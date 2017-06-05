Не трогайте баб и Серхио Рамоса

«У Куадрадо было свидание с шапито» Курение на тренировке сборной, стаж Гаскойна и симуляция Рамоса – в подборке лучших комментариев пользователей «Чемпионата».

Финал Лиги чемпионов был восхитительным, но его уже испачкали. Примерно два дня я читаю нескончаемо занудные посты и тексты о том, что мужской дух игры окончательно сдох после сценки от Серхио Рамоса в конце матча. Напомню, если вдруг пропустили: капитан «Реала» упал после контакта с Куардадо и, извиваясь змеёй, нашипел для игрока «Ювентуса» вторую жёлтую карточку. Повтор момента был показан абсолютно бездарно, но общество, судя по грязному фону, сделало несколько выводов. Чаще всего я слышу, что:

1. Куардадо если и коснулся соперника, то не делал ему больно.

2. Рамос симулировал и валялся, как девка.

3. Футбол теперь совсем для баб.

Извините, но, лично по моей оценке, эти мнения абсолютно идиотские.

Во-первых, неприятно за «баб». Подразумевается ведь, что футболисты — трусы, ябеды, нытики и в общем-то довольно плохие, нечестные люди. И вот по-моему, именно к женщинам эти определения отношения не имеют.

Во-вторых, нужно смотреть на мир с луны, чтобы гундосить: «О-о-о, этот боксёр держался с разбитым носом 12 раундов, а футболист упал, заплакал и пошел меняться...» Я не буду объяснять, что цель одного вида спорта – бить и получать в голову, а другого – попадать по воротам. Это, надеюсь, и так понятно. Но если у вас вдруг есть друзья в профессиональном боксе или ММА, спросите у них, где выше риск сломаться: на тренировке в ринге или во время футбольчика с друзьями?

Это простенькое пинание мяча – на самом деле адовый вид спорта с непредсказуемыми рывками на максимальном пульсе, а ещё прыжками, подворотами, столкновениями. Он убивает мышцы и суставы, он не допускает кардиовосстановления между сменами или раундами, он подразумевает удары по твоему телу в моменты, когда ты этого не ждёшь.

В-третьих, и это главное, футбол — это не атлетизм, а игра и, сейчас вам может быть смешно, искусство. Вот вы можете представить, чтобы кто-то подкатился под биатлониста во время стрельбы? По-моему, им мешает даже порыв ветра. Вроде бы когда Мартен Фуркад просто коснулся Александр Логинова, то в России примерно пару недель обсуждали, что француз свинья и подонок, хотел сломать нашего парня.

Или, может, вы видели, чтобы кто-то вошёл плечом в плечо теннисисту во время подачи? По-моему, людей сбивает даже лишний звук с трибун.

Давайте представим, что кто-то в борьбе втащил локтем в лицо баскетболисту? За это дадут технический фол и влепят дисквалификацию.

Можете, конечно, привести в пример хоккей, но там вроде бы играют клюшкой, а не головой и ногами.

Король на допинге. 10 знаковых фактов о победе «Реала» в ЛЧ Все рекорды и цифры матча, а также один скандал и несколько важных эпизодов, которые вы могли пропустить.

Футбол, о чём мы забываем, — это уникальное скрещение контактного спорта и циркового искусства, поэтому игра так распространена, зрелищна и популярна. И у этого необычного шоу есть понятные особенности.

Например, всегда забавят сравнения с синхронистками. Мол, одни лентяи бегают два часа в день, а девочки сутками не достают головы из бассейна. Друзья, если футболист будет носиться и качаться в три раза чаще, то он, возможно, станет атлетом, но его новая конституция тела и структура мышц не позволит работать с мячом на прежнем уровне.

«Нереал Мадрид». Что пишут о финале ЛЧ в европейских СМИ Слова Зидана, рекорды Роналду и грусть Хамеса Родригеса – в мировых СМИ. Эрнесто Вальверде – в новостях каталонских СМИ.

Для поддержания зрелищности выдуманы и правила. Например, нельзя бить по ногам в неигровой ситуации. Это вообще примерно то же самое, что ударить по рукам пианиста. Как в такой ситуации себя поведёт, например, Денис Мацуев? Закончит играть или будет терпеть, пока ему не сломают пальцы?

Нам нужно проговорить ещё раз и признать, что имитация — это ролевая часть игры и единственный вполне честный способ рассказать судье о нарушении.

Вы, кстати, вообще можете вспомнить, когда в последний раз падали именно от боли?! Вот и я не могу, потому что даже последний разрыв крестов три года назад перенёс «на ногах». Футбол без имитации боли превратится в фарс, и вряд ли он будет нравиться вам так, как сейчас.

Так что поведение Рамоса, которому на самом деле наступили на стопу в неигровом моменте, – оно совсем не о трусости и глупости, а о победе. Настоящий же плакса и истеричка в этой истории – защищаемый всеми Куардадо. Это он сорвался, это он подвёл команду, это ему, а не Рамосу, в этот вечер должно быть стыдно смотреть в глаза своих детей.

Футбол – это не быстрее, выше, сильнее или больнее. Футбол – это игра. И Рамос в этой игре не баба и не мужик, а один из лучших и самых сильных людей среди миллиардов…