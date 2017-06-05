Самый русский португалец. Каким мы запомним Мигела Данни

100 лучших легионеров чемпионата России. 3-е место Завершаем публикацию нашего рейтинга, рассказывая малоизвестные истории про каждого легионера, попавшего в тройку лучших. 3-е место – Данни.

На 83-й минуте «Черкизово» погрузилось тишину. Данни передавал привет семье, за несколько секунд до этого лёгким движением перекинув мяч через Гилерме и установив окончательный счёт в игре с «Локомотивом». Мы догадывались, что этот трюк мог стать последним действием Мигела в сине-бело-голубой футболке…

…И всё равно сейчас до последнего не хочется верить в новость о том, что он всё-таки уходит.

Этот гол – как лакмусовая бумажка его карьеры в России. Из последних сил побороться с защитником в концовке поединка, выбрать позицию и элегантно, а вместе с тем так просто закинуть мяч за шиворот вратарю. Рвение и мастерство – то, что позволило Данни забить этот мяч. Те же качества, что сделали его одним из лучших футболистов в истории нашего чемпионата.

Девять лет, в которые уместились более 250 матчей, 68 голов, три чемпионства, два Кубка, Суперкубок УЕФА. Девять лет большой любви между Мигелем и городом, запечатлевшиеся на его руке в виде татуировки с разводным мостом. Девять лет разницы между щуплым пареньком, которого непонятным ветром занесло в Россию вместе со звёздными соотечественниками, и признанным мастером, за которым в своё время охотилась сама «Барселона». Сегодня эти девять лет подошли к концу и из настоящего превратятся в историю. Историю жарких споров о сумме трансфера из «Динамо», гола ван дер Сару, трёх восстановлений после тяжелейших травм, мячей в Лиге чемпионов и многого другого.

Характер капитана. Как Данни возвращался после травм «крестов» Мирча Луческу анонсировал выход Данни в основе на «Андерлехт». Вспоминаем, как Мигель возвращался после прошлых травм «крестов».

Его повседневная жизнь в Питере вертелась вокруг базы в Удельном, «Петровского» и дома. Утром он вкалывал на тренировках, заставляя восхищаться своей формой и мастерством товарищей по команде, даже когда ему было уже за 30. Вечером выходил на поле и в который раз влюблял в себя сине-бело-голубую торсиду. А потом ехал домой – летом гулял с семьёй в парке, вечером сидел с детьми и женой дома, прячась от колючего северного ветра.

«Я уже 12 лет живу в России и в какой-то степени чувствую себя русским», — Мигел никогда не скрывал, что по-настоящему прикипел к стране, в которой теплолюбивые соотечественники чаще всего чувствуют себя не в своей тарелке.

Любовь между Данни и «Зенитом», как и полагается, была спонтанной. Он вдруг сменил Москву на Санкт-Петербург. Вдруг оставил в дураках половину звёздного «Манчестер Юнайтед». Вдруг побежал к угловому флажку праздновать в стиле собачки гол в ворота «Порту». Летом 2015-го вдруг объявил, что покидает «Зенит». А спустя пару дней вдруг подписал новый контракт.

«Эти два года – последние в моей карьере», — сказал он тогда. Возможно, Мигел ещё поиграет где-нибудь в Турции, Китае или США. Но частичку себя он точно оставит здесь, на бескрайних просторах огромной холодной страны, куда он однажды без страха отправился с маленького прогретого солнцем острова Мадейра.

«Я возвращаюсь в Россию, чтобы продолжать выигрывать трофеи с «Зенитом», — говорил он летом 2010 года на пике карьеры после поездки в составе сборной Португалии на чемпионат мира.

«Я вернусь и стану ещё более сильным», — убеждал Данни после того, как получал очередную серьёзную травму.

Кто-то сомневается, что Мигел делал всё, чтобы выходить на поле и отрабатывать (отрабатывать, а не зарабатывать) свою зарплату в «Зените». Он свободно общается на русском, рвёт жилы на поле, ни разу не влипал в скандалы. Пример не только для легионеров, но и для всех игроков РФПЛ. В Санкт-Петербурге устроят капитану торжественные проводы. Он заслужил это как никто другой.

«Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти девять лет. Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал и которые были частью моей жизни в Петербурге.

Так же, как Данни навсегда останется в истории клуба. В истории РФПЛ. В сердце каждого болельщика «Зенита».

И всё равно до последнего не хочется верить в то, что он всё-таки уходит.