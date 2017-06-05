Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Венгрия – Россия. 5 июня 2017 года. Обзор матча – 0:2.
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

Зоб сборной. Слишком дорогая победа России над Венгрией

Матч России с Венгрией подарил главную беду из возможных – даже крупное поражение было бы не столь болезненным.
5 июня 2017, понедельник. 23:32. Футбол

Не всё так грустно. Сборная России проверила всё, что хотела. Поработала над физикой, побегала в специальных датчиках, замеряющих скорость бега, количество и качество рывков. Обкатала схему 3-5-2, к которой всё ещё нужно привыкать. Выжала сборную Венгрии, не дав ей создать моменты из штрафной (самыми активными были Джуджак и Штибер, обострявшие на флангах, но не находившие продолжения в центре. Достойно поработала в прессинге – угловой, с которого наша сборная забила второй мяч, случился из-за неточной скидки защитника венгров под давлением. Выдала достойную реализацию – три гола из трёх с половиной моментов.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
05 июня 2017, понедельник. 21:30 МСК
Венгрия
0 : 3
Россия
0:1 – Смолов – 20, 0:2 – Эппель – 40 (автогол), 0:3 – Полоз – 89

Можно даже персонально выделить отдельных игроков. Александра Головина – именно его движение помогло сборной России преодолеть трудный стартовый отрезок, где наша команда отвратительно выходила из-под венгерского прессинга. Фёдора Смолова, которому после Кубка конфедераций не стоит возвращаться в Премьер-Лигу, – в составе сборной Смолов впервые за долгое время много играл на команду, не был единственным адресатом доставки мяча, финтил и накручивал соперника. Свой гол соорудил почти в одиночку: нашёл свободное пространство, отправил в партер одного защитника, прокинул мяч между ног другому — и вынимай. Достойно вошёл в игру Дмитрий Полоз, учинивший разгром.

Всё это хорошо, но сборная России понесла слишком большую потерю.

С 99,9-процентной вероятностью – по крайней мере, так видится к моменту сдачи текста – на Кубке конфедераций не сыграет Роман Зобнин, и это его личная драма. Герой главного прогресса сезона, шедший в «Спартак» резервистом и внезапно ставший везде основным, был невероятно заряжен на первый международный турнир в карьере. «Я в ожидании. Хочется проверить свои силы на фоне сильных соперников, посмотреть, чего стою я, да и наша сборная в целом», – говорил Зобнин в интервью, вышедшем буквально утром в день матча.

В этой сборной России Роман Зобнин был жизненно важен лошадиным объёмом работы. Головин выполняет функции, свойственные ему в ЦСКА, занимаясь разрушением в равной степени с конструктивом, Глушаков лишь позиционно играет там, откуда его для командной пользы передвинул Массимо Каррера. В таком кулаке был жизненно важен Зобнин. Сильный в разрушении, в давлении. Полезный в подыгрыше – это он сделал голевую передачу под рывок Смолова. Турнир должен был закрепить Зобнина в статусе ключевого игрока сборной России, тем более что в центре поля Роман чувствует себя намного уютнее, чем на фланге.

И тут такая типичная и неприятная история, разбивающая все ожидания. Попытка остановить соперника в прессинге. Нога, соскользнувшая на кочке. Вырванный кусок будапештского дёрна. Боль, носилки, ладони на глазах. Подозрение на травму крестообразных связок.

А потом, уже при счёте 2:0 в пользу нашей сборной, в спокойном течении игры – редкая опасная атака венгров, выход Балога на ворота, его удачная попытка проткнуть Акинфеева, ускорение Георгия Джикии к линии ворот — вынос и ещё один болевой шок. Джикию Черчесов убрал с поля от греха подальше, чтобы не потерять другого резко прогрессировавшего по ходу сезона чемпиона.

А ещё доставалось Головину. А ещё Жирков по-хоккейному получал в корпус от Маркварта. А ещё Ерохин заканчивал матч с заморозкой на ноге. Прибавьте сюда Дзагоева, Дзюбу, Марио Фернандеса, можно даже Дениса Черышева, если ещё не забыли о нём – состав сборной России и так-то не был близок к оптимальному, а теперь потерял ещё одного бойца, которого трудно заменить. Ни Газинский, ни Ерохин не умеют разрушать на уровне Зобнина, а Дмитрий Тарасов в принципе выглядит странной кандидатурой в сборной. И всё это в товарищеском (ладно, контрольном) матче, где тумблер агрессии должен стоять на уровень ниже.

Извечная проблема Станислава Черчесова за год работы со сборной России – невозможность наиграть оптимальный состав. Тренер жаловался на травмы, когда проигрывали Катару, когда в основе выходил лавочник «Рубина» Оздоев, почти перед каждым окном сборных. Не хочется стелить соломку, однако за год сборная России ни разу не собралась в сильнейшем составе, а теперь лишилась ещё нескольких важных игроков. Дзагоева и Зобнина — вероятно, 2/3 потенциальной полузащиты сборной на Кубке конфедераций и ЧМ-2018. Дзюбы, который играл бы в атаке со Смоловым, если бы не колено. И так далее, и так далее.

После такого матча, как с Венгрией, остаётся дурной осадок. Вероятно, мы увидели здесь контуры настоящей сборной России, но можно ли по матчу в Будапеште судить об игре наших в целом? Нет. Более того, даже по Кубку конфедераций не стоит делать далеко идущих выводов – опять травмы, опять пятнашки с составом, опять невозможность выпустить всех лучших. Даже там мы не увидим максимального потенциала российской команды. А потенциал, учитывая фрагментарную игру с Бельгией и Венгрией, очень даже есть.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 43
Теги
Сборная Венгрии — Футбол Сборная России — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
6 июня 2017, вторник
00:40 Аллегри близок к продлению контракта с «Ювентусом»
00:35 Черчесов: вероятно, Беленов, Нойштедтер и Семёнов не попадут в состав на КК-2017
00:26 Наставник сборной Венгрии: у России сыгранная команда, она успешно атаковала
00:19 Самедов: это был первый матч сборной после долгого перерыва, и не всё получалось
00:15 Черчесов: Джикия получил небольшой ушиб, Комбаров получит шанс в матче с Чили
00:13 Бухаров: не считаю, что венгры играли грязно
00:09 Глушаков: у сборной России были погрешности в матче с Венгрией, выводы сделаем
00:08 Черчесов: матч с Венгрией был нелёгким, но Россия заслуженно победила
5 июня 2017, понедельник
23:55 Джикия: ребята очень помогли в моём дебютном матче за сборную России
23:49 Акинфеев: сборная России выиграла — и хорошо
23:45 После травмы в матче со сборной Венгрии колено Зобнина опухло и болит
23:45 Гол Смолова, травма Зобнина, крик Глушакова — в фотообзоре Венгрия — Россия
23:36 Сборная Бельгии обыграла чехов в товарищеском матче
23:26 Кисляк покинет «Газиантепспор»
23:20 Сборная России разгромила Венгрию в товарищеском матче в Будапеште
22:48 Аллегри: может казаться, что Роналду спит, а потом он забивает два гола
22:42 У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава
22:37 Экс-защитник «Терека»: после жизни в Грозном у меня внутри всё изменилось
22:33 Лодыгин — Данни: ты был лучшим, подавал пример всей команде
22:32 Капелло: Роналдо — мой лучший подопечный, но работать с ним было сложнее всего
22:18 Уилкер Анхель — лучший игрок сезона в «Тереке»
22:13 Экс-форвард ЦСКА Коровушкин завершил карьеру в 38 лет
22:11 Ляказетт: вариант с моим переходом в «Атлетико» ещё возможен
22:09 Венгрия – Россия: Зобнин получил травму и покинул поле на носилках
21:54 Янбаев покинул «Локомотив» и стал свободным агентом
21:42 Слуцкий дал интервью BBC на английском языке и рассказал о поддержке Абрамовича
21:24 Созин: импортозамещение погубит российский футбол
21:17 Тео Эрнандесу не предъявили обвинения в изнасиловании
21:08 Ловрен резко отреагировал на вопрос о трансфере ван Дейка в «Ливерпуль»
21:04 ФИФА и УЕФА выразили соболезнования по поводу смерти Тиоте
20:49 Лю Хуншэн: «Спартак» не объяснил причины расставания и пока не отдал медаль
20:44 Джуджак – в стартовом составе сборной Венгрии на товарищеский матч с Россией
20:38 Борись за победу в новом футбольном проекте «Чемпионата»!
20:38 Терентьев: надеть снова футболку «Зенита» было моей мечтой
20:31 Э. Азар перенёс операцию и пропустит около трёх месяцев
20:27 Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Венгрией
20:23 Симонян и Прядкин прибыли на стадион перед матчем Венгрия — Россия
20:17 «Шальке» оштрафует Коноплянку на крупную сумму за критику тренера
20:13 В Москве прошёл корпоративный Кубок Rambler&Co
20:00 Артуро Видаль: сборная Чили летит в Россию, чтобы реализовать ещё одну мечту
19:46 Команды любительской лиги Москвы проведут матчи в рамках «Фестиваля Турции»
19:38 Контракт Терентьева с «Зенитом» рассчитан на три года
19:36 «Реал» предложит «Монако» € 135 млн за Мбаппе
19:29 Терентьев: удачи, «Ростов», ценю каждого из вас!
19:21 Источник: «Ливерпуль» приобретёт ван Дейка за рекордные для защитников деньги
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Выведет ли Аленичев "Енисей" в РФПЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017