Слуцкого два года ждут в «Халл Сити». Главное — в обзоре дня

Согласованный контракт Слуцкого с «Халл Сити», победа сборной России над венграми, травма Зобнина и Аленичев в «Енисее» — в обзоре дня.

Сборная России разгромила Венгрию в товарищеском матче в Будапеште

В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России провела товарищескую встречу с командой Венгрии. Матч проходил в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершился победой гостей со счётом 3:0.



На 20-й минуте Фёдор Смолов после сольного прохода открыл счёт, а 20 минут спустя автогол форварда венгров Мартона Эппеля закрепил успех россиян. В концовке встречи, на 89-й минуте, точный удар Дмитрия Полоза принёс крупную победу российской команде. Для Полоза этот гол стал первым за национальную сборную.



Посмотреть голы можно в «твиттере» РФПЛ.

У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава

Травма полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина, которую он получил в товарищеском матче со сборной Венгрии, может оказаться серьёзной.



«У Романа Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование будет завтра в Москве. Роман, здоровья!» — сообщает официальный аккаунт сборной России в «Твиттере».



Футболист получил повреждение в игровом эпизоде во второй половине первого тайма, неудачно поставив ногу, и покинул поле на носилках. Вместо Зобнина на 34-й минуте в игру вступил полузащитник Александр Ерохин.

Зоб сборной. Слишком дорогая победа России над Венгрией Матч России с Венгрией подарил главную беду из возможных – даже крупное поражение было бы не столь болезненным.

«Енисей» объявил о назначении Аленичева на пост главного тренера

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев возглавил «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба клуба. На тренерском мостике 44-летний специалист сменил Андрея Тихонова, который возглавил «Крылья Советов». Дмитрий Аленичев подписал контракт на два года.

Новый главный тренер «Енисея» с 2010 по 2011 год тренировал сборную России U18, с 2011 по 2015 год работал с тульским «Арсеналом», а с 2015 по 2016 год возглавлял московский «Спартак».

Вопрос дня. «Енисей» — подходящее место для перезагрузки карьеры Аленичева? «Енисей» объявил о назначении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера. Ожиданиями от работы экс-рулевого «Спартака» делятся эксперты.

Ал. Миранчук согласовал с «Локомотивом» контракт на четыре года

По информации «Чемпионата», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук согласовал контракт со своим клубом на четыре года. В пятницу состоялись переговоры, и стороны пришли к соглашению.



Прежний контракт Миранчука истекал в ноябре нынешнего года. В минувшем сезоне 21-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 29 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач.



За основной состав «железнодорожников» Миранчук выступает с 2013 года.

Миранчук остаётся в «Локо». Как стала возможна трансферная сенсация №1 Самый обсуждаемый трансфер РФПЛ так и не случился. Алексей Миранчук остаётся в «Локомотиве», хотя это казалось невозможным.

Слуцкий согласовал с «Халл Сити» двухлетний контракт

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в ближайшее время возглавит «Халл Сити». Ранее появилась информация, что 46-летний специалист является главным кандидатом на вакантную должность.



Daily Star пишет, что Слуцкий уже согласовал двухлетний контракт с «Халл Сити». О назначении российского специалиста на пост наставника английского клуба будет объявлено на следующей неделе.



По итогам сезона-2016/17 «Халл Сити» занял в АПЛ 18-е место и вылетел в Чемпионшип.

Терентьев перешёл из «Ростова» в «Зенит»

«Ростов» и «Зенит» достигли соглашения о переходе защитника Дениса Терентьева в стан сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба ростовчан.



Футболист выступал за «Ростов» с 2015 года и провёл в жёлто-синей футболке 50 матчей.



«Благодарим Дениса за игру и самоотдачу, которую он демонстрировал в составе «Ростова», и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении ростовчан.

24-летний игрок является воспитанником «Зенита». Он также выступал за «Томь». В его активе есть матчи за юношескую сборную России.