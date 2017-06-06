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Леонид Слуцкий может возглавить «Халл Сити»: что надо знать о клубе
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Welcome to Hell City. Что надо знать о клубе, куда может прийти Слуцкий

Леонид Слуцкий близок к тому, чтобы начать карьеру в Англии, возглавив «Халл». Вашему вниманию — всё самое важное и забавное о клубе.
6 июня 2017, вторник. 08:30. Футбол

Сначала базовые факты. «Халл Сити» — английский клуб, основанный в 1904 году в городе Кингстон-апон-Халл. До начала XXI века болтался в низших дивизионах страны и только в 2008-м дебютировал в высшем дивизионе. Владелец — египетский предприниматель Ассем Салам, который и настоял на приглашении Слуцкого. По итогам прошлого сезона «Халл» вылетел из АПЛ и в следующем сезоне надеется побороться за возвращение в элитный дивизион.

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Болельщики настроены против руководства

Прежде всего стоит сказать, что фанатская группировка крайне враждебно относится к действиям руководства. Прошлой зимой болельщики даже выходили на акции протеста против руководства клуба. Владельцы сезонных абонементов выступают против трансферной политики, странных направлений развития, увольнения Стива Брюса и предполагаемого ребрендинга. В частности, в матче 1-го тура прошлого сезона с «Лестером» фанаты стали размахивать красными карточками со словом «нет», а на игре с «МЮ» вывесили огромный баннер "«Сити» до нашей смерти".

Болельщики отстояли название клуба

Разногласия между Саламом и болельщиками начались в 2014 году, когда тот собирался переименовать клуб из «Халл Сити» в «Халл Тайгерз». По его мнению, переименование позволит клубу выделиться на фоне остальных, так как «Сити» в Англии и так хватает. Объединение City Till We Die опубликовало заявление: «Мы попробуем убедить Салама пересмотреть своё решение изменить 109-летнее название Халл Сити, объясняя, что это для них важно, а ребрендинг не является необходимым для достижения маркетинговых успехов». В итоге владелец пошёл на попятную, однако к судьбе команды охладел и даже вроде как собирается выставить его на продажу.

Большое число болельщиков — против иностранного тренера

Как можно убедиться, фанаты «Халла» придерживаются консервативной точки зрения. В том числе и в вопросе комплектования команды. Бывший британский футболист, а ныне эксперт Пол Мёрсон так и вовсе публично выступил против назначения иностранного специалиста, раскритиковав руководство за игнорирование английских тренеров Алекса Грина и Пола Ламберта.

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«Халл» не усилился в прошлом году

Многие в Англии не понимают, почему «Халл» не усилился прошлым летом. После выхода в АПЛ клуб получил солидные деньги от лиги, однако на усиление их не потратил. Команду пополнили резервисты «Тоттенхэма» и «МЮ», а одновременно покинули значимые для игры футболисты Соне Алуко, Райан Тэйлор и Мохамед Диаме. Понижение в классе предсказывалось заранее многими экспертами.

Фанатская группировка крайне враждебно реагирует на действия руководства.

Многие игроки скоро покинут команду или уже сделали это

Зимой руководство решило поправить ситуацию, взяв в аренду ряд более-менее именитых игроков. Чёрно-оранжевые футболки примерили Лазар Маркович, Андреа Раноккья, Дьемерси Мбокани и Умар Ньясс. Однако контракт никого так и не был выкуплен — все вернутся в свои команды. «Халл» же предсказуемо вылетел из Премьер-лиги.

Ключевой полузащитник команды Джейк Ливермор в 2015 году попался на употреблении кокаина. Игроку грозила двухгодичная дисквалификация, однако из-за смерти матери наказание не вступило в силу. Впавший в депрессию Ливермор серьёзно сдал и команду покинул. Как и вингер Роберт Снодграсс, перебравшийся в «Вест Хэм».

Многие в Англии не понимают, почему «Халл» не усилился прошлым летом.

Кто есть в наличии

Тем не менее в составе «Халла» пока ещё есть несколько именитых футболистов. В частности, Том Хаддлстоун, Абель Эрнандес, Майкл Доусон, Камил Гросицки, Эндрю Робертсон и Элдин Якупович. Остаётся надеяться, что все они останутся в команде на следующий сезон.

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Итог

Леониду Слуцкому в любом случае будет невероятно сложно. Вряд ли он успел узнать все тонкости английского футбола. Однако даже не это главное. В «Халле» в последнее время надолго не задерживался ни один специалист. У руководства клуба большие проблемы с болельщиками, странные операции с финансами и неопределённые цели на трансферном рынке. Похоже, даже в клубе не верят, что команде в следующем сезоне будет по силам вернуться в АПЛ. Слуцкому, привыкшему работать в комфортных условиях в ЦСКА, придётся прыгнуть выше головы или продемонстрировать, как он вырос в качестве тренера.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Халл Сити Леонид Слуцкий
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