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Станислав Черчесов, сборная России
Фото: РИА Новости
Текст: Полина Куимова

Черчесов: вопрос с окончательной заявкой сборной ещё открыт

Главные тренеры сборных России и Венгрии – об итогах встречи.
6 июня 2017, вторник. 00:45. Футбол
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
05 июня 2017, понедельник. 21:30 МСК
Венгрия
0 : 3
Россия
0:1 – Смолов – 20, 0:2 – Эппель – 40 (автогол), 0:3 – Полоз – 89

Станислав Черчесов подвёл итоги матча, рассказал о травмах игроков сборной и о том, кто, вероятнее всего, не попадёт в окончательную заявку.

– Это был нелёгкий матч, потому что мы провели непростой сбор. Последний официальный матч сыграли ровно две недели назад, поэтому это была наша первая игра после тяжёлых тренировок. Мы долго входили в игру, но потом разбегались и заслуженно победили. Если брать первый гол, то он индивидуальный. Мы наигрывали выход из обороны, и Фёдор Смолов прекрасно открылся и забил. Но действительно были несвойственные нам потери в атаке, причём несколько подряд. Это осталось в памяти, и нам это надо исправлять, тогда игра будет смотреться более целостной.

– Какова тяжесть травмы Зобнина?
– Не хотелось бы опережать события. Понятно, что колено опухло и болит. Завтра сделаем обследование, после которого сможем точно что-то говорить.

– Что с Джикией?
– У него небольшой ушиб, но мы всё равно планировали выпускать Шишкина на 15-20 минут. Нам надо по возможности опробовать все варианты, потому что у нас почти нет времени.

– Отсутствие Комбарова в заявке как-то связано с его травмой?
–Вчера и сегодня болевых ощущений уже не было, но рисковать мы всё же не стали. Через несколько дней игра с чилийцами — свой шанс он получит.

– Довольны игрой Ерохина?
– Во-первых, он уже играл за сборную, и не один матч. Вообще, каждый, кто вышел сегодня на поле, сыграл хорошо. Все сыграли свою партию, поэтому не хотелось бы кого-то выделять. Были оплошности, но мы разберём их в рабочем порядке.

Зоб сборной. Слишком дорогая победа России над Венгрией
Матч России с Венгрией подарил главную беду из возможных – даже крупное поражение было бы не столь болезненным.

– В заявке сегодня не было Нойштедтера, Семёнова и Беленова. Значит ли, что они не попадут в окончательный список?
– Сегодня надо было включать в заявку 23 игрока, поэтому я вызвал их и всё объяснил. Вопрос с окончательным списком ещё открыт. Видите, сегодня получил травму Зобнин.

Тренер сборной Венгрии Бернд Сторк остался недоволен выступлением своей команды.

–Проигрывать всегда плохо. Мои игроки сегодня совершали достаточно много ошибок, мы получали голы из ничего. Старались атаковать и обороняться, но было много молодых игроков. Именно ошибки приводили к голам. Российские игроки успешно атаковали, поэтому ко второму тайму результат был уже 2:0. Будем считать, что молодёжь набирается опыта.

Что касается российской команды, то она довольно сыгранная и сильная. Можно сказать, что нам не повезло. Главный вывод — молодым игрокам надо набираться опыта.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Венгрии — Футбол Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
Новости. Футбол
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