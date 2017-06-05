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Роман Зобнин
Фото: РИА Новости
Текст: Полина Куимова

Зобнин: в сборной нужно забыть, чемпион ты или нет

Роман Зобнин – о подготовке к Кубку конфедераций и сборной России.
5 июня 2017, понедельник. 11:30. Футбол

— Для вас это будет первый крупный турнир. Какие эмоции испытываете?

— Я в ожидании. Страха никакого нет. Наоборот, хочется проверить свои силы на фоне сильных соперников, посмотреть, чего стою я, да и наша сборная в целом. Тем более что на Кубке конфедераций сыграют сильнейшие национальные команды своих континентов и уровень будет высочайший. Про чемпионство уже забыл. Сборная — это совершенно другой уровень, здесь все иначе, поэтому нужно готовиться и забыть, был ты чемпионом или не был.

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— Новая Зеландия – это та команда, которую сборная России обязательно должна обыгрывать?

— Это только на бумаге. Вспомните сборную Исландии, которая всех удивила на чемпионате Европы. На самом деле со всеми будет сложно по-своему. Сейчас нет проходных матчей, слабых соперников. Со всеми будет непросто. Таким сборным, как команда Новой Зеландии, легче играть психологически. На них ничто не давит, никто не ждёт от них серьёзных успехов. Все получают удовольствие от игры на турнире, и данный фактор может послужить толчком к хорошему результату. Но одно могу сказать точно: фаворит нашей группы – сборная Португалии.

– Почему не Россия?

– Португальцы – чемпионы Европы, а мы – нет.

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— Если брать Португалию, то на вашей позиции выступает Криштиану…

— Это если брать мою позицию в клубе. Здесь я рассматриваюсь больше как центральный полузащитник, поэтому редко буду с ним встречаться.

— А если поставят на привычную позицию?

— Никаких проблем. Придётся справляться, помогать друг другу, больше взаимодействовать с командой.

— Уже просматривали прошлые матчи своих соперников?

— Пока смотрим свои матчи, которые мы отыграли с Бельгией и Кот-д’Ивуаром, изучаем свои ошибки. Ближе к играм будем смотреть игры соперников.

— Много ошибок замечаете?

— Достаточно, да.

— Вы сами видите, или вам их показывают?

— Показывают. Уже есть сдвиг. После первого сыгранного матча уже много времени прошло, уже меньше ошибаемся. Нужно стараться исправлять свои ошибки как можно скорее.

– Пришло какое-то осознание после матчей с Бельгией и Кот-д’Ивуаром, что сыграли действительно плохо?

— Нужно просто перестраиваться быстрее к скоростям, которые показывает европейский футбол и другие сборные. Но перестраиваться на этот уровень достаточно сложно психологически. Особенно когда постоянно живёшь в одном мире — в российской Премьер-Лиге. Сейчас нам предстоят два контрольных матча перед Кубком конфедераций – со сборными Венгрии и Чили. Каждый из этих матчей будет показательным. Мы провели работу над ошибками и сейчас должны улучшить свою игру. У нас не так много матчей, поэтому каждый из них — на вес золота, в каждом что-то видно.

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– Что знаете о сборных, с которыми предстоит сыграть?

— В сборной Венгрии хорошо знаю Джуджака: мы пересекались в «Динамо». Помню, что он хорошо исполняет штрафные – у него сильный удар. Его нужно опасаться во время матча. А вообще, Венгрия хорошо выступила на чемпионате Европы, что уже о многом говорит. Так что это добротная сборная, против них будет сложно играть. Что касается сборной Чили, то они дважды брали Кубок Америки. На сегодняшний день это одна из прогрессирующих сборных: из команды-середняка они вышли в топ. Да и игроки там собраны с громкими именами: Артуро Видаль, Клаудио Браво, Алексис Санчес, например.

– Как проходят тренировки?

– Сейчас в основном работаем над физикой. За эти дни сделали несколько тестов, они тоже все разные. Надеваем на себя специальные датчики измерения скорости, которые показывают, сколько пробежал, сколько рывков сделал, сколько прошёл пешком. Если у кого-то есть проблемы, лично подходят и говорят, что нужно где-то лучше пробежать

— Чем занимаетесь после тренировок?

— Помимо занятий на базе у нас ещё восстановление и теория. А больше я ничего особенного не делаю. Сижу в номере, общаюсь с семьёй.

— Даже нет желания пойти прогуляться по деревне?

— Скорее просто нет сил. Днём я сплю, особенно после серьёзных нагрузок – часа два где-то. А потом уже массаж и ужин.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Роман Зобнин Кубок конфедераций
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