филиппа VI, прилетел в Кардифф посмотреть футбол. Он болел за «Реал» (ну, естественно) и после финального свистка захотел поздравить игроков с победой. Он пришёл как раз во время допинг-теста, но дождался Серхио Рамоса и сделал совместное фото.

Хамес Родригес: одиночество в ЛЧ

В «твиттере» колумбийца фотографии с кубком чемпионов, а журналистам он заявил, что хочет остаться в «Реале». Но трудно не заметить тот факт, что Хамес не попал в заявку на главный матч сезона. Он, разумеется, был вместе с командой, но вездесущие испанские репортёры сняли, как он со стадиона и идёт в клубный автобус «Реала» — первым из футболистов, намного раньше всех остальных. Молодой Марко Асенсио (обошёлся в три млн евро) нужнее Зидану, чем звезда за 85 млн евро. Сплочённость коллектива и дисциплину тренер ценит выше класса – это неплохо характеризует этот «Реал» и его ценности. Надо признать, Зидан – первый за очень долгие годы тренер в «Мадриде» с таким подходом. Но трудно не посочувствовать Хамесу Родригесу.

Третий кубок чемпионов Касемиро

С чьей-то подачи вошло в моду называть Касемиро «недооценённым» и «незаметным» игроком. Но эти определения давно устарели. Ну какой он незаметный, если перед финалом Массимилиано Аллегри говорит: «Самый важный игрок в «Реале» — Касемиро. Без него рушится командный баланс. Касемиро выполняет на поле работу, которую не сделает никто другой. Его игра имеет решающее значение». Кстати, не помогло. Касемиро не только забил победный гол (действительно, это неожиданность), но со своей основной работой справился превосходно. Догадайтесь, кто сделал больше всего отборов в финале? Всё правильно. Семь отборов за матч – этот как полтора Н'Голо Канте в среднем в прошлом сезоне. И это уже никого не удивляет. Касемиро 25 лет, он чемпион Испании, игрок сборной Бразилии и уже трижды победитель Лиги чемпионов. И это не звезда? Да ладно.

Гол Манджукича: «Нет слов»

«Нет слов, чтобы описать это», — сказал про гол Манджукича Алан Ширер. Всё так. Просто смотрите.

Ужас в Турине

Фан-зона в Турине перед началом финала Лиги чемпионов выглядела впечатляюще. На площади Сан-Карло собрались тысячи людей всех возрастов.

Но когда матч уже подходил к концу, в толпе что-то разорвалось. Как выяснилось позже, это была петарда, которую взорвали с криком «Бомба!». Началась паника: толпа бросилась бежать, но фан-зона была оцеплена и представляла собой пространство, с трёх сторон окружённое зданиями. Люди лезли практически друг на друга.

По последним данным, число пострадавших достигло 1527 человек. В тяжёлом состоянии семеро, в том числе один ребёнок. Составить впечатление о том, что происходило на площади, помогает фото обуви: во время давки с людей слетали туфли и кроссовки. Они потом были разложены на площади на случай, если хозяева вернутся.

«Ювентус»: второй навсегда

Рекорд из шести поражений в финалах побит. Он тоже принадлежал «Ювентусу». Всё так плохо, что авторитетная Gazzetta dello Sport вышла с красноречивым заголовком «Это проклятие» на обложке. Хорошая причина, но «Ювентус» вроде бы никто не проклинал. Разве что кроме Раджи Найнгголана, но это не в счёт: туринцы не могли выиграть намного раньше. Ровно 20 лет назад они проиграли «Боруссии» 1:3 и с тех пор в финалах неизменно уступают. Пять поражений в пяти финалах подряд – это тоже рекорд. Вернее, антирекорд. Джанлуиджи Буффон не унывает, но знаете, что в этой версии с проклятием есть…

Состав «Реала»: 9 из 11 играли в прошлом финале

Иско вместо травмированного Гарета Бэйла и Рафаэль Варан вместо покидающего команду Пепе. Вот и все перемены в «Реале». Команда не только впервые в Лиге чемпионов сохранила титул, но и сделала это без «свежей крови»: и Варан, и Иско были в команде год назад. Тем не менее обновления «Реала» уже рядом. Марко Асенсио, Матео Ковачич, Начо, Лукас Васкес уже доказали свою полезность в этом сезоне. «Реал» выиграл последний матч старой гвардией, но в целом по сезону Зидан применил ротацию в беспрецедентном масштабе (в смысле, она включила и Роналду). Поэтому к главной игре все лидеры подошли в лучшей форме.

Травма Серхио Рамоса

По слухам, СерхиоРамос был доставлен в больницу после столкновения с Хуаном Куадрадо.