Терентьев: увидел Нобоа в офисе «Зенита» и сразу всё понял

Денис Терентьев – о переходе в «Зенит», работе со Спаллетти и внезапной встрече с Нобоа.

– Обычно новичков «Зенита» селят в отель, но вам как петербуржцу было куда заселиться?



– Да, остался у родителей. Они соскучились, потому что видят меня два раза в год.

– Родители больше всех были рады вашему возвращению в Питер?

– Скорее всего, но старались этого не показывать. Для питерского парня вернуться в родной город – особые ощущения. Я с семи лет занимался в зенитовской школе «Смена».

– Многих застали?

– Видел Радченко, Радимова, Малафеева, Аршавина, Быстрова… Много кого. Они всегда были для меня идолами.

– Похоже, что Кержаков заканчивает карьеру. Вы остаётесь единственным воспитанником в составе клуба.

– Да, получается так. Когда приходил в «Смену», то и не представлял, как может сложиться.

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– Расскажите, как вас взяли в «Смену»?

– Мы сдавали тесты: бег, прыжки с места… Зал ОФП находился на втором этаже. Я выходил оттуда, как и другие дети, но у меня в руках был листок. А на нём написано, что в начале сентября меня ждут на тренировке. Вся семья была счастлива. Особенно отец и дядя, которые увлекались футболом. Может быть, они хотели сделать из меня профессионального футболиста, а может быть, просто отгородить от улиц.

«За два дня всё решилось»

– У кого вы занимались?

– Меня принял Александр Борисович Колодкин. Затем тренировал Михаил Аркадьевич Ковалёв. А по юношам раскрывал Игорь Владимирович Лебедев. Я очень благодарен этим людям.

– В основную команду вас взял Спаллетти?

– Да. При нём попал в дубль и поехал на сбор с основой.

– Спаллетти дал вам сыграть за «Зенит» лишь пять минут. Он не особо доверял молодым?



– У меня не было возмущения. Состав был весьма сильный. Я понимал, что мне дали шанс, что далеко не всех воспитанников зовут в основу. Мы ждали и набирались опыта, наблюдая за большими футболистами.

– Теперь «Зенитом» руководит уже другой итальянец. Вы уже говорили с Манчини?

– Пока нет.

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– Переговоры получились быстрыми?

– Да. За два дня всё решилось. В первый день мне рассказали об интересе «Зенита», а во второй я уже приехал в клуб. Я рад вернуться в родную команду. В этой ситуации у меня больше сыграли эмоции, чем любые другие моменты.

– Вам не кажется трансфер рискованным на фоне Новосельцева и Могилевца, которые практически не играют?

– Слукавлю, если скажу, будто у меня не возникло сомнений. Были некоторые мысли, но любой футболист, переходя в новый клуб, не может быть уверен, что будет играть. Если я докажу свою состоятельность, то окажусь на поле. Если не смогу убедить тренера, значит не буду играть.

– Вы выступали и на левом, и на правом флангах обороны. Знаете, на какой позиции на вас рассчитывают в «Зените»?

– Пока нет. Мне удобнее справа в защите, но готов играть там, где скажет тренер.

– Какой номер возьмёте?

– Я попросил пятый. Он вроде свободен.

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«Бердыев перевернул мой взгляд на футбол»

– Пять лет назад, в мае 2012 года, вы сыграли за «Зенит»...

– Пять лет? Забавно, действительно пять лет получается. А помню, будто случилось вчера. То был мой первый и единственный матч за «Зенит». Спасибо Спаллетти, который дал мне возможность выйти на поле против «Анжи», когда мы уже стали чемпионами.

– Спустя пять лет возвращаетесь в Питер другим человеком?

– Конечно, окреп. В «Томи» я почувствовал вкус взрослого футбола, а в «Ростове» мы одолели крупные европейские команды. Поняли, что и с такими соперниками можно играть.

– Главное, чему вы научились в «Ростове» у Бердыева?



– Он перевернул мой взгляд на футбол. Заново всему научил.

– Чему, например?

– Конкретных моментов по тактике я не скажу никогда. У каждого тренера своё видение футбола. В «Зените» от нас требовали одну игру, у Бердыева – другую. Через это стоило пройти. Опыт в «Ростове» позволил мне выйти на новый уровень.

– С Нобоа не списывались?



– Я приехал в офис клуба и при подписании контракта увидел Криса. Сразу всё понял. Только в тот момент узнал, что мы вместе из «Ростова» в «Зенит» переходим.