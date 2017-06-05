Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Алексей Миранчук
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Миранчук остаётся в «Локо». Как это произошло?

Самый обсуждаемый трансфер РФПЛ так и не случился. Алексей Миранчук остается в «Локомотиве», хотя это казалось невозможным.
5 июня 2017, понедельник. 15:00. Футбол

Как только Геркус вступил в должность президента «Локо», перед ним появилась проблема Алексея Миранчука. Парень считается одним из самых талантливых молодых футболистов России, но контракт с ним заканчивался в ноябре 2017 года. Продление соглашения казалось невозможным после слов представителя футболиста Вадима Шпинева:

«Миранчука в «Локомотиве» на 100% не будет» «Миранчук в «Локомотиве» прошел точку невозврата»

Нужно понимать, что для Миранчуков позиция агентов крайне важна. Они трудоустроили и братьев, и даже их мать, когда у них был непростой жизненный период. Сам Алексей принципиально не комментировал ситуацию по контракту. Хотя журналисты спрашивали его столько раз, что можно было свихнуться. Еще больше вопросов сыпалось игроку, когда он выходил в прямой эфир у себя в Инстаграме.

В какой-то момент агенты вроде бы договорились о зарплате в почти 2 млн евро плюс подъёмные около 3,5 млн. На таких условиях президент «Локо» Геркус сделку не утвердил. Клуб рассчитывал на 1,7 и 2 миллиона соответственно. Компромисс по Миранчуку все-таки был найден в том числе благодаря желанию футболиста остаться в «Локомотиве». Стороны нашли в себе силы вернуться за стол переговоров и договориться в интересах Алексея. Он мог уйти на большую зарплату, но решил этого не делать, чтобы продолжить в «Локомотиве».

Хотя несколько раз Миранчук был действительно близок к трансферу. В феврале переход в «Рубин» был практически согласован, но перестановки в руководстве казанцев не позволили трансферу состояться. Забавно, что примерно то же самое произошло с «Зенитом». По нашей информации у Алексея Миранчука было солидное предложение из Питера, но сказался уход гендира «Зенита» Митрофанова.

Геркус: будем пытаться сохранить Миранчука
Президент «Локомотива» Илья Геркус – о весенних успехах команды, желании сохранить Миранчука и положительной динамике посещаемости.

Были еще два варианта: «Краснодар» и «Спартак». Однако, клубы не делали таких предложений, как «Рубин» и «Зенит». Деньги были не такие уж и маленькие, хоть и действующий контракт закачивался. Для покупки Миранчука этим летом требовалось около 3 миллионов евро – «Локомотиву», еще около 2 миллионов – зарплата футболиста, а еще около 3-3,5 – подъемные. На это не все клубы были готовы пойти.

Сохранение Миранчука укрепило позиции президента в клубе. На этот сезон задачи оказались выполнены – вышли в еврокубки и переподписали ключевого футболиста. Причем парня не завалили деньгами в ущерб финансовому fair play, а достигли условий, которые устроили всех.

Сделка по Миранчуку важна для «Локо» еще с нескольких ракурсов. Во-первых, Миранчук не просто футболист, а воспитанник. Это важно и для болельщиков, и для имиджа клуба. Во-вторых, при контракте с Миранчуком «Локо» будет чувствовать себя свободнее на трансферном рынке. В том числе при переговорах с Ари, которого также хотят сохранить. Таким образом, сегодня новый контракт Алексея Миранчука утвержден на всех уровнях. Соглашение сроком на 4 года будет подписано, когда футболист вернется из сборной России.

Ранее стало известно, что с клубом продлил отношения его брат – Антон Миранчук.

Антон и Алексей Миранчуки

Антон и Алексей Миранчуки

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ФК Локомотив Алексей Миранчук Антон Миранчук
Новости. Футбол
5 июня 2017, понедельник
15:23 Гранквист не хочет продлевать контракт с «Краснодаром»
15:06 Гендиректор «Тосно»: решение по Милевскому не принято, сейчас он с командой
15:00 Ал. Миранчук подпишет контракт с «Локо», когда вернётся из расположения сборной
14:52 Созин: Аленичев в «Енисее» — это неоднозначно, не вижу его тренером
14:48 Экс-игрок «Мордовии» и «Томи» Дудиев перешёл в «Тосно»
14:40 «Енисей»: с Аленичевым договорились почти сразу, как узнали об уходе Тихонова
14:37 Созин: не думаю, что Данни решил уйти доигрывать в условный «Амкар»
14:30 Аленичев: приложу все усилия, чтобы игра и результат «Енисея» радовали глаз
14:17 «Тосно» подтвердил переход нападающего «Спартака» Мелкадзе на правах аренды
13:55 Червиченко: у Аленичева с Титовым в «Енисее» получится не хуже, чем у Тихонова
13:43 Титов назначен помощником Аленичева в «Енисее»
13:36 Гол игрока «Спартака» Сакалы не помог Замбии обыграть Италию в 1/4 финала ЧМ U20
13:25 Куман: этот «Реал» нельзя сравнивать с «Барселоной» времён Гвардиолы
13:22 Топ-10 человек, которые ненавидят Роналду
13:17 Роберто Карлос: Марсело не сравнялся со мной по количеству побед в ЛЧ
13:11 Источник: Слуцкий может возглавить «Халл Сити»
13:00 Сарсания: Манчини очень хотел видеть Нобоа в «Зените»
12:42 Ал. Миранчук согласовал с «Локомотивом» контракт на четыре года
12:39 Гвардиола: «Реалу» не стоит почивать на лаврах, «Барселона» всегда возвращается
12:24 Российская бригада арбитров во главе с Безбородовым рассудит Казахстан и Данию
12:22 «Енисей» объявил о назначении Аленичева на пост главного тренера
12:18 «Боруссия» Д приобрела у «ПСЖ» 18-летнего французского защитника
12:10 Вернер не поможет сборной Германии в матче с Данией
12:00 Измайлов официально стал заместителем председателя совета директоров «Спартака»
11:55 «Бавария» нацелилась на Перишича
11:34 Хуммельс не исключает возвращения в «Боруссию» Д
11:28 Лепёхин: за девять лет Данни стал лицом «Зенита»
11:14 Новый наставник «Барселоны» Вальверде рассчитывает на защитника Марлона
11:00 Зобнин: игры с Венгрией и Чили будут показательными, мы поработали над ошибками
10:56 Промес остался в сборной Нидерландов для подготовки к матчу с Люксембургом
10:55 «ПСЖ» готов платить Аллегри € 10 млн в год
10:44 «Барселона» продолжает делать попытки приобрести форварда «Боруссии» Д Дембеле
10:37 «Тосно» подписал контракт с Шаховым
10:34 «Зенит»: Данни — настоящая легенда клуба, желаем успехов в дальнейшей карьере
10:32 Коэнтрау перейдёт на правах аренды в лиссабонский «Спортинг»
10:31 Бельгия – Чехия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
10:23 Венгрия – Россия: текстовая онлайн-трансляция начнется в 21:30
10:10 Аспиликуэта: у Конте и Лопетеги две разные игровые системы и концепции
10:07 Агент: Марсьяль не покинет «Манчестер Юнайтед»
10:05 Эвра: от матча в честь Кэррика у меня просто взрыв эмоций
09:45 «Арсенал» готов платить Окслейду-Чемберлену более £ 100 тыс. в неделю
09:42 Данни объявил об уходе из «Зенита»
09:39 «Барселона» торопит Деулофеу с решением о переходе в стан сине-гранатовых
09:33 Кавани получил травму в матче с Ирландией
09:24 Канищев: для Кержакова приход Манчини — последний шанс снова заиграть в «Зените»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Выведет ли Аленичев "Енисей" в РФПЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017