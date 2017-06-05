«Нет ориентации на спартаковцев, главное — игра, которую ставит Аленичев»

Дмитрий Аленичев сменил Андрея Тихонова на посту главного тренера «Енисея». О перестановках в клубе рассказал директор Денис Рубцов.

От Хабары до Тулы. СКА и «Арсенал» — в РФПЛ Двух сенсаций за один день в РФПЛ не случилось: в РФПЛ следующий сезон начнут тульский «Арсенал» и «СКА-Хабаровск».

Дмитрий Аленичев возвращается к тренерской работе спустя сезон после отставки из «Спартака». Новым вызовом в карьере специалиста стал красноярский «Енисей», не сумевший пробиться в РФПЛ по итогам ушедшего сезона, проиграв в стыках тульскому «Арсеналу». На посту главного тренера красноярцев Аленичев сменил другого экс-спартаковца Андрея Тихонова. О переговорах с новым наставником, расставании со старым и задачах на следующий сезон «Чемпионату» рассказал директор «Енисея» Денис Рубцов.

— Как появился вариант с назначением Аленичева?

— Сразу, как только узнали, что Тихонов покидает «Енисей», — около недели назад, получается. Всё произошло недавно.

— И что, так сразу и договорились?

— Да, связались с Аленичевым и договорились почти сразу.

— У него были другие варианты, которые пришлось перебивать?

— Не знаю. Возможно, были, но нам это не помешало договориться о совместной работе. «Енисей» и губернатор нашего края очень рады видеть в команде Дмитрия Аленичева.

— Почему расстались с Андреем Тихоновым?

— С Тихоновым никто не расставался. У Андрея Валерьевича закончился контракт, и он подписал новый, только с другим клубом. С «Крыльями Советов».

— Почему не с вашим?

— Слушайте, Андрей Валерьевич – тренер самарских «Крыльев», мы откровенно желаем ему удачи, и пусть у него всё будет хорошо! Давайте про Аленичева поговорим.

— Давайте. Почему «Енисей» ориентируется на экс-спартаковцев?

— Никакой целенаправленной ориентации на бывших спартаковцев или на спартаковское прошлое нет. Главный критерий – игра, которую ставит Аленичев, и его успехи в «Арсенале» и «Спартаке». Подумали и решили, что нужен именно он.

— Егор Титов войдёт в штаб Аленичева?

— Думаю, да. Это прерогатива главного тренера, и только ему решать, кто войдёт в тренерский штаб. Будет работать команда, которую соберёт Аленичев, а мы их только в этом поддержим.

— Уже известно, как будет усиливаться состав?

— Наш новый тренер только один день в Красноярске, пока таких разговоров не было. Завтра встретимся и пообщаемся обязательно на эту тему.

— То есть при подписании контракта у Аленичева не было требований по усилению команды?

— Нет. На данный момент всё, что было, – это подписание контракта.

— С имеющимся составом новый тренер уже знаком?

— Начал потихоньку знакомиться. Пока пообщался только с теми, кто находится в Красноярске. Основное знакомство состоится уже в Новогорске, куда «Енисей» приедет на сбор 15 июня.

— Какие задачи стоят перед Аленичевым?

— Будем стараться выйти в Премьер-Лигу в ближайшем сезоне.