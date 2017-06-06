«Была задача сыграть на ноль». Игроки сборной России – о матче с Венгрией

Игорь Акинфеев был довольно краток.



– Выиграли – и хорошо, — сказал вратарь журналистам.

– Как оцените функциональное состояние команды?

– Я не тренер, — ответил он и направился к автобусу.

Георгий Джикия, который сегодня получил повреждение по ходу матча, убедил журналистов, что с ним всё более или менее в порядке.

– Пока непонятно, что у меня, но вроде всё нормально. Что касается игры, мы выиграли 3:0, так что всех поздравляю с победой. Для меня сегодняшний матч был дебютным, поэтому благодарю всех. Ребята мне очень помогли, подсказывали.



– Общались уже с Зобниным?

– Пока нет. По его травме всё будет понятно завтра.



Про Зобнина спрашивали у каждого игрока, который останавливался в микст-зоне, но Денис Глушаков сказал, что про Зобнина сейчас никто ничего конкретного не знает.



– Установку мы выполнили, — прокомментировал результат матча полузащитник. — Были какие-то погрешности, но мы готовимся. Первый матч после чемпионата, надо было вкатиться в игровой тонус. Тренировки тренировками, а матчи — это совсем другое. Время ещё есть, впереди игра с Чили. Мы посмотрим соперника, разберём ошибки, сделаем выводы и будем идти дальше. При всём уважении к Венгрии, с Чили сложнее играть.

Зоб сборной. Слишком дорогая победа России над Венгрией Матч России с Венгрией подарил главную беду из возможных – даже крупное поражение было бы не столь болезненным.

Александр Головин отметил, что команда, несмотря на разгромную победу, понимает, в чём заключаются претензии главного тренера.



– Сборная России — организованная команда, — сказал он. — Мы хорошо играли, всё понимали, что и кому нужно делать на поле. Хорошо действовали в обороне и реализовали свои моменты. Но при этом мы понимаем, в чём заключаются претензии Черчесова. При отборе мяча несколько раз его сразу теряли, из-за этого получили много острых атак. Защита была не сбалансирована.

– Как оцените свою форму?

– Сейчас чувствую себя хорошо, но мне ещё есть куда прибавлять, — ответил Головин. — Сегодня было немного душно, поэтому пришлось чуть тяжелее, чем обычно. В концовке меня перевели на левый фланг вместо Жиркова. Но в ЦСКА я играл на этой позиции, поэтому никаких проблем с этим не было. 3:0 — вполне заслуженный счёт. Были хорошие моменты, мы их реализовали и, как минимум, ни в чём не уступили этой команде.

Черчесов: вопрос с окончательной заявкой сборной ещё открыт Главные тренеры сборных России и Венгрии – об итогах встречи.

Александр Бухаров сказал, что главной задачей на сегодняшний матч было сыграть на ноль.



– То, что забили три гола, — хорошо сыграли на контратаках и стандартах. Была поставлена задача сыграть на ноль. К тому же это была первая игра сборной, потихоньку набираем игровой тонус, входим в ритм.



– Не грязно ли играли венгры?

– Да нет. Игра была боевая, и момент с травмой Зобнина был чисто игровой — случайно попало в ногу. У него есть какое-то повреждение, а больше я ничего не знаю.