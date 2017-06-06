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Игорь Акинфеев, сборная России
Фото: РИА Новости
Текст: Полина Куимова

«Была задача сыграть на ноль». Игроки сборной России – о матче с Венгрией

Акинфеев, Джикия, Глушаков, Головин и Бухаров прокомментировали результат матча со сборной Венгрии.
6 июня 2017, вторник. 01:18. Футбол
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
05 июня 2017, понедельник. 21:30 МСК
Венгрия
0 : 3
Россия
0:1 – Смолов – 20, 0:2 – Эппель – 40 (автогол), 0:3 – Полоз – 89

Игорь Акинфеев был довольно краток.

– Выиграли – и хорошо, — сказал вратарь журналистам.

– Как оцените функциональное состояние команды?
– Я не тренер, — ответил он и направился к автобусу.

Георгий Джикия, который сегодня получил повреждение по ходу матча, убедил журналистов, что с ним всё более или менее в порядке.

– Пока непонятно, что у меня, но вроде всё нормально. Что касается игры, мы выиграли 3:0, так что всех поздравляю с победой. Для меня сегодняшний матч был дебютным, поэтому благодарю всех. Ребята мне очень помогли, подсказывали.

– Общались уже с Зобниным?
– Пока нет. По его травме всё будет понятно завтра.

Про Зобнина спрашивали у каждого игрока, который останавливался в микст-зоне, но Денис Глушаков сказал, что про Зобнина сейчас никто ничего конкретного не знает.

– Установку мы выполнили, — прокомментировал результат матча полузащитник. — Были какие-то погрешности, но мы готовимся. Первый матч после чемпионата, надо было вкатиться в игровой тонус. Тренировки тренировками, а матчи — это совсем другое. Время ещё есть, впереди игра с Чили. Мы посмотрим соперника, разберём ошибки, сделаем выводы и будем идти дальше. При всём уважении к Венгрии, с Чили сложнее играть.

Зоб сборной. Слишком дорогая победа России над Венгрией
Матч России с Венгрией подарил главную беду из возможных – даже крупное поражение было бы не столь болезненным.

Александр Головин отметил, что команда, несмотря на разгромную победу, понимает, в чём заключаются претензии главного тренера.

– Сборная России — организованная команда, — сказал он. — Мы хорошо играли, всё понимали, что и кому нужно делать на поле. Хорошо действовали в обороне и реализовали свои моменты. Но при этом мы понимаем, в чём заключаются претензии Черчесова. При отборе мяча несколько раз его сразу теряли, из-за этого получили много острых атак. Защита была не сбалансирована.

– Как оцените свою форму?
– Сейчас чувствую себя хорошо, но мне ещё есть куда прибавлять, — ответил Головин. — Сегодня было немного душно, поэтому пришлось чуть тяжелее, чем обычно. В концовке меня перевели на левый фланг вместо Жиркова. Но в ЦСКА я играл на этой позиции, поэтому никаких проблем с этим не было. 3:0 — вполне заслуженный счёт. Были хорошие моменты, мы их реализовали и, как минимум, ни в чём не уступили этой команде.

Черчесов: вопрос с окончательной заявкой сборной ещё открыт
Главные тренеры сборных России и Венгрии – об итогах встречи.

Александр Бухаров сказал, что главной задачей на сегодняшний матч было сыграть на ноль.

– То, что забили три гола, — хорошо сыграли на контратаках и стандартах. Была поставлена задача сыграть на ноль. К тому же это была первая игра сборной, потихоньку набираем игровой тонус, входим в ритм.

– Не грязно ли играли венгры?
– Да нет. Игра была боевая, и момент с травмой Зобнина был чисто игровой — случайно попало в ногу. У него есть какое-то повреждение, а больше я ничего не знаю.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Бухаров Александр Головин Георгий Джикия Денис Глушаков Игорь Акинфеев Кубок России - Футбол
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