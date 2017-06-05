Будущее — сегодня. В Сочи прошёл турнир команд детдомов и школ-интернатов

Репортаж с футбольного турнира, в котором поучаствовали более 150 детдомовских ребят в возрасте от 12 до 15 лет, должен быть, что логично, о детдомовских ребятах.

В нём неплохо бы рассказать о впечатлениях парней и девчонок, впервые покинувших родной Орск, Хабаровск, Смоленск и далее по списку (19 команд из России, Таджикистана и Южной Осетии). Эта работа обязана передавать восторг и волнение детей, покинувших стены специальных учреждений, чтобы стать частью спортивного праздника на глазах у огромного количества людей.

Такой материал просто обязан повествовать о сумасшедших глазах парней и девчонок, прокатившихся на своём первом в жизни аттракционе в шикарном Сочи Парке.

В подобном тексте нельзя не рассказать историю победителей турнира – команд «Оренбуржье» и «Галактика», для которых сочинская сказка осенью продолжится Лондоном, базой «Арсенала», встречей с легендарным Арсеном Венгером и товарищеским матчем с командой академии «канониров».

Да можно было бы и песню написать, как дети с тяжёлой судьбой впервые увидели море.

Но рассказать хочется о впечатлениях от увиденного на турнире. За четыре часа пребывания на финальной части турнира «Будущее зависит от тебя» я стал свидетелем нескольких очень разных историй.

Про «Тотем»

Матчи 1/4 финала в обеих возрастных группах (их было две: 2004-2005 г.р. и 2002-2003 г.р.) игрались одновременно на четырёх полях, потому пришлось долго выбирать, что смотреть. Вместо футбола во всех матчах поначалу была «рубка» за мяч и его отскок. Ребята успели хорошо размяться, но при этом никто ещё не устал от игр и довольно душной погоды. В итоге я остановился у первого поля, где сражались команды из младшей группы — «Тотем» (Красноярск») и «Оренбуржье» (Орск). Дело в том, что это был единственный матч четвертьфинала, в котором всё решалось в серии пенальти, и такое пропускать не хотелось.

Фото: «Чемпионат»

Ребята из Красноярска ещё до начала турнира считались фаворитами, и такого сопротивления от «Оренбуржья» никто не ожидал. Тем не менее сначала дерзким аутсайдерам удалось затащить «Тотем» в футбольную лотерею, а потом и вовсе сенсационно обыграть.

Самой отвратительной частью своей профессии считаю момент, когда нужно подходить за комментарием к человеку, только что проигравшему что-то важное в жизни. Но не ожидал встретить кого-то по-настоящему опустошённого болезненным поражением на празднике для детей. Да, проигрывать не любит никто. Но ведь ребята впервые побывали в Сочи, увидели Чёрное море, покатались на аттракционах и поиграли в футбол на прекрасно организованном турнире. Как тут можно расстраиваться?! Тем не менее дети из «Тотема» рыдали, а тренер Олег Бадмаев сидел в сторонке и смотрел перед собой, пока я его не побеспокоил.

Бадмаев Олег, тренер «Тотема» Фото: «Чемпионат»

— Как собираетесь поддержать ребят?

— Мы им уже всё объяснили. Это ведь первый большой турнир для ребят, они старались и показали нормальный результат. По отношению к делу претензий нет. Надо дать им время, чтобы успокоились. Сегодня побудут грустными, а завтра всё устаканится, они с новыми силами будут штурмовать следующие цели.

— Почему проиграли сегодня?

— Команда на этом чемпионате у нас представлена не самая сильная. Привезли много неопытных игроков. Четверо – вообще новички, буквально несколько месяцев назад попавшие в детский дом. Им, конечно, непросто… Есть определённая текучка, ведь детей усыновляют, забирают в семьи. Для них это, конечно, прекрасно, а для тренера – потеря боевой единицы. Пришлось выбирать самых подготовленных из новых детей. Так что мы даже прыгнули выше головы – вышли из группы и играли достойно.

— Каким был путь в Сочи?

— Мы стали победителями краевого чемпионата. Прошли два этапа с этой командой, так что было очень тяжело сюда пробиться. «Тотем» с этим составом практически без замен дошёл до такой высокой стадии. Как тренер, не сильно расстроился.

— Кто лидер «Тотема»?

— Слава Голубев, наш капитан. Он дольше всех занимается, на нём строится вся игра. К сожалению, в Сочи не показал свой лучший футбол, не с кем было обыграться. Но если бы его не было, то никуда бы и не выехали, наверное, с отборочного этапа в Красноярске и Новосибирске.

Для всех детей это хороший опыт, благодарим организаторов за такой турнир. Мы были здесь в 2013-м, заняли тогда шестое место. В этом году вошли в восьмёрку.

Про Лёху

На втором часу турнира, двигаясь к любимому первому полю от курилки в очередной раз, я чуть не споткнулся о прилетевший под ноги мяч.

«Пасните обратно», — крикнул светлый пацан в фиолетовой форме.

В итоге минут на 40 я совершенно выпал из работы на турнире, пасуясь с парнишкой. Поначалу мы даже толком не общались, кроме «куда ж ты так?!», «давай, под удар катни!». К нам время от времени подключались ещё несколько пацанов, уже своё на турнире отбегавших. Но позже каждый из них отвлекался на какие-то дела. А этот светлый всё никак не хотел заканчивать. В итоге пришлось со стыдом признаться, что я устал, и мы сели просто пообщаться. Разговор получился ещё минут на 40, я в основном слушал и узнал следующее.

Лёхе 14, но выглядит он лет на 10 максимум. Лёха воспитывается в детском доме в Хабаровске, попал туда полтора года назад. Отца у него нет, мама пьёт.

Первым делом, когда Лёха узнал, что я из Москвы, он почему-то спросил, сколько я получаю и больше ли эта сумма 20 000 рублей. В ответе я немного приукрасил.

Команда Лёхи «продула все матчи, и теперь дадут какую-нибудь долбаную грамоту или медаль». Алексей хочет планшет, ведь у него сломался телефон.

Лёху достали «воспитки», которые пытаются поймать его с сигаретой, только потому что он общается с курильщиками. А Лёха не курит.

На руках, ногах и лице у Лёхи полно шрамов, как свежих, так и зарубцованных. «Эти вот — свежие: поле жёсткое, а я в подкате решил забить», — с каменным лицом говорит Алексей.

Лёха не реже четырёх раз в неделю занимается борьбой у Руслана Сергеевича с огромной спиной. Про это пацан рассказывает с удовольствием: «Смотри, какая налилась (показывает бицепс – и правда в порядке)».

Футболом он тоже занимается – дважды в неделю, но борьба Лёхе нравится больше, ведь в футболе не всё зависит от тебя: «Пенёк какой-то из наших накосячил, и всё – продула команда!».

В школе Лёхе нравится, там интереснее, чем в учреждении.

Лёха хочет в семью, и как можно скорее. Правда, говорит об этом несентиментально и без кома в горле. Просто в семье нет воспитателей, пацанов, которые стреляют спички, и можно будет спокойно сосредоточиться на борьбе и футболе. Алексей – 14-летний мужик, думает и рассуждает о серьёзных вещах: спорте, учёбе и семье.

Лёхе очень понравился холодный чай известной марки, который я принёс на поле. В конце нашего знакомства Лёха стрельнул у меня сто рублей, чтобы купить себе такой же.

Про директора

До финальных игр минут 10. Крепкий дядя в курилке жалуется на погоду: «Как там играть-то?! Духота ужасная, ребята уже задыхаются». И действительно, после небольшого дождя сильно парило. Воздух казался тяжёлым от влажности, а комфортные, по идее, 22 градуса, больше смахивали на 42. Мужчина в жёлтой майке тушит сигарету и идёт к полям. Это директор детдома города ОрскаВячеслав Александрович Коваленко. Его и главного тренера Берика Файзулина «Оренбуржье» сейчас будет играть финал с «Наврузом» из Таджикистана — очередным фаворитом, которые начали попадаться ребятам из Орска ещё с четвертьфинальной стадии.

«Навруз», как и ожидалось, поначалу смотрелся увереннее. Даже несмотря на то что ребята из «Оренбуржья» сразу постарались перекрыть лидера соперника, лучшего игрока прошлогоднего турнира Зиевиддина Каримова. Один гол таджикскому Месси всё же забить удалось, но для победы этого оказалось мало. В составе «Оренбуржья» победный дубль на свой счёт записал Влад Зубачев.

Фото: «Чемпионат»

Впервые с самого утра я увидел, как дядя в жёлтой футболке перестал быть угрюмым, — вместо этого он выплясывал наравне с ребятами из детдома города Орска сумасшедший победный танец.

— На нас никто не ставил, потому что мы тёмная лошадка, – начинает Вячеслав Александрович. – В течение восьми лет приезжали в Приволжский федеральный округ на отборочные этапы, но выше третьего места не поднимались. В этом году надоело ездить просто так. Сказали ребятам, что нужно выигрывать.

— В шоке?

— Конечно! На победу в турнире надеялись, но, кроме надежды, не было ничего. Наступила эйфория, которая в будущем должна перерасти в мотивацию, чтобы вновь играть и побеждать. Если и на следующий год посчастливится дожить и поучаствовать, будет здорово!

— Ребятам понравилось в Сочи?

— Нам здесь создали условия, о которых можно только мечтать. Большая заслуга организаторов, «Мегафона», Российского футбольного союза. Всё возле моря. Мы и в футбол на пляже поиграли, и сфотографировались с отдыхающими — всё успели!

— Каким получился путь сюда?

— Мы прошли этап в Казани. Двое деток из той команды ушли под опеку, нужно было срочно искать им замену, заново готовить команду, сыгрываться. Но это жизнь. Тем ребятам повезло дважды: кубок подержали и теперь воспитываются в семье. Мы только рады, когда детки уходят в семью, ради этого и работаем.

— Тем двоим нашли новых родителей?

— Одному – да. Другого ребёнка восстановили в кровную семью. Всегда расставляем приоритеты к семейному устройству. Каждый сотрудник детского дома старается работать на результат. Талантливый ребёнок, ушедший в семью, будет добиваться успехов, надеемся, в нашем родном Орске.

— Когда кого-то из ребят забирают, остальным, наверное, приходится тяжко?

— Нет. У нас давно отработанная система, трудится целая служба психологов. Я вам больше скажу: далеко не все дети хотят уходить в семью, так что большого горя, когда кого-то забрали в семью, а кто-то остался, нет. Психологи работают чётко: забрали – надо порадоваться. Наши детки умеют радоваться за других ребят.

— Сложно подобрать ребёнку семью?

— Работа по семейному устройству начинается задолго до момента, когда ребёнка усыновляют. Это же не в магазине с полки взять – мы тщательно подбираем семью под каждого из наших ребят. Работает служба психологов, социальные педагоги, воспитатели. Существует целая система, которая позволяет выявить слабые звенья, чтобы предотвратить несчастье, когда ребёнка снова возвращают в детский дом. Таких случаев у нас не много. Наоборот, больше установлённых детей. За прошлый год около 60 ребят покинули стены учреждения. Мы этому рады.

— Что в этом процессе сложнее всего?

— Есть три категории детей, которые находятся в зоне риска. Первая – дети старше двенадцати лет, вторая – сиблинги — дети, у кого много братьев или сестёр, и третья – ребята с проблемами со здоровьем. Каждый служащий нашего учреждения старается окружить таких детей дополнительной заботой, чтобы им было комфортно в стенах детского дома. Но и не прекращается работа по их семейному определению.

— А что делать со сложными родителями?

— У нас заработала школа приёмного родителя. Она стала достаточно популярной в Орске, её посещают даже те, у кого есть свои дети, но они испытывают трудности в их воспитании. Мы ведём работу с некоммерческой организацией «Центр практической психологии», который даёт определённые рекомендации, чтобы ребёнок впоследствии не попал к нам.

— Сколько детей в вашем учреждении?

— На момент отъезда было 154 ребёнка. У нас достаточно большое учреждение, в своё время при нас была школа-интернат для детей с ограниченными возможностями, умственной отсталостью. Был детский дом-школа, куда приходили учиться дети из ближайших домов.

— И что, про каждого из 154 детей можете подробно рассказать?

— Да, конечно. Мы встречаемся каждый день. В нашем учреждении есть правило, направленное на разрушение существующего стереотипа, что большие детские дома — в ущерб ребёнку. Мы стараемся его опровергнуть. В стенах нашего учреждения должно быть комфортно каждому ребёнку, который к нам поступил в силу трудной жизненной ситуации. Не нужно ему усложнять жизнь, создавать новые трудности. Но на всё готовенькое они тоже не приходят, участвуют во всем: убирают территорию, красят бордюры, где по силам, могут помочь по возрасту. В летний период мы их трудоустраиваем, создаём условия для отдыха. У нас большая территория, находимся в центре города. Красивое здание, которое претерпело капитальный ремонт в 2013 году благодаря усилиям нашего губернатора. Он говорит: раз случилось так, что дети должны находиться в детском доме, то они должны жить в лучшем детском доме. Всё к тому идёт.

Фото: «Чемпионат»

— У вас в «Оренбуржье» явный лидер – 4-й номер. Расскажите о нём.

— Это Никита Смирнов, он у нас уже шесть лет. Сейчас ему 12 лет. Попал к нам, когда его мать посадили в тюрьму. Младший брат оказался в другом учреждении, потому что был очень маленьким, всего полтора года, воспитывался в доме малютки. Отца у них нет. По поводу лидерских качеств Никиты — вы видели, как поступил наш тренер в перерыве?

— Не обратил внимания.

— Он позволил лидеру – Никите в данном случае – пообщаться с командой, расставить ребят по полю. Тренер не вмешивался. Таким образом, усилия этого игрока привели к своеобразной победе над собой. Это очень тонкая работа. Недосмотреть нельзя, но бывают ситуации, когда необходимо оставить ситуацию на откуп ребятам, чтобы они решали всё сами. Так и выявляются лидеры коллектива.

— Как вы стали директором детского дома?

— Мне повезло: после окончания педагогического института в порядке эксперимента предложили взять небольшую школу – 200 учеников. Это был первый опыт. Когда же в порядке оптимизации было решено сократить эту школу и объединить с более крупной, центральной, мне предложили взять это учреждение под руководство. Это было десять лет назад. Находилось тогда всё в не очень хороших условиях, не было возможности для проживания детей. Сейчас они живут по восемь человек в отдельных квартирах, где они все изолированы друг от друга. Есть спальня, игровые и комнаты, чтобы делать уроки.