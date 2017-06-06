Слуцкого два года ждут в «Халл Сити». Главное — в обзоре дня

Сборная России разгромила Венгрию в товарищеском матче в Будапеште
В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России провела товарищескую встречу с командой Венгрии. Матч проходил в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и завершился победой гостей со счётом 3:0.
На 20-й минуте Фёдор Смолов после сольного прохода открыл счёт, а 20 минут спустя автогол форварда венгров Мартона Эппеля закрепил успех россиян. В концовке встречи, на 89-й минуте, точный удар Дмитрия Полоза принёс крупную победу российской команде. Для Полоза этот гол стал первым за национальную сборную.
Посмотреть голы можно в «твиттере» РФПЛ.
У Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава
Травма полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина, которую он получил в товарищеском матче со сборной Венгрии, может оказаться серьёзной.
«У Романа Зобнина подозрение на повреждение связок коленного сустава. Обследование будет завтра в Москве. Роман, здоровья!» — сообщает официальный аккаунт сборной России в «Твиттере».
Футболист получил повреждение в игровом эпизоде во второй половине первого тайма, неудачно поставив ногу, и покинул поле на носилках. Вместо Зобнина на 34-й минуте в игру вступил полузащитник Александр Ерохин.
«Енисей» объявил о назначении Аленичева на пост главного тренера
Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев возглавил «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба клуба. На тренерском мостике 44-летний специалист сменил Андрея Тихонова, который возглавил «Крылья Советов». Дмитрий Аленичев подписал контракт на два года.
Новый главный тренер «Енисея» с 2010 по 2011 год тренировал сборную России U18, с 2011 по 2015 год работал с тульским «Арсеналом», а с 2015 по 2016 год возглавлял московский «Спартак».
Ал. Миранчук согласовал с «Локомотивом» контракт на четыре года
По информации «Чемпионата», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук согласовал контракт со своим клубом на четыре года. В пятницу состоялись переговоры, и стороны пришли к соглашению.
Прежний контракт Миранчука истекал в ноябре нынешнего года. В минувшем сезоне 21-летний футболист провёл в Премьер-Лиге 29 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач.
За основной состав «железнодорожников» Миранчук выступает с 2013 года.
Слуцкий согласовал с «Халл Сити» двухлетний контракт
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в ближайшее время возглавит «Халл Сити». Ранее появилась информация, что 46-летний специалист является главным кандидатом на вакантную должность.
Daily Star пишет, что Слуцкий уже согласовал двухлетний контракт с «Халл Сити». О назначении российского специалиста на пост наставника английского клуба будет объявлено на следующей неделе.
По итогам сезона-2016/17 «Халл Сити» занял в АПЛ 18-е место и вылетел в Чемпионшип.
Терентьев перешёл из «Ростова» в «Зенит»
«Ростов» и «Зенит» достигли соглашения о переходе защитника Дениса Терентьева в стан сине-бело-голубых, сообщает пресс-служба ростовчан.
Футболист выступал за «Ростов» с 2015 года и провёл в жёлто-синей футболке 50 матчей.
«Благодарим Дениса за игру и самоотдачу, которую он демонстрировал в составе «Ростова», и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении ростовчан.
24-летний игрок является воспитанником «Зенита». Он также выступал за «Томь». В его активе есть матчи за юношескую сборную России.