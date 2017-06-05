Вопрос дня. «Енисей» — подходящее место для перезагрузки карьеры Аленичева?

Дмитрий Аленичев вновь тренирует. Новым местом работы экс-тренера «Спартака» и «Арсенала» стал «Енисей», выступающий в ФНЛ. Сумеет ли Аленичев перезагрузить тренерскую карьеру, перейдя в более скромный клуб? Закончит ли начатое другим экс-спартаковцем — Андреем Тихоновым — и выведет ли «Енисей» в РФПЛ? Отвечают эксперты и читатели в рубрике «Вопрос дня».

«Нет ориентации на спартаковцев, главное — игра, которую ставит Аленичев» Дмитрий Аленичев сменил Андрея Тихонова на посту главного тренера «Енисея». О перестановках в клубе рассказал директор Денис Рубцов.

Александр Мостовой, экс-полузащитник «Спартака»:

— Надеюсь, Аленичев справится с новым вызовом, хотя мы понимаем, что наша ФНЛ – это предсказуемая лига. Если кто-то в ней ставит задачу повыситься в классе и достаточно в неё вкладывается, то добивается своего быстро. Что касается «Енисея», прошедший сезон показал, что команда может решать высокие задачи.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Это назначение для Аленичева очень кстати. У Дмитрия накопилось достаточно много и игрового, и тренерского опыта, чтобы одерживать победы и выходить в РФПЛ. Мне кажется, в «Спартаке» ему не удалось объединить команду, донести до игроков, что они на правильном пути и могут победить.

Дмитрий Парфёнов, бывший защитник «Спартака», а ныне главный тренер «Тосно»:

— Действия руководства «Енисея» понятны: есть классный тренер, который готов работать и которому есть что доказывать. Рад за Аленичева. Дмитрий – опытный специалист, хорошо знакомый с ФНЛ.

Сергей Шавло, бывший генеральный директор «Спартака»:

— Согласен. Аленичев – отличный тренер для «Енисея», потому что у него есть опыт работы и в ФНЛ, и в РФПЛ. Выйти в высший дивизион будет не так просто, ведь, кроме «Енисея», за первые места будут бороться и «Оренбург», и «Крылья», и ряд других очень боевых команд. Те, кто звали Дмитрия Анатольевича, понимали, что с этими игроками и этим тренером команда способна претендовать на выход в РФПЛ.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Особых мыслей по поводу назначения Аленичева нет. Стоит лишь отметить, что руководство «Енисея» предпочитает видеть на посту тренера бывших спартаковцев и хочет видеть «спартаковский» футбол. На мой взгляд, Тихонов неплохо руководил командой, и, если бы судьи в переходных матчах были объективными, «Енисей» вышел бы в РФПЛ. Но, к сожалению, наш футбол переживает сейчас не самые честные времена. Тем не менее, думаю, у Аленичева с Титовым получится не хуже, чем у Тихонова. А если в клубе ничего не изменится с финансовой точки зрения, то есть все шансы на выход в Премьер-Лигу.

Андрей Созин, член комитета по этике РФС:

— Не вижу Аленичева тренером. Для меня он может быть серьёзным сенатором, депутатом Государственной думы, даже вице-президентом РФС. Ведь «Тосно», «Долгопрудный» или «Енисей» – это не Аленичев. Вся эта история не для победителя Лиги чемпионов, который забивал в финале. Но если он хочет поиграть в тренерство, то удачи ему и выхода «Енисея» в Премьер-Лигу.

Взгляд изнутри

Дмитрий Аленичев, новый тренер «Енисея»:

— Я следил за «Енисеем» в прошлом сезоне, видел, как играет команда. Считаю, тот исторический результат, которого добился «Енисей», во многом заслуга болельщиков. Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне как минимум столько же болельщиков, а возможно и больше, ходило на наши матчи. Понимаю, это будет зависеть от игры «Енисея». В свою очередь я приложу все усилия, чтобы игра и результат радовали глаз болельщика! Отдельное спасибо руководству, которое проявило заинтересованность во мне. Переговоры прошли очень быстро.

Денис Рубцов, директор «Енисея»:

— Главный критерий при выборе кандидата – игра, которую ставит Аленичев, и его успехи в «Арсенале» и «Спартаке». Подумали и решили, что нужен именно он. Договорились с ним почти сразу, как только узнали, что Тихонов покидает «Енисей». Всё произошло недавно. Не знаю, были ли у Дмитрия Анатольевича другие предложения. Возможно, были, но нам это не помешало договориться о совместной работе. ФК «Енисей» и губернатор нашего края очень рады видеть в команде Дмитрия Аленичева.

Наше мнение

Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:

— Из всех не вышедших в РФПЛ клубов ФНЛ этого сезона «Енисей» вызывает, пожалуй, наибольшую симпатию и игрой, и организацией дел. Красноярцы поступательно идут к выходу в элиту и в этом году были в шаге от цели. У Аленичева есть опыт повышения с «Арсеналом» даже при более скромных ресурсах, так что ему и карты в руки. Особенно любопытно будет его противостояние с «Крыльями» Андрея Тихонова. Мой прогноз: перезагрузка после «Спартака» пройдёт удачно на уровне ФНЛ, а дальше Премьер-Лига покажет.

Мнение читателей

ab777:

– То, что «Енисей» быстро определился с главным тренером, показывает амбиции Красноярска. Аленичев уже выходил с «Арсеналом» в РФПЛ. Опыт есть. Надеюсь, выводы он сделал по работе в «Арсенале».

staccp:

– Матчи между «Крыльями Советов» Тихонова и «Енисеем» Аленичева получают статус «спартаковского дерби».

wetaha:

– На багаже Тихонова играть будет.