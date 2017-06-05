Данни и ещё 10 самых русских легионеров

Отдали Данни. Каким мы запомним главного португальца РФПЛ Мигел Данни уходит из «Зенита», а вместе с ним – целая эпоха.

Уход Мигела Данни из «Зенита» — тот случай, когда расстроены не только болельщики из Санкт-Петербурга, а вообще все. Данни так давно в России, что трудно сходу вспомнить, за какие клубы он играл в Португалии. Здесь он стал тем Данни, к которому все привыкли: старая татуировка с буквой «Д», которая означает вовсе не команду, а фамилию; близнецы Франсишку и Бернарду – граждане России и питерские школьники; полная самоотдача в каждом матче; травмы, травмы; гол в Суперкубке УЕФА; капитанская повязка в «Зените»; интервью на русском языке. И вот его контракт подошёл к концу. Данни уже написал в «Инстаграме», что будет скучать по Санкт-Петербургу, но со своим будущим пока не определился. Это будет трудно: семья в России, дети играют в академии «Зенита»…

Как много в нашем чемпионате было других легионеров, которые стали настолько своими? «Редакция» чемпионата составила список из 20 с лишним иностранцев и в конце концов выбрала всего 10. В окончательный список было решено не включать игроков из стран СНГ, Восточной Европы и Балкан – в их случае адаптация была немного проще. Итак, Данни – первый из 10. Кто дальше?

В отличие от татуировки Данни, татуировка Карадениза посвящена именно клубу. «ФК Рубин Казань» — ошибиться невозможно.

Гёкдениз ругает плохие поля и любит Казань, играет в снежки и ест борщ на базе «Рубина». Он говорил, что не имеет значения, в какой футбол играть – атакующий или оборонительный, или сколько свободы на поле у него лично – главное, чтобы были победы. «Готов играть за дубль», но не уходить из клуба, в котором провёл уже девять лет. Он пишет, что «горд за русских» после того, как «Уфа» назначила тренером Сергея Семака – и отмечает «русский характер» бывшего одноклубника. И подчёркивает, что много хороших футболистов – это не всегда хорошая команда. В общем, Карадениз переживает за «Рубин» так, что болельщикам в Казани стоит брать с него пример.

Гёкдениз Карадениз Фото: Из личного архива Гёкдениза Карадениза

Гилерме

Он заговорил по-русски примерно 10 лет назад, а пять лет назад впервые захотел поменять гражданство. Запросто болтает с журналистами у себя дома и показывает магнитики «Локомотив» на холодильнике. И он съездил со сборной России на чемпионат Европы – в отличие от некоторых других игроков, его не в чем упрекнуть по ходу турнира. Трудно найти лучший пример адаптации иностранца в России.

Гилерме Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Приходит Ротенберг — жарим мясо». «Чемпионат» в гостях у Гилерме Голкипер «Локомотива» Гилерме принял в гости журналистов «Чемпионата» и показал, как обустроен его быт.

В 22 года Нобоа перебрался из Гуаякиля в Казань и с тех пор уже 10 лет (с небольшим перерывом) путешествует по России. За это время он выиграл два чемпионата, отметился в Лиге чемпионов и Лиге Европы, забил фантастический гол «Баварии», пережил ссылку в ПАОК, вернулся, научился говорить по-русски и полюбил русскую девушку. А теперь перешёл в «Зенит», и, по словам руководства клуба, в его трансфере был заинтересован Роберто Манчини. Приключения эквадорца в России далеки от завершения.

Не за Бердыевым, а к Манчини! Нобоа перешёл в «Зенит» Кристиана Нобоа ждали вместе с Курбаном Бердыевым в казанском «Рубине», но эквадорский полузащитник подписал контракт с «Зенитом».

Ари

Ари перебрался в Россию в достаточно взрослом возрасте – в 25 лет. Поиграл в «Спартаке», «Краснодаре» и «Локомотиве». Кроме того, что он хорошо играет в футбол, Ари часто даёт повод обсудить себя по нефутбольным причинам. То про «Спартак» выскажется, то сзади нападёт на Артёма Фидлера, то спасёт человека, пострадавшего в ДТП… Обычно настолько противоречивые эмоции в России вызывают местные футболисты, но Ари удалось освоиться.

Ари: люди просто смотрели, как мы спасаем пострадавших из дымящейся машины Ари рассказал, как стал свидетелем ДТП на трассе М-2 «Крым» и вместе с Фарфаном помогал пострадавшим выбраться из машины.

Рекордсмен среди иностранных футболистов по количеству игр за «Зенит». Бельгиец, который дома в Бельгии ставит Россию в пример собственной стране. Всегда открытый и готовый к комментариям. Всегда оставляющий на поле все силы. Не самый заметный, но один из самых уважаемых в «Зените» и один из героев Кубка УЕФА. Его ухода из клуба не поняли многие болельщики, особенно учитывая, что это было решение клуба, а не игрока.

Видео: вираж устроил перформанс в честь Ломбертса

После того как молодой защитник поменял Италию на Россию, его перестали вызывать в сборную – хотя до 2010 года он регулярно получал вызовы в молодёжные команды и в основную. Довольно долго стабильная качественная работа итальянца не сопровождалась в России трофеями: одного кубка России за семь лет в двух клубах с амбициями как-то маловато. Зато теперь он чемпион России и для болельщиков выглядит абсолютно своим: говорит по-русски, приходит в офис фан-клуба пообщаться с поклонниками и говорит, что легионерам «Спартака» стоило бы выучить язык страны, в которой они работают. А ещё он женат на россиянке, а значит, чувствует себя в России как дома.

Супруга Боккетти: муж пошёл пешком до Италии, он человек дела, а не просто слова

«Люк русеет», — говорит его жена Кристина. Ест чёрный хлеб и оливье, любит снег и однажды отпраздновал Новый год с бутылкой водки и двумя мандаринами. А ещё крестился. Больше историй – в большом интервью «Чемпионата», которое Уилкшир дал у себя дома. И не будем забывать о футболе: шесть лет в «Динамо» принесли ему одну бронзовую медаль и (что важнее) любовь болельщиков, которая только усилилась после его возвращения в клуб в ФНЛ.

«Новый год — два мандарина и водка». Как Люк Уилкшир стал русским «Чемпионат» в гостях у Люка Уилкшира и его русской жены Кристины: история обрусения первого австралийца РФПЛ.

Жерри-Кристиан Тчуйсе

Он приехал в Россию получить образование. Так началась карьера одного из самых ярких легионеров чемпионата в начале 2000-х. Он заговорил по-русски задолго до того, как попал в «Спартак». Камерунец получил русский паспорт, поиграл в футбол по всей стране от Новороссийска до Грозного и задержался в нашей стране ещё на несколько лет. Кстати, он назвал сына двойным именем Иван-Юрий – вряд ли сына это радовало в школе в России, но показывало, насколько Жерри стал своим.

Жерри-Кристиан Тчуйсе: электрик из меня так и не вышел Интервью Жерри-Кристиан Тчуйсе, который после перехода из "Спартака" в ФК "Москва" обрел второе дыхание и является одним из лучших защитников первенства России.

Шесть лет в «Краснодаре», пара рекордов клуба, любовь болельщиков… в последние два года Жоаозиньо портят травмы, но к началу следующего сезона он должен окончательно восстановиться. Он патриот своего клуба и как-то назвал футболку «Краснодара» лучшим подарком, который ему может сделать Сергей Галицкий.

Жоаозиньо: теперь в России меня зовут «земляк» Россиянин Жоаозиньо рассказал, как сдавал экзамены на российское гражданство и где хотел бы жить после окончания карьеры.

Нет, Вагнер не обрусел за годы в ЦСКА. Он постоянно тосковал по Бразилии, родному климату и привычной кухне. Он за восемь лет так и не выучил русский язык. Но он столько лет провёл в ЦСКА и столько раз возвращался, что без него этот материал просто не мог обойтись. Лав – лучший легионер в истории РФПЛ по версии «Чемпионата», а значит, точно «свой».

Вагнер Лав Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»