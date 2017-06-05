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Скончался бывший полузащитник «Ньюкасла» Шейк Тиоте
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Боец, сраженный в Китае. Почему умер Шейк Тиоте

Бывший полузащитник «Ньюкасла» Шейк Тиоте упал в обморок на тренировке, хотя почти год назад узнал о проблемах с сердцем…
5 июня 2017, понедельник. 22:00. Футбол

Мир должен запомнить Шейка Тиоте бойцом. Чтобы пробиться в футбол, Шейк бегал босиком по улицам Абиджана, а в семье настолько не хватало денег, что на первую пару бутс он скопил только в 15 лет. «В Африке ты должен быть сильным, невероятно сильным психологически, чтобы пробиться наверх. Это в Европе есть всё – мяч, форма… В Африке очень трудно играть в футбол – нет условий, нет денег, чтобы расти», – рассказывал Тиоте.

Кто-то запомнит Шейка как гору мускул, разъезжающего по Ньюкаслу без водительских прав, с бутылкой шампанского в руке, но правильнее сказать – как гору мускул, которого боялась добрая половина игроков АПЛ. Пять лет назад «Ньюкасл» обладал замечательной парой полузащитников – Тиоте, вгрызавшийся в каждый мяч, и умница Йоан Кабай, нераскрученный местечковый Пирло, с невероятным чувством и искусством паса. Они, неразлучные, невероятно дополняли друг друга, а Шейк Тиоте порой ещё и шокировал «пушкой». Тот камбэк с 0:4 против «Арсенала» не случился бы без дикого, уже каноничного удара Тиоте, на который, с учётом сценария матча, нельзя было реагировать иначе, чем комментатор BBC. Только орать.

«Один из лучших в жизни товарищей по команде», – пишет о Тиоте Тим Крул. «Он сильно помогал советами, когда меня подняли в основной состав», – вспоминает Пол Дамметт. Всегда был жизнерадостен, всегда помогал молодым, всегда крепко стоял на ногах. На этой неделе в семье Шейка Тиоте должен был родиться третий ребёнок.

Мир должен запомнить Шейка Тиоте бойцом. Но ещё – усвоить один урок.

Минувшим летом Тиоте, понимая, что играть за «Ньюкасл» почти не будет (набегал всего 15 минут в Чемпионшипе, после чего уехал во второй китайский дивизион), мог оказаться в России. Насколько известно, Шейком интересовался «Анжи» и персонально Павел Врба. Ударили по рукам, приготовились к медобследованию – и заморозили переход из-за проваленного медосмотра. Доподлинно неизвестно, помешали проблемы с сердцем или что-то ещё. Но тем же летом Тиоте завалил осмотр в «Галатасарае», и турецкие СМИ говорили именно о сердце.

В этой ситуации у меня два вопроса в воздух.

Почему Тиоте решил продолжать карьеру, зная о проблемах с сердцем? Ладно, здесь ответ может дать, кто-либо игравший хотя бы на уровне любительских футбольных лиг. Если есть желание играть, порой не остановит ничто, даже жёсткие установки врачей. Но хорошо, тогда второй вопрос. Как китайские врачи осматривали Тиоте, если не увидели ничего серьёзного?

Смерть Шейка – не только трагедия конкретного человека, это ещё и удар по всему китайскому футболу. Вместе с кастой игроков, не желающих ехать в Китай, чтобы не предавать свою мечту, есть и другая – те, кто беспокоится за своё здоровье. Зимой в другой пекинский клуб, «Бэйцзин Гоань», едва не перешёл Антони Модест. Нападающий, забивший тучу мячей за «Кёльн», изучил вопрос, понял, что в Китае плохая медицина (и это в Пекине!), и отказался от трансфера с громадной зарплатой – сложная аллергия сына оказалась важнее.

Китайский футбол болеет синдромом российского – щеголяет броскими вывесками, раскидывает деньги налево-направо, но нежизнеспособен из-за разницы между порядками футбола и порядками жизни. Датский сорвиголова Стиг Тёфтинг рассказывал, как китайская Суперлига была устроена 15 лет назад: легионеров расселяли в пентхаусы, своих игроков — в подвальные бараки домашних стадионов, а на выездах в бедные провинции было боязно даже купить бутылку колы на рынке, потому что вокруг мусор, мухи, тараканы. Уровень жизни в Китае не соответствует уровню приглашаемых футбольных звёзд, как и уровень медицины. Ни один китайский дипломированный врач не может получить работу в российской клинике, а местные методы лечения – БАДы, иглоукалывание, традиционные средства – помогают только в частных случаях, вроде проблем со спиной, как у Неманьи Видича.

И пока в «Хоффенхайме» вокруг тренировочного поля ставят датчики, отслеживающие сердцебиение, давление, дыхание каждого игрока, а потом передающие данные клубному медику, китайские врачи добродушно пропускают в футбол игрока, предположительно имеющего болезнь сердца, завалившего до «Бэйцзин Энтерпрайзес» два медосмотра. А тренеры не дают полузащитнику, традиционно набегающему объём работы современного центрального хавбека (10-12 км), лишний день отдыха. И это при том, что специалисты по физподготовке требуют смягчать тренировочные условия для игроков в первые два дня после матчей или не назначать тренировки вовсе. Всё это очень печально и, что самое обидное, может повториться.

Мир, запомни Шейка Тиоте в первую очередь бойцом. Даже со смертью он боролся 15 часов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Шейк Тиоте
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